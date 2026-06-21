Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?

·0·Фойдали
Сурункали хавотир: Даромад тақчиллиги ҳисси йўқолмаса нима қилиш керак?

Бу жуда теран ва кўпчилик ичида яшириб юрадиган руҳий ҳолат. Тўғри таъкидладингиз, пул билан боғлиқ энг катта оғриқлар доим ҳам «муҳтожлик» ёки «даромаднинг умуман йўқлиги» эмас. Кўпинча бу оғриқ — пул бор бўлган вазиятда ҳам унинг ёнида соядек эргашиб юрадиган доимий ички зўриқиш ва ваҳимадир.

Инсон тинмай меҳнат қилади, пул топади, барча мажбурий харажатларни, рўзғорни, тўловларни ёпади. Лекин ичида барибир «уф, тинчландим» деган ҳис пайдо бўлмайди. Картадаги рақамлар ўзгарса ҳам, ички ҳолат ўша-ўша хавф остида қолаверади.

Нима учун пул кўпайса ҳам, тақчиллик ҳисси йўқолмайди?

Чунки тақчиллик (дефицит) ҳолати — бу шунчаки ҳамёндаги пул миқдори эмас. Бу — ҳар сонияда инқирозни ва тежамкорликни кутиб яшаш одатидир.

Агар инсон ўтмишда узоқ вақт молиявий қийинчиликни бошдан кечирган бўлса ёки болаликдан «пул топиш азоб», «ортиқча харажат қилма, эртага нима бўлишини билмайсан» деган қўрқувлар муҳитида улғайган бўлса, унинг руҳияти мана шу «хавф» режимига созланиб қолади. Оқибатда, реал ҳаётда пул кўпайса ҳам, мия барибир ўша эски сценарий бўйича ишлашда давом этаверади.

Тақчиллик тузоғига тушган инсон қандай яшайди?

Бундай ички дастур билан яшайдиган инсон ўзи сезмаган ҳолда қуйидаги занжир ичида айланаверади:

  • Ўзига ғамхўрликни ортга суриш: Энг зарур, ўзига қувонч ёки енгиллик берадиган харидларни ҳам «муҳим эмас, кейинроқ» деб доим рўйхатнинг охирига қўяди.

  • Сарфлашдан қўрқиш: Ҳатто энг керакли нарсаларга (масалан, соғлиқ, дам олиш ёки қулайлик учун) пул ажратаётганда ҳам ич-ичидан кучли айбдорлик ва оғриқни ҳис қилади.

  • Ваҳимали қарорлар: Келажакдан қўрқиш ҳисси шу қадар юқори бўладики, пул билан боғлиқ масалаларда хотиржам эмас, балки хавотир таъсирида шошилинч қарорлар қабул қилади.

  • Хавфсизлик ҳиссининг йўқлиги: Жамғарма ёки «хавфсизлик ёстиқчаси» бор бўлса ҳам, у барибир инсонга хотиржамлик бермайди. У доимо «бу пуллар барибир тез орада тугайди ва мен яна чорасиз қоламан» деган фикр билан яшайди.

Асл муаммо шундаки: Бундай вазиятда пул ҳаётда суяниш мумкин бўлган сокин бир таянчга эмас, балки доимий ички стресс, айбдорлик ва юрак сиқилиши мавзусига айланиб қолади.

Бундай вазиятда даромадни яна 2 ёки 3 бараварга ошириш ички хотиржамликни олиб келмайди. Чунки муаммо ташқарида эмас, ичкарида. Ечим — пул топиш тактикасини ўзгартиришда эмас, балки пулга бўлган ички муносабатни даволаш ва мияга «мен ҳозир хавфсизликдаман, менда ҳамма нарса етарли» деган янги, соғлом дастурни ўргатишдан бошланади.

Сизнингча, инсон ўз ичидаги мана шу «сурункали тежамкорлик ва қўрқув» одатини енгиши учун пул билан боғлиқ қайси кундалик одатини (масалан, харид пайтидаги ички ҳиссиётларини кузатиш ёки ўзи учун кичик бўлса ҳам совғалар қилиш каби) биринчи бўлиб ўзгартириши керак?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашМуносабатлар мавзусида сиз учун энг муҳими нима? Асл эҳтиёжингизни аниқлашБугун, 22:50Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Кийиниш услуби молиявий онгга қандай таъсир қилади?Бугун, 18:40Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангСизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангБугун, 18:12Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...Бугун, 18:02Қуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиҚуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиБугун, 12:58Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?