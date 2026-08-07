Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда

·50·Спорт
Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда
Қисқача

Парма Аргентина чемпионатида тўп сураётган 2003-йилда туғилган ҳужумчи Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларнинг якуний босқичига етиб келди. Тигре футболчиси ўтган мавсумда Аргентина Примера Дивизиони ва Копа Судамерикана турнирларида жами 17 та учрашувда 10 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширган.

Италиянинг Парма клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттириб, ўз ҳужум чизиғини янада кучайтиришга яқин турибди. Sky Sport хабар қилишича, жамоа Аргентина чемпионатида тўп сураётган иқтидорли ҳужумчи Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларнинг якуний босқичига етиб келди. Ушбу трансфернинг амалга ошиши клубдаги бошқа ўзгаришларга, жумладан, Матео Пеллегринонинг тақдирига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Парма раҳбарияти жамоага Эл Билал Тоуре келиб қўшилганидан сўнг, ҳужум чизиғига яна бир ёш ва истиқболли ўйинчини қўшишни мақсад қилган. Тигре сафида ҳаракат қилаётган 2003-йилда туғилган аргентиналик марказий ҳужумчи Давид Ромеронинг трансфери деярли ҳал бўлган. Футболчининг ўзи ҳам яқинда жамоа мухлисларига хайрлашув йўллагани унинг Италияга кўчиб ўтиши муқаррар эканидан далолат беради.

Ромеронинг статистикаси ва Парманинг режалари

Давид Ромеро якунланган мавсумда ўзини кўрсатишга улгурди. Аргентина Примера Дивизиони ва Копа Судамерикана турнирларида у жами 17 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди. Айнан шу барқарор ва самарали ўйин Парманинг эътиборини тортди. Клуб келажакка сармоя сифатида ёш ва тайёр футболчини таркибга қўшиб олишга қарор қилди.

Бироқ Ромеронинг келиши клубнинг бошқа ҳужумчиси Матео Пеллегринонинг трансфер бозоридаги ҳолатига ҳам бевосита таъсир қилади. 2001-йилда туғилган яна бир аргентиналик ҳужумчи Пеллегрино ҳам Италияда, ҳам хорижда етарлича харидорларни ўзига жалб қилмоқда. Унга даъвогарлик қилаётган жамоалар орасида Фиорентина ва Ювентус клублари алоҳида ажралиб турибди.

Фиорентина ва Ювентуснинг қизиқиши

Sky Sport маълумотига кўра, Фиорентина Моисе Кеан учун яхши таклиф тушган тақдирда, Пеллегринони сотиб олиш вариантини кўриб чиқишга тайёр турибди. Флоренция клуби ҳужум чизиғидаги рақобатни сақлаб қолиш учун ёш аргентиналикни муносиб номзод деб ҳисобламоқда.

Ўз навбатида, Ювентус ҳам Пеллегринонинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ Турин клуби реал қадамлар ташлашдан олдин ўз ҳужум чизиғидаги ортиқча ўйинчиларни камайтириши зарур. Ҳозирги вақтда Ювентусдан кетиши мумкин бўлган асосий номзод сифатида Жонатан Давид кўрсатилмоқда. Шунга қарамай, ҳозирча на клубга ва на футболчининг вакилларига қониқарли таклифлар келиб тушгани йўқ.

Агар Турин гранди ўз футболчиларидан бирини сотишга муваффақ бўлса, дарҳол трансфер бозорида фаоллашиб, Пеллегрино учун курашга қўшилиши мумкин. Айни пайтда эса Парма барча масалаларни тезроқ ҳал этишга интилмоқда. Клуб янги мавсум бошланишигача бош мураббий қўл остида тўлиқ шаклланган ҳужум чизиғини яратишни режалаштирган ва Давид Ромеро тез орада сариқ-кўк рангли либосни кийиши кутилмоқда.

ПармаДавид РомероМатео ПеллегриноЮвентусФиорентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)