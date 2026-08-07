Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда
Парма Аргентина чемпионатида тўп сураётган 2003-йилда туғилган ҳужумчи Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларнинг якуний босқичига етиб келди. Тигре футболчиси ўтган мавсумда Аргентина Примера Дивизиони ва Копа Судамерикана турнирларида жами 17 та учрашувда 10 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширган.
Италиянинг Парма клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттириб, ўз ҳужум чизиғини янада кучайтиришга яқин турибди. Sky Sport хабар қилишича, жамоа Аргентина чемпионатида тўп сураётган иқтидорли ҳужумчи Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларнинг якуний босқичига етиб келди. Ушбу трансфернинг амалга ошиши клубдаги бошқа ўзгаришларга, жумладан, Матео Пеллегринонинг тақдирига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Парма раҳбарияти жамоага Эл Билал Тоуре келиб қўшилганидан сўнг, ҳужум чизиғига яна бир ёш ва истиқболли ўйинчини қўшишни мақсад қилган. Тигре сафида ҳаракат қилаётган 2003-йилда туғилган аргентиналик марказий ҳужумчи Давид Ромеронинг трансфери деярли ҳал бўлган. Футболчининг ўзи ҳам яқинда жамоа мухлисларига хайрлашув йўллагани унинг Италияга кўчиб ўтиши муқаррар эканидан далолат беради.
Ромеронинг статистикаси ва Парманинг режалариДавид Ромеро якунланган мавсумда ўзини кўрсатишга улгурди. Аргентина Примера Дивизиони ва Копа Судамерикана турнирларида у жами 17 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди. Айнан шу барқарор ва самарали ўйин Парманинг эътиборини тортди. Клуб келажакка сармоя сифатида ёш ва тайёр футболчини таркибга қўшиб олишга қарор қилди.
Бироқ Ромеронинг келиши клубнинг бошқа ҳужумчиси Матео Пеллегринонинг трансфер бозоридаги ҳолатига ҳам бевосита таъсир қилади. 2001-йилда туғилган яна бир аргентиналик ҳужумчи Пеллегрино ҳам Италияда, ҳам хорижда етарлича харидорларни ўзига жалб қилмоқда. Унга даъвогарлик қилаётган жамоалар орасида Фиорентина ва Ювентус клублари алоҳида ажралиб турибди.
Фиорентина ва Ювентуснинг қизиқишиSky Sport маълумотига кўра, Фиорентина Моисе Кеан учун яхши таклиф тушган тақдирда, Пеллегринони сотиб олиш вариантини кўриб чиқишга тайёр турибди. Флоренция клуби ҳужум чизиғидаги рақобатни сақлаб қолиш учун ёш аргентиналикни муносиб номзод деб ҳисобламоқда.
Ўз навбатида, Ювентус ҳам Пеллегринонинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ Турин клуби реал қадамлар ташлашдан олдин ўз ҳужум чизиғидаги ортиқча ўйинчиларни камайтириши зарур. Ҳозирги вақтда Ювентусдан кетиши мумкин бўлган асосий номзод сифатида Жонатан Давид кўрсатилмоқда. Шунга қарамай, ҳозирча на клубга ва на футболчининг вакилларига қониқарли таклифлар келиб тушгани йўқ.
Агар Турин гранди ўз футболчиларидан бирини сотишга муваффақ бўлса, дарҳол трансфер бозорида фаоллашиб, Пеллегрино учун курашга қўшилиши мумкин. Айни пайтда эса Парма барча масалаларни тезроқ ҳал этишга интилмоқда. Клуб янги мавсум бошланишигача бош мураббий қўл остида тўлиқ шаклланган ҳужум чизиғини яратишни режалаштирган ва Давид Ромеро тез орада сариқ-кўк рангли либосни кийиши кутилмоқда.
…