Тоттенхем етакчиси Миккй ван де Вен клубда қолади

·39·Спорт
Тоттенхем етакчиси Миккй ван де Вен клубда қолади
Қисқача

Миккй ван де Вен Тоттенхем билан беш йиллик янги шартнома имзолашга яқин турибди. Нидерландия терма жамоаси аъзоси клубдаги келажаги борасидаги қарорини ўзгартиришига 31-март куни Игор Тудор ўрнига тайинланган Роберто де Зерби ва жамоада юз берган ижобий ўзгаришлар таъсир кўрсатган. 2023-йилда Волфсбургдан Тоттенхемга ўтган ҳимоячининг дастлабки келишуви 2029-йилгача мўлжалланган эди.

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг асосий ҳимоячиларидан бири Миккй ван де Вен билан узоқ муддатли янги шартнома имзолашга яқин турибди. BBC Sport хабарига кўра, Нидерландия терма жамоаси аъзоси клубдаги келажаги борасида ўз қарорини ўзгартирган ва тез орада беш йиллик янги битимни расмийлаштириши кутилмоқда. Ушбу хабар шимолий лондонликлар учун жиддий қадам бўлиб, жамоанинг келгуси режалари барқарорлигини таъминлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, истеъдодли марказий ҳимоячи 2023-йилда Германиянинг Вольфцбург клубидан Тоттенхем сафига келиб қўшилган эди. Ошкора қилинган дастлабки келишув 2029-йилгача мўлжалланган бўлишига қарамай, сўнгги ойлардаги воқеалар футболчининг келажаги борасида турли саволларни туғдирганди. Англия Премер-лигасига келиб қўшилган илк кунлариданоқ ўзининг ишончли ўйинлари билан ажралиб турган футболчи жамоанинг 2024–25-йилги мавсумдаги Европа лигасидаги муваффақиятида ҳал қилувчи рол ўйнаган эди.

Роберто де Зерби омили ва клубдаги ўзгаришлар

Жорий йил бошида Тоттенхем қийин даврни бошдан кечираётган ва жамоа Премер-лигада қолиш учун курашаётган бир пайтда, Миккй ван де Вен ўз келажагини жиддий ўйлаб кўрган эди. Клубда атиги тўққиз ой ичида уч нафар бош мураббий алмашгани ва натижалар кескин ёмонлашгани футболчида шубҳа уйғотганди. Бироқ, 31-март куни Игор Тудор ўрнига келган собиқ Брайтон устози Роберто де Зербининг тайинланиши вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.

Италиялик мутахассиснинг келиши ва у жорий этган ўйин услуби ҳимоячининг фикрини ўзгартиришида асосий омил бўлди. Ван де Вен клуб инфратузилмасидаги ижобий ўзгаришларни ва янги амбицияларни юқори баҳолади. У ёз бошида BBC Sport нашрига берган интервюсида жамоада янги руҳ пайдо бўлганини алоҳида таъкидлаб ўтганди.

Қийин мавсум ортда қолди

Тоттенхем ўтган мавсумда ўз тарихидаги мураккаб босқичларни бошидан кечириб, қуйи лигага тушиб кетиш хавфи билан охирги турга қадар курашган ва турнир жадвалида 17-ўринни эгаллаган эди. Ван де Вен ўтган мавсумдаги натижалар қониқарсиз ва қабул қилиб бўлмас даражада бўлганини яширмаган.

Шунга қарамай, клуб раҳбарияти томонидан қўйилган янги қадамлар ва таркибдаги барқарорлик футболчига ижобий таъсир кўрсатди. У барча қийинчиликларни ортда қолдириб, янги мавсумга янги мақсадлар билан киришиш муҳимлигини таъкидлади. Ҳимоячининг янги шартномага имзо чекиши Тоттенхем учун нафақат спорт, балки имиж жиҳатидан ҳам муҳим ғалаба ҳисобланади.

ТоттенхемМиккй ван де ВенПремер-лигаРоберто де ЗербиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)