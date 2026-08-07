Ювентус трансфер бозори: муаммоли позициялар ва таркиб таҳлили
Трансфер ойнаси якунланишига уч ярим ҳафта қолганида, 28 футболчидан иборат Ювентус таркибида айрим позицияларда сон ва сифат жиҳатидан камчиликлар сақланиб қолмоқда. Ёзги трансферлар даврида Эхатор, Селик, Алажбеговик ва Коло Муани жамоага қўшилган, Влахович ва Костик эса эркин агент сифатида кетган, Опенда Лионга, Роуҳи Карраресега, Педро Фелипе Расинг Santanderга, Адзик Сассуолога ва Жоау Марио Фиорентинага ўтган.
Трансфер ойнасининг якунланишига уч ярим ҳафта қолган бир пайтда, Италиянинг Ювентус клуби таркибидаги мавжуд бўшлиқлар ва жамоанинг чизиқлар бўйича имкониятлари жиддий муҳокама қилинмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, туринликлар 28 футболчидан иборат кенг таркибга эга бўлса-да, айрим позицияларда ҳам сон, ҳам сифат жиҳатидан аниқ камчиликлар сақланиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб ёзги трансферлар даврида бир қатор ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, таркибга Эхатор, Селик, Алажбеговик ҳамда Коло Муани келиб қўшилган бўлса, Влахович эркин агент сифатида жамоани тарк этди. Шунингдек, Костик ҳам эркин агент мақомида кетган бўлса, Опенда Лионга, Роуҳи Карраресега, Педро Фелипе Расинг Santanderга, Адзик Сассуолога, Жоау Марио эса Фиорентинага йўл олди.
Дарвоза ва ҳимоя чизиғидаги саволларҚоғозда Ювентус ихтиёрида Ди Грегорио, Перин ва Пинсоглио каби уч нафар дарвозабон бор. Бироқ Перин ва Пинсоглио билан тузилган шартномаларнинг якунланишига бир йил қолгани, асосий посбон Ди Грегорио эса мураббий ва клуб талабларига тўла мос тушмаётгани жиддий бош оғриғига сабаб бўлмоқда. Асосий нишонлар бўлган Алиссон ва Эмилиано Мартинез вариантлари ёпилгач, клуб Пари Сен-Жермен орқали япониялик дарвозабон Suzukiни ижарага олиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Ҳимоя чизиғида сон жиҳатидан муаммо йўқдек кўринса-да, сифат борасида мураббий штабининг эътирозлари мавжуд. Тўрт кишилик ҳимоя чизиғи учун Калулу, Селик, Бремер, Гатти, Келлй, Ругани, Камбиасо ва Кабал каби футболчилар бор. Бироқ бош мураббий талаб қиладиган ўйин услубига Болоня ҳимоячиси Лукуми каби тўпни олдинга олиб чиқишда устаси фаранг бўлган ўйинчилар мос келиши таъкидланмоқда.
Ярим ҳимоя ва ўйин қуришдаги муаммолар4-2-3-1 схемасидан келиб чиқиб, ҳозирги таркибда марказий ярим ҳимоячилар сони ҳаддан ташқари кўп — нақ еттита: Локателли, МкКенние, Турам, Коопмеинерс, Миретти, Доуглас Луиз ва Артур. Улардан дастлабки учтаси тегинилмас мақомда бўлса, Коопмеинерс ва Миретти бўйича тушадиган таклифлар кўриб чиқилади. Икки бразилиялик футболчининг тақдири эса ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.
Йиллар давомида жамоага Андреа Пирло ёки Миралем Пжаник даражасидаги чуқур плеймейкер етишмаётгани долзарб бўлиб қолмоқда. Ювентусда футболчилар кўп, аммо ўйин сифатини юқори даражада ушлаб тура оладиган етакчи етишмаяпти ва раҳбария бу бўшлиқни тўлдириш учун изланишларни давом эттирмоқда.
…