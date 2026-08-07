Ювентус трансфер бозори: муаммоли позициялар ва таркиб таҳлили

·60·Спорт
Ювентус трансфер бозори: муаммоли позициялар ва таркиб таҳлили
Қисқача

Трансфер ойнаси якунланишига уч ярим ҳафта қолганида, 28 футболчидан иборат Ювентус таркибида айрим позицияларда сон ва сифат жиҳатидан камчиликлар сақланиб қолмоқда. Ёзги трансферлар даврида Эхатор, Селик, Алажбеговик ва Коло Муани жамоага қўшилган, Влахович ва Костик эса эркин агент сифатида кетган, Опенда Лионга, Роуҳи Карраресега, Педро Фелипе Расинг Santanderга, Адзик Сассуолога ва Жоау Марио Фиорентинага ўтган.

Трансфер ойнасининг якунланишига уч ярим ҳафта қолган бир пайтда, Италиянинг Ювентус клуби таркибидаги мавжуд бўшлиқлар ва жамоанинг чизиқлар бўйича имкониятлари жиддий муҳокама қилинмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, туринликлар 28 футболчидан иборат кенг таркибга эга бўлса-да, айрим позицияларда ҳам сон, ҳам сифат жиҳатидан аниқ камчиликлар сақланиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб ёзги трансферлар даврида бир қатор ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, таркибга Эхатор, Селик, Алажбеговик ҳамда Коло Муани келиб қўшилган бўлса, Влахович эркин агент сифатида жамоани тарк этди. Шунингдек, Костик ҳам эркин агент мақомида кетган бўлса, Опенда Лионга, Роуҳи Карраресега, Педро Фелипе Расинг Santanderга, Адзик Сассуолога, Жоау Марио эса Фиорентинага йўл олди.

Дарвоза ва ҳимоя чизиғидаги саволлар

Қоғозда Ювентус ихтиёрида Ди Грегорио, Перин ва Пинсоглио каби уч нафар дарвозабон бор. Бироқ Перин ва Пинсоглио билан тузилган шартномаларнинг якунланишига бир йил қолгани, асосий посбон Ди Грегорио эса мураббий ва клуб талабларига тўла мос тушмаётгани жиддий бош оғриғига сабаб бўлмоқда. Асосий нишонлар бўлган Алиссон ва Эмилиано Мартинез вариантлари ёпилгач, клуб Пари Сен-Жермен орқали япониялик дарвозабон Suzukiни ижарага олиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Ҳимоя чизиғида сон жиҳатидан муаммо йўқдек кўринса-да, сифат борасида мураббий штабининг эътирозлари мавжуд. Тўрт кишилик ҳимоя чизиғи учун Калулу, Селик, Бремер, Гатти, Келлй, Ругани, Камбиасо ва Кабал каби футболчилар бор. Бироқ бош мураббий талаб қиладиган ўйин услубига Болоня ҳимоячиси Лукуми каби тўпни олдинга олиб чиқишда устаси фаранг бўлган ўйинчилар мос келиши таъкидланмоқда.

Ярим ҳимоя ва ўйин қуришдаги муаммолар

4-2-3-1 схемасидан келиб чиқиб, ҳозирги таркибда марказий ярим ҳимоячилар сони ҳаддан ташқари кўп — нақ еттита: Локателли, МкКенние, Турам, Коопмеинерс, Миретти, Доуглас Луиз ва Артур. Улардан дастлабки учтаси тегинилмас мақомда бўлса, Коопмеинерс ва Миретти бўйича тушадиган таклифлар кўриб чиқилади. Икки бразилиялик футболчининг тақдири эса ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.

Йиллар давомида жамоага Андреа Пирло ёки Миралем Пжаник даражасидаги чуқур плеймейкер етишмаётгани долзарб бўлиб қолмоқда. Ювентусда футболчилар кўп, аммо ўйин сифатини юқори даражада ушлаб тура оладиган етакчи етишмаяпти ва раҳбария бу бўшлиқни тўлдириш учун изланишларни давом эттирмоқда.

ЮвентусТрансферларА СерияФутболИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)