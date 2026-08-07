Ювентус Жон Лукуми трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди
Ювентус Болоня ҳимоячиси Жон Лукуми трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди, Болоня эса бонуслар билан бирга футболчи нархини 20 миллион евро этиб белгилади. Бу сумма шартномадаги 28 миллион евролик товон пулидан паст бўлса-да, Ювентус таклиф қилаётган қийматдан юқорироқ ҳисобланади. Жон Лукуми хориждан таклифлар бўлишига қарамай, фаолиятини Ювентусда давом эттиришни истамоқда.
Италиянинг Ювентус клуби Болоня сафида тўп сураётган колумбиялик марказий ҳимоячи Жон Лукуми трансфери бўйича ўз саъй-ҳаракатларини жиддий давом эттирмоқда. Алфредо Педулла маълумотига кўра, футболчининг шартномасида кўрсатилган 28 миллион евролик товвон пули муддати тугагач, клублар ўртасидаги музокаралар янги босқичга кўтарилди ва томонлар умумий махражга келишга уринмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Болоня раҳбарияти футболчининг нархини пасайтириб, уни бонусларни қўшиб ҳисоблаганда 20 миллион евро этиб белгилаган. Бу аввалги товон суммасидан паст бўлса-да, Турин клуби таклиф қилаётган қийматдан ҳали ҳам юқорироқ ҳисобланади. Шунга қарамай, клублар ўртасидаги тафовутни қисқартириш ва келишувга эришиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.
Футболчининг позицияси ва Турин клубининг режалариҲимоячининг ўзига хориждан етарлича таклифлар бўлишига қарамай, унинг асосий устувор мақсади айнан Ювентус бўлиб қолмоқда. Колумбиялик футболчи Турин жамоасининг лойиҳасини ўз фаолиятидаги кейинги энг мақбул қадам деб билмоқда ва айнан шу клубга ўтишни исташини очиқ билдирган. Футболчининг бу қатъий позицияси музокаралар жараёнида муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
Молиявий харажатларни оптималлаштириш мақсадида Турин клуби муқобил вариантларни ҳам кўриб чиқмоқда. Туттоспорт хабар қилишича, Ювентус трансфер суммасини камайтириш учун битимга ўз футболчиларини қўшиш имкониятини ўрганмоқда. Хусусан, Хуан Кабал ва Фабио Миретти каби ёш ўйинчилар трансферга илова қилиниши мумкин бўлган номзодлар қаторида тилга олинмоқда.
Музокаралардаги қийинчиликлар ва кейинги қадамларТуринликлар ушбу икки футболчининг умумий қийматини 10 миллиондан 15 миллион еврогача баҳолаб, уларни Болоняга маъқул келишига умид қилмоқда. Бироқ, Эмилия клуби раҳбарияти ҳозирча бошқача ёндашувни қўллаб, битимни фақатгина тўлиқ нақд пул эвазига ёпишни афзал кўрмоқда ва футболчиларни алмаштириш вариантига унчалик хайрихоҳ эмас.
Гарчи бу ҳолат музокараларни бироз мураккаблаштираётган бўлса-да, клублар ўртасидаги алоқалар узлуксиз давом этмоқда. Ювентус учун мудофаа чизиғини кучайтириш устувор вазифа бўлиб қолмоқда ва яқин кунлардаги навбатдаги учрашувлар трансфер тақдирини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…