Ювентус Жон Лукуми трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

·55·Спорт
Ювентус Жон Лукуми трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди
Қисқача

Ювентус Болоня ҳимоячиси Жон Лукуми трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди, Болоня эса бонуслар билан бирга футболчи нархини 20 миллион евро этиб белгилади. Бу сумма шартномадаги 28 миллион евролик товон пулидан паст бўлса-да, Ювентус таклиф қилаётган қийматдан юқорироқ ҳисобланади. Жон Лукуми хориждан таклифлар бўлишига қарамай, фаолиятини Ювентусда давом эттиришни истамоқда.

Италиянинг Ювентус клуби Болоня сафида тўп сураётган колумбиялик марказий ҳимоячи Жон Лукуми трансфери бўйича ўз саъй-ҳаракатларини жиддий давом эттирмоқда. Алфредо Педулла маълумотига кўра, футболчининг шартномасида кўрсатилган 28 миллион евролик товвон пули муддати тугагач, клублар ўртасидаги музокаралар янги босқичга кўтарилди ва томонлар умумий махражга келишга уринмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Болоня раҳбарияти футболчининг нархини пасайтириб, уни бонусларни қўшиб ҳисоблаганда 20 миллион евро этиб белгилаган. Бу аввалги товон суммасидан паст бўлса-да, Турин клуби таклиф қилаётган қийматдан ҳали ҳам юқорироқ ҳисобланади. Шунга қарамай, клублар ўртасидаги тафовутни қисқартириш ва келишувга эришиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.

Футболчининг позицияси ва Турин клубининг режалари

Ҳимоячининг ўзига хориждан етарлича таклифлар бўлишига қарамай, унинг асосий устувор мақсади айнан Ювентус бўлиб қолмоқда. Колумбиялик футболчи Турин жамоасининг лойиҳасини ўз фаолиятидаги кейинги энг мақбул қадам деб билмоқда ва айнан шу клубга ўтишни исташини очиқ билдирган. Футболчининг бу қатъий позицияси музокаралар жараёнида муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

Молиявий харажатларни оптималлаштириш мақсадида Турин клуби муқобил вариантларни ҳам кўриб чиқмоқда. Туттоспорт хабар қилишича, Ювентус трансфер суммасини камайтириш учун битимга ўз футболчиларини қўшиш имкониятини ўрганмоқда. Хусусан, Хуан Кабал ва Фабио Миретти каби ёш ўйинчилар трансферга илова қилиниши мумкин бўлган номзодлар қаторида тилга олинмоқда.

Музокаралардаги қийинчиликлар ва кейинги қадамлар

Туринликлар ушбу икки футболчининг умумий қийматини 10 миллиондан 15 миллион еврогача баҳолаб, уларни Болоняга маъқул келишига умид қилмоқда. Бироқ, Эмилия клуби раҳбарияти ҳозирча бошқача ёндашувни қўллаб, битимни фақатгина тўлиқ нақд пул эвазига ёпишни афзал кўрмоқда ва футболчиларни алмаштириш вариантига унчалик хайрихоҳ эмас.

Гарчи бу ҳолат музокараларни бироз мураккаблаштираётган бўлса-да, клублар ўртасидаги алоқалар узлуксиз давом этмоқда. Ювентус учун мудофаа чизиғини кучайтириш устувор вазифа бўлиб қолмоқда ва яқин кунлардаги навбатдаги учрашувлар трансфер тақдирини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

ЖувентусБологнаЖҳон ЛукумиТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)