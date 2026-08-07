Apple омборларида миллиард долларлик процессорлар қолиб кетди
Apple омборларида қиймати қарийб 1 миллиард долларга баҳоланаётган процессор пластиналари хотира чиплари етишмаётгани сабабли якуний қадоқлашни кутиб қолган. Хотира тақчиллиги куз ойларида тақдим этилиши кутилаётган янги авлод iPhone смартфонлари ишлаб чиқаришига хавф туғдирмоқда.
Кулпиум нашрининг хабар беришича, АҚШнинг технология гиганти Apple компанияси ва унинг асосий етказиб берувчилари бўлажак iPhone смартфонлари учун хотира чипларини етарли ҳажмда таъминлашда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Куз ойларида тақдим этилиши кутилаётган янги авлод қурилмалари ишлаб чиқариш жараёни хотира етишмовчилиги туфайли хавф остида қолгани бозорда ҳам жиддий муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Apple компаниясининг омборхоналарида қиймати қарийб 1 миллиард долларга баҳоланаётган процессор пластиналари йиғилиб қолган. Мазкур муҳим компонентлар якуний қадоқлаш жараёнини кутмоқда, бироқ айнан шу босқич учун зарур бўлган хотира чиплари етишмаётгани сабабли улар ҳаракатсиз ётибди.
Хотира тақчиллигининг сабаблариМутахассисларнинг таҳлил қилишича, Apple мавжуд бозордаги барча имкониятларни ишга солиб, ҳатто хотирани исталган нархда сотиб олишга уринмоқда. Бу эса ўз навбатида бошқа рақобатдош компанияларга қўшимча босим ўтказмоқда. Бироқ, бозордаги умумий таклиф чеклангани боис, ҳатто Apple ҳам талабни тўлиқ қоплай олмаяпти.
Ҳозирги кунда Apple асосан Микрон компаниясидан DRAM хотираларини харид қилади. Шунингдек, Samsung ва Ҳйних каби етакчи ишлаб чиқарувчилар ҳам маълум миқдорда маҳсулот етказиб бермоқда. Аввалроқ Хитойнинг CXMT компанияси билан ҳамкорлик қилиш эҳтимоли ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ якуний келишувга эришилгани ёки йўқлиги ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Бозордаги вазият ва кутилаётган ўзгаришларЯнги авлод iPhone смартфонларини тақдим этишга тахминан бир ярим ой вақт қолди ва бу муддат ишлаб чиқарувчилар учун жуда қисқа ҳисобланади. Юзага келган танқислик сабабли савдолар бошланган дастлабки кунларда янги қурилмаларнинг тақчиллиги кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.
Шу билан бирга, тарқалган сўнгги миш-мишларга кўра, янги гаджетларнинг нархи сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Айнан шу омил харидорлар талабини бироз пасайтириши мумкин. Шунга қарамай, Apple ва унинг йиғувчи ҳамкорлари дастлабки талабни қондиришга қодир эканликларига ишонч билдиришмоқда, аммо бу фақат бошланғич давр учун амал қилиши мумкин.
…