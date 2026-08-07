Apple омборларида миллиард долларлик процессорлар қолиб кетди

·58·Техно
Apple омборларида миллиард долларлик процессорлар қолиб кетди
Қисқача

Apple омборларида қиймати қарийб 1 миллиард долларга баҳоланаётган процессор пластиналари хотира чиплари етишмаётгани сабабли якуний қадоқлашни кутиб қолган. Хотира тақчиллиги куз ойларида тақдим этилиши кутилаётган янги авлод iPhone смартфонлари ишлаб чиқаришига хавф туғдирмоқда.

Кулпиум нашрининг хабар беришича, АҚШнинг технология гиганти Apple компанияси ва унинг асосий етказиб берувчилари бўлажак iPhone смартфонлари учун хотира чипларини етарли ҳажмда таъминлашда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Куз ойларида тақдим этилиши кутилаётган янги авлод қурилмалари ишлаб чиқариш жараёни хотира етишмовчилиги туфайли хавф остида қолгани бозорда ҳам жиддий муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Apple компаниясининг омборхоналарида қиймати қарийб 1 миллиард долларга баҳоланаётган процессор пластиналари йиғилиб қолган. Мазкур муҳим компонентлар якуний қадоқлаш жараёнини кутмоқда, бироқ айнан шу босқич учун зарур бўлган хотира чиплари етишмаётгани сабабли улар ҳаракатсиз ётибди.

Хотира тақчиллигининг сабаблари

Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, Apple мавжуд бозордаги барча имкониятларни ишга солиб, ҳатто хотирани исталган нархда сотиб олишга уринмоқда. Бу эса ўз навбатида бошқа рақобатдош компанияларга қўшимча босим ўтказмоқда. Бироқ, бозордаги умумий таклиф чеклангани боис, ҳатто Apple ҳам талабни тўлиқ қоплай олмаяпти.

Ҳозирги кунда Apple асосан Микрон компаниясидан DRAM хотираларини харид қилади. Шунингдек, Samsung ва Ҳйних каби етакчи ишлаб чиқарувчилар ҳам маълум миқдорда маҳсулот етказиб бермоқда. Аввалроқ Хитойнинг CXMT компанияси билан ҳамкорлик қилиш эҳтимоли ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ якуний келишувга эришилгани ёки йўқлиги ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Бозордаги вазият ва кутилаётган ўзгаришлар

Янги авлод iPhone смартфонларини тақдим этишга тахминан бир ярим ой вақт қолди ва бу муддат ишлаб чиқарувчилар учун жуда қисқа ҳисобланади. Юзага келган танқислик сабабли савдолар бошланган дастлабки кунларда янги қурилмаларнинг тақчиллиги кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.

Шу билан бирга, тарқалган сўнгги миш-мишларга кўра, янги гаджетларнинг нархи сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Айнан шу омил харидорлар талабини бироз пасайтириши мумкин. Шунга қарамай, Apple ва унинг йиғувчи ҳамкорлари дастлабки талабни қондиришга қодир эканликларига ишонч билдиришмоқда, аммо бу фақат бошланғич давр учун амал қилиши мумкин.

AppleiPhoneПроцессорХотираТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди