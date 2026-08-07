Барселона Марокашдаги ўртоқлик ўйинини хавфсизлик сабабли бекор қилди

·57·Спорт
Барселона Марокашдаги ўртоқлик ўйинини хавфсизлик сабабли бекор қилди
Қисқача

Барселона хавфсизлик ва Марокашдаги кескин ижтимоий-сиёсий вазият сабаб 15-август куни Тангиер шаҳрида ИР Тангиерга қарши ўтказилиши режалаштирилган ўртоқлик учрашувини бекор қилди. Клуб Сеута ҳудудидаги оғир миграция инқирози ва чегарадан ўтишга уринаётган ўн минглаб одамлар билан боғлиқ вазият туфайли Марокашга бормасликка қарор қилган.

Испаниянинг Барселона клуби янги мавсум олдидан режалаштирилган йиғинлар даврида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Каталония жамоаси хавфсизлик ва ижтимоий-сиёсий вазият кескинлашгани сабабли Марокашнинг Тангиер шаҳрида ИР Тангиер жамоасига қарши ўткзилиши режалаштирилган ўртоқлик учрашувини расман бекор қилди. Бу ҳақда клубнинг расмий сайтида маълум қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Испания чемпионлари Сеута ҳудудидаги оғир миграция инқирози туфайли Марокашга сафар қилмасликка қарор қилишган. Томонлар 15-август куни ўзаро майдонга тушиши керак эди. Бироқ ҳудуддаги мураккаб ижтимоий ва сиёсий вазият клуб расмийларини ушбу баҳсни бекор қилишга мажбур қилди. Сўнгги маълумотларга кўра, ўн минглаб одамлар Марокаш чегарасидан Сеутага ўтишга уринмоқда.

Хавфсизлик чоралари ва юзага келган йўқотишлар

Европа парламентида сўзга чиққан Сеута раҳбари Хуан Хесус Вивас анклавда 3 мингдан 5 минггача муҳожир қолганини маълум қилди. У денгиз орқали чегарани кесиш вақтида 100 кишининг ҳаётига зомин бўлган фожиа юзасидан чуқур қайғуда эканини билдирди. Мазкур фожиали воқеалар ва келиб чиққан танглик спорт учрашувининг ҳам хавфсиз ўтишига шубҳа уйғотди.

Ушбу учрашувнинг бекор қилиниши Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби режасига жиддий зарба бўлди. Марокаш сафари асосий таркиб футболчиларининг ўйин амалиётини яхшилаш ва жамоавий ритмни топиши учун муҳим босқич сифатида кўрилганди. Бироқ бу Каталония клубининг ёзги тақвимидан олиб ташланган иккинчи йирик ўйин бўлди.

Мавсумолди режаларнинг издан чиқиши

Ҳозирги вақтда Барселона келгуси мавсум учун тайёргарликни давом эттирмоқда. Жамоа ёзги синовларни СE Эуропа устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан бошлаган эди. Шундан сўнг Бирмингҳам Ситй билан кечган баҳсда 2:2 ҳисоби қайд этилиб, каталонияликлар пеналтилар сериясида имкониятни бой беришганди.

Марокашдаги учрашувнинг барбод бўлиши аввалроқ Престон Норт Энд жамоасига қарши режалаштирилган ўйиннинг бузилишига бориб тақалади. Буюк Британиядаги машғулотлар йиғини доирасида 3-август куни Англия чемпионати вакили билан ёпиқ эшиклар остида ўйин ўтказилиши керак эди. Бироқ инглиз клубида асосий таркиб футболчилари етарли эмаслиги сабабли мазкур беллашув ҳам бекор қилинган эди.

Англия клуби ўзининг чекланган таркиби билан таваккал қилишни истамаган. Ўйин қолдирилгач, Барселона мураббийлар штаби юзага келган бўшлиқни тўлдириш мақсадида ўз ички захиралари ўртасида назорат учрашувини ўтказишга мажбур бўлганди.

БарселонаЛа ЛигаХанси ФликФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)