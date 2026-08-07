Барселона Марокашдаги ўртоқлик ўйинини хавфсизлик сабабли бекор қилди
Барселона хавфсизлик ва Марокашдаги кескин ижтимоий-сиёсий вазият сабаб 15-август куни Тангиер шаҳрида ИР Тангиерга қарши ўтказилиши режалаштирилган ўртоқлик учрашувини бекор қилди. Клуб Сеута ҳудудидаги оғир миграция инқирози ва чегарадан ўтишга уринаётган ўн минглаб одамлар билан боғлиқ вазият туфайли Марокашга бормасликка қарор қилган.
Испаниянинг Барселона клуби янги мавсум олдидан режалаштирилган йиғинлар даврида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Каталония жамоаси хавфсизлик ва ижтимоий-сиёсий вазият кескинлашгани сабабли Марокашнинг Тангиер шаҳрида ИР Тангиер жамоасига қарши ўткзилиши режалаштирилган ўртоқлик учрашувини расман бекор қилди. Бу ҳақда клубнинг расмий сайтида маълум қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Испания чемпионлари Сеута ҳудудидаги оғир миграция инқирози туфайли Марокашга сафар қилмасликка қарор қилишган. Томонлар 15-август куни ўзаро майдонга тушиши керак эди. Бироқ ҳудуддаги мураккаб ижтимоий ва сиёсий вазият клуб расмийларини ушбу баҳсни бекор қилишга мажбур қилди. Сўнгги маълумотларга кўра, ўн минглаб одамлар Марокаш чегарасидан Сеутага ўтишга уринмоқда.
Хавфсизлик чоралари ва юзага келган йўқотишларЕвропа парламентида сўзга чиққан Сеута раҳбари Хуан Хесус Вивас анклавда 3 мингдан 5 минггача муҳожир қолганини маълум қилди. У денгиз орқали чегарани кесиш вақтида 100 кишининг ҳаётига зомин бўлган фожиа юзасидан чуқур қайғуда эканини билдирди. Мазкур фожиали воқеалар ва келиб чиққан танглик спорт учрашувининг ҳам хавфсиз ўтишига шубҳа уйғотди.
Ушбу учрашувнинг бекор қилиниши Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби режасига жиддий зарба бўлди. Марокаш сафари асосий таркиб футболчиларининг ўйин амалиётини яхшилаш ва жамоавий ритмни топиши учун муҳим босқич сифатида кўрилганди. Бироқ бу Каталония клубининг ёзги тақвимидан олиб ташланган иккинчи йирик ўйин бўлди.
Мавсумолди режаларнинг издан чиқишиҲозирги вақтда Барселона келгуси мавсум учун тайёргарликни давом эттирмоқда. Жамоа ёзги синовларни СE Эуропа устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан бошлаган эди. Шундан сўнг Бирмингҳам Ситй билан кечган баҳсда 2:2 ҳисоби қайд этилиб, каталонияликлар пеналтилар сериясида имкониятни бой беришганди.
Марокашдаги учрашувнинг барбод бўлиши аввалроқ Престон Норт Энд жамоасига қарши режалаштирилган ўйиннинг бузилишига бориб тақалади. Буюк Британиядаги машғулотлар йиғини доирасида 3-август куни Англия чемпионати вакили билан ёпиқ эшиклар остида ўйин ўтказилиши керак эди. Бироқ инглиз клубида асосий таркиб футболчилари етарли эмаслиги сабабли мазкур беллашув ҳам бекор қилинган эди.
Англия клуби ўзининг чекланган таркиби билан таваккал қилишни истамаган. Ўйин қолдирилгач, Барселона мураббийлар штаби юзага келган бўшлиқни тўлдириш мақсадида ўз ички захиралари ўртасида назорат учрашувини ўтказишга мажбур бўлганди.
…