Венсан Компани Бавария олдига тарихий требле вазифасини қўйди
Венсан Компани Бавария жорий мавсумда тарихий требле учун курашишини тасдиқлаб, жамоа олдидаги асосий вазифа Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш эканини айтди. Унинг қўл остида жамоа кетма-кет икки мавсум Бундеслига чемпионлигини, шунингдек, ДФБ-Покал кубоги ва Франс Беккенбауер Суперкубогини қўлга киритди. Мюнхенликлар трансфер ойнасида тахминан 100 миллион евро сарфлаб, Натаниел Браун ва Исмаел Саибари каби футболчиларни таркибига қўшиб олди.
Венсан Компани Мюнхеннинг Бавария клуби бош мураббийи сифатида ўз олдига улкан мақсадларни қўйиб, жамоа жорий мавсумда тарихий требле учун курашишини тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, белгиялик мутахассис Германия грандини янги чўққиларга олиб чиқишни ният қилган бўлса-да, бу йўл осон кечмаслигидан огоҳлантирди. Мюнхенликлар бош мураббийи жамоа олдида турган асосий вазифа Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш эканини очиқ айтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳонг Конгда Астон Вилла жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик ўйинидан олдин сўз олган Компани босимдан қўрқмаслигини, бироқ мавсум давомида фақат кейинги ўйинга эътибор қаратиш муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоа ҳар бир учрашувда бор кучини бериши талаб этилади ва муваффақиятга эришиш учун тинимсиз меҳнат қилиш керак бўлади.
Бавария учун асосий устуворликлар2024-йилнинг ёзида Бавария бошқарувини қўлга олган Компани клуб билан ўтган давр мобайнида барқарор натижаларни кўрсатиб келмоқда. Унинг қўл остида жамоа кетма-кет икки мавсум Бундеслига чемпионлигини, шунингдек, ДФБ-Покал кубоги ва Франц Беккенбауер Суперкубогини қўлга киритди. Шунга қарамай, мураббий жамоанинг ўйин сифатини янада яхшилаш ва олдинги мавсумлардаги юқори кўрсаткичларни такрорлаш мушкул вазифа эканини тан олди.
Компани муваффақият фақат қўлга киритилган совринлар билан эмас, балки урилган голлар сони ва ғалабали ўйинлар барқарорлиги билан ҳам ўлчанишини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, жамоани янада юқори даражага олиб чиқиш мукаммал ижрони талаб қилади ва бу жуда мураккаб жараёндир.
Таркибни кучайтириш ва требле учун имкониятларБундеслига, Германия кубоги ва Европа аренасида муваффақият қозониш учун кенг ҳамда соғлом таркиб зарурлигини таъкидлаган Компани трансфер бозоридаги фаолликка ҳам тўхталди. Мюнхенликлар трансфер ойнасида тахминан 100 миллион евро сарфлаб, Натаниел Браун ва Исмаел Саибари каби футболчиларни ўз сафига қўшиб олди. Бу эса Харри Кейн, Майкл Олисе ва Луис Диас каби етакчиларга эга жамоанинг имкониятларини янада оширади.
Мураббийнинг таъкидлашича, мавсум давомида учта фронтда муваффақиятли курашиш учун бутун жамоа жисмонан соғлом бўлиши ва мураббийлар штаби футболчилар имкониятидан тўғри фойдалана олиши лозим. Бавария раҳбарияти ва мураббийлар штаби қўйилган улкан вазифаларни бажариш учун бор кучини ишга солмоқда.
…