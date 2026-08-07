Венсан Компани Бавария олдига тарихий требле вазифасини қўйди

·51·Спорт
Венсан Компани Бавария олдига тарихий требле вазифасини қўйди
Қисқача

Венсан Компани Бавария жорий мавсумда тарихий требле учун курашишини тасдиқлаб, жамоа олдидаги асосий вазифа Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш эканини айтди. Унинг қўл остида жамоа кетма-кет икки мавсум Бундеслига чемпионлигини, шунингдек, ДФБ-Покал кубоги ва Франс Беккенбауер Суперкубогини қўлга киритди. Мюнхенликлар трансфер ойнасида тахминан 100 миллион евро сарфлаб, Натаниел Браун ва Исмаел Саибари каби футболчиларни таркибига қўшиб олди.

Венсан Компани Мюнхеннинг Бавария клуби бош мураббийи сифатида ўз олдига улкан мақсадларни қўйиб, жамоа жорий мавсумда тарихий требле учун курашишини тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, белгиялик мутахассис Германия грандини янги чўққиларга олиб чиқишни ният қилган бўлса-да, бу йўл осон кечмаслигидан огоҳлантирди. Мюнхенликлар бош мураббийи жамоа олдида турган асосий вазифа Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш эканини очиқ айтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳонг Конгда Астон Вилла жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик ўйинидан олдин сўз олган Компани босимдан қўрқмаслигини, бироқ мавсум давомида фақат кейинги ўйинга эътибор қаратиш муҳимлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоа ҳар бир учрашувда бор кучини бериши талаб этилади ва муваффақиятга эришиш учун тинимсиз меҳнат қилиш керак бўлади.

Бавария учун асосий устуворликлар

2024-йилнинг ёзида Бавария бошқарувини қўлга олган Компани клуб билан ўтган давр мобайнида барқарор натижаларни кўрсатиб келмоқда. Унинг қўл остида жамоа кетма-кет икки мавсум Бундеслига чемпионлигини, шунингдек, ДФБ-Покал кубоги ва Франц Беккенбауер Суперкубогини қўлга киритди. Шунга қарамай, мураббий жамоанинг ўйин сифатини янада яхшилаш ва олдинги мавсумлардаги юқори кўрсаткичларни такрорлаш мушкул вазифа эканини тан олди.

Компани муваффақият фақат қўлга киритилган совринлар билан эмас, балки урилган голлар сони ва ғалабали ўйинлар барқарорлиги билан ҳам ўлчанишини эслатиб ўтди. Унинг фикрича, жамоани янада юқори даражага олиб чиқиш мукаммал ижрони талаб қилади ва бу жуда мураккаб жараёндир.

Таркибни кучайтириш ва требле учун имкониятлар

Бундеслига, Германия кубоги ва Европа аренасида муваффақият қозониш учун кенг ҳамда соғлом таркиб зарурлигини таъкидлаган Компани трансфер бозоридаги фаолликка ҳам тўхталди. Мюнхенликлар трансфер ойнасида тахминан 100 миллион евро сарфлаб, Натаниел Браун ва Исмаел Саибари каби футболчиларни ўз сафига қўшиб олди. Бу эса Харри Кейн, Майкл Олисе ва Луис Диас каби етакчиларга эга жамоанинг имкониятларини янада оширади.

Мураббийнинг таъкидлашича, мавсум давомида учта фронтда муваффақиятли курашиш учун бутун жамоа жисмонан соғлом бўлиши ва мураббийлар штаби футболчилар имкониятидан тўғри фойдалана олиши лозим. Бавария раҳбарияти ва мураббийлар штаби қўйилган улкан вазифаларни бажариш учун бор кучини ишга солмоқда.

БаварияВенсан КомпаниЧемпионлар лигасиБундеслигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)