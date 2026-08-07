SpaceX ва Tesla дунёдаги энг йирик Terafab чип заводини қурмоқда
SpaceX ва Tesla АҚШнинг Техас штатидаги Гримес округида дунёдаги энг йирик чип ишлаб чиқариш мажмуаси бўлиши кутилаётган «Terafab»ни қуришни режалаштирмоқда. Қарийб 9,3 миллион квадрат метр майдонни эгаллайдиган мажмуа яримўтказгичларни ишлаб чиқиш, қадоқлаш ва синовдан ўтказишнинг тўлиқ сиклини бирлаштиради.
Илон Маскга қарашли SpaceX ва Tesla компаниялари АҚШнинг Техас штатида жойлашган Гримес округида «Terafab» деб номланган янги яримўтказгичлар мажмуасини ишга туширишларини эълон қилишди. Мазкур лойиҳа дунёдаги энг йирик чип ишлаб чиқариш фабрикаси бўлиши кутилмоқда ҳамда у технология оламида кескин бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, умумий майдони қарийб 9,3 миллион квадрат метрни (тахминан 1300 та футбол майдонига тенг) ташкил этувчи мажмуа яримўтказгичларни яратиш бўйича тўлиқ сиклни ўз ичига олади. Бу ерда мантиқий микросхемалар ва хотира турларидан тортиб, уларни қадоқлаш ҳамда якуний синовдан ўтказиш жараёнлари бир жойда жамланади. Вертикал интеграция янги процессорларни ишлаб чиқиш ва уларни бозорга чиқариш муддатларини сезиларли даражада қисқартириш имконини беради.
Келажак технологиялари учун махсус процессорларЯнги корхонанинг асосий маҳсулоти сунъий интеллект ҳисоб-китоблари ва инференс вазифаларига мўлжалланган ихтисослаштирилган процессорлар бўлади. Ушбу чиплар Tesla компаниясининг Optimus одамсимон роботлари, Кйберкаб учувчисиз таксилари ҳамда SpaceX космик маълумотлар марказларининг юқори унумдорликка эга ҳисоблаш тизимларида қўлланилиши режалаштирилган.
Компанияларнинг ҳисоб-китобларига кўра, келгуси йилларда уларнинг умумий ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёжи 1 ТВт дан ошиб кетади. Бу кўрсаткич ҳозирги глобал яримўтказгичлар бозоридаги таклифдан анча юқори. SpaceX ва Tesla мавжуд етказиб берувчилар билан ҳамкорликни давом эттиришини таъкидласа-да, саноат келажакдаги талабни тўлиқ қондира олмаслигини инобатга олиб, ўз ишлаб чиқариш базасини яратишга қарор қилган.
Молиялаштириш ва ижтимоий-иқтисодий таъсирЛойиҳанинг биринчи босқичи тахминан 16,8 миллиард доллар миқдорида инвестиция талаб қилади. Янги корхонада камида 3000 та иш ўрни яратилиши кўзда тутилган бўлиб, ходимларнинг салмоқли қисми айнан Гримес округи ва қўшни туманлар аҳолиси орасидан танлаб олинади. Шунингдек, компаниялар мутахассисларни тайёрлаш учун маҳаллий коллежлар ва таълим муассасалари билан яқиндан ҳамкорлик қилишни режалаштирган.
SpaceX маълумотларига кўра, компаниянинг Техасдаги фаолияти аллақачон 56 мингдан ортиқ тўғридан-тўғри ва билвосита иш ўринларини таъминлаган. 2024 йилдан бери эса бу ҳудудга 28 миллиард доллардан зиёд иқтисодий наф келтирган.
…