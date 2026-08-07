SpaceX ва Tesla дунёдаги энг йирик Terafab чип заводини қурмоқда

·53·Техно
SpaceX ва Tesla дунёдаги энг йирик Terafab чип заводини қурмоқда
Қисқача

SpaceX ва Tesla АҚШнинг Техас штатидаги Гримес округида дунёдаги энг йирик чип ишлаб чиқариш мажмуаси бўлиши кутилаётган «Terafab»ни қуришни режалаштирмоқда. Қарийб 9,3 миллион квадрат метр майдонни эгаллайдиган мажмуа яримўтказгичларни ишлаб чиқиш, қадоқлаш ва синовдан ўтказишнинг тўлиқ сиклини бирлаштиради.

Илон Маскга қарашли SpaceX ва Tesla компаниялари АҚШнинг Техас штатида жойлашган Гримес округида «Terafab» деб номланган янги яримўтказгичлар мажмуасини ишга туширишларини эълон қилишди. Мазкур лойиҳа дунёдаги энг йирик чип ишлаб чиқариш фабрикаси бўлиши кутилмоқда ҳамда у технология оламида кескин бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, умумий майдони қарийб 9,3 миллион квадрат метрни (тахминан 1300 та футбол майдонига тенг) ташкил этувчи мажмуа яримўтказгичларни яратиш бўйича тўлиқ сиклни ўз ичига олади. Бу ерда мантиқий микросхемалар ва хотира турларидан тортиб, уларни қадоқлаш ҳамда якуний синовдан ўтказиш жараёнлари бир жойда жамланади. Вертикал интеграция янги процессорларни ишлаб чиқиш ва уларни бозорга чиқариш муддатларини сезиларли даражада қисқартириш имконини беради.

Келажак технологиялари учун махсус процессорлар

Янги корхонанинг асосий маҳсулоти сунъий интеллект ҳисоб-китоблари ва инференс вазифаларига мўлжалланган ихтисослаштирилган процессорлар бўлади. Ушбу чиплар Tesla компаниясининг Optimus одамсимон роботлари, Кйберкаб учувчисиз таксилари ҳамда SpaceX космик маълумотлар марказларининг юқори унумдорликка эга ҳисоблаш тизимларида қўлланилиши режалаштирилган.

Компанияларнинг ҳисоб-китобларига кўра, келгуси йилларда уларнинг умумий ҳисоблаш қувватларига бўлган эҳтиёжи 1 ТВт дан ошиб кетади. Бу кўрсаткич ҳозирги глобал яримўтказгичлар бозоридаги таклифдан анча юқори. SpaceX ва Tesla мавжуд етказиб берувчилар билан ҳамкорликни давом эттиришини таъкидласа-да, саноат келажакдаги талабни тўлиқ қондира олмаслигини инобатга олиб, ўз ишлаб чиқариш базасини яратишга қарор қилган.

Молиялаштириш ва ижтимоий-иқтисодий таъсир

Лойиҳанинг биринчи босқичи тахминан 16,8 миллиард доллар миқдорида инвестиция талаб қилади. Янги корхонада камида 3000 та иш ўрни яратилиши кўзда тутилган бўлиб, ходимларнинг салмоқли қисми айнан Гримес округи ва қўшни туманлар аҳолиси орасидан танлаб олинади. Шунингдек, компаниялар мутахассисларни тайёрлаш учун маҳаллий коллежлар ва таълим муассасалари билан яқиндан ҳамкорлик қилишни режалаштирган.

SpaceX маълумотларига кўра, компаниянинг Техасдаги фаолияти аллақачон 56 мингдан ортиқ тўғридан-тўғри ва билвосита иш ўринларини таъминлаган. 2024 йилдан бери эса бу ҳудудга 28 миллиард доллардан зиёд иқтисодий наф келтирган.

Экологик ёндашув ва сув ресурслари

Мажмуани қуришда экология масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, завод маҳаллий ер ости манбалари ўрнига Гиббонс Креэк сув омборидаги сувдан фойдаланади. Корхона ҳудудида ўз тозалаш иншоотлари қурилиб, сувни такрорий ишлатиш тизимлари жорий этилади ҳамда саноат чиқинди ва кимёвий моддалари қатъий экологик талаблар асосида бошқарилади.

TeslaSpaceXTerafabЧипТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди