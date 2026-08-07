Рома ва Жан Перо Гасперини учрашуви: трансферлар сабабли интервю бекор қилинди
Рома бош мураббийи Жан Перо Гасперинининг Sky Sport телеканалига бериши режалаштирилган интервюси клуб раҳбарияти билан трансферлар бўйича қизғин учрашувлар ва музокаралар сабабли сўнгги дақиқаларда бекор қилинди. Гасперини мухлислар ва телеканалдан узр сўраб, суҳбат ўрнини имкон қадар тез фурсатда қоплашга вада берди.
Римнинг Рома клуби бош мураббийи Жан Перо Гасперининг Sky Sport телеканалига бериши режалаштирилган интервюси сўнгги дақиқаларда кутилмаганда бекор қилинди. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ва мухлисларда катта қизиқиш уйғотиб, клуб трансфер бозоридаги фаоллигини ошириб юборгани ҳақидаги тахминларни янада кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган хабарга кўра, жорий куннинг иккинчи ярмида Sky Sport телеканали мутахассис оқшомги эфирда ўз фикрлари билан ўртоқлашишини эълон қилган эди. Бироқ бироз ўтиб телеканал бошловчилари мухлисларга мураббийнинг эфирга чиқа олмаслигини маълум қилди.
Трансфер масалалари ва қизғин учрашувларСтюдия журналистларининг тушунтиришича, чиқишнинг бекор қилинишига унинг ўзига ҳам, телеканалга ҳам боғлиқ бўлмаган сабаблар таъсир кўрсатган. Жан Перо Гасперини мухлислар ва телеканалдан узр сўраб, имкон қадар тез фурсатда бу суҳбатнинг ўрнини қоплашга вада берган.
Телеканал вакилларининг таъкидлашича, мутахассис айни пайтда клуб раҳбарияти билан қизғин учрашувлар ва музокаралар гирдобида қолган. Рим клубининг Кардиффдаги йиғинида раҳбарият ва мураббийлар штаби ўртасида муҳим масалалар муҳокама қилинаётгани тахмин қилинмоқда.
Янги футболчилар ва устувор вазифаларМанбага кўра, трансфер ойнасининг ёпилишига яқин қолган бир пайтда Рома раҳбарияти ва мураббий ўртасида таркибни кучайтириш борасида кескин ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, жамоа учун ҳозирги кунда асосий устувор вазифа қанот футболчисини харид қилиш эканлиги маълум қилинди.
Клуб трансферт сиёсатини янада яхшилаш ва мавсумдаги олдига қўйилган мақсадларга эришиш учун фаол ҳаракат қилмоқда. Гасперининг матбуот анжуманидан воз кечиб, бутун эътиборини йиғин ва музокараларга қаратгани римликлар сафида тез орада янги ўзгаришлар ва эътиборга молик трансферлар рўй беришидан дарак беради.
…