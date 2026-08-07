Рома ва Жан Перо Гасперини учрашуви: трансферлар сабабли интервю бекор қилинди

·56·Спорт
Рома ва Жан Перо Гасперини учрашуви: трансферлар сабабли интервю бекор қилинди
Қисқача

Рома бош мураббийи Жан Перо Гасперинининг Sky Sport телеканалига бериши режалаштирилган интервюси клуб раҳбарияти билан трансферлар бўйича қизғин учрашувлар ва музокаралар сабабли сўнгги дақиқаларда бекор қилинди. Гасперини мухлислар ва телеканалдан узр сўраб, суҳбат ўрнини имкон қадар тез фурсатда қоплашга вада берди.

Римнинг Рома клуби бош мураббийи Жан Перо Гасперининг Sky Sport телеканалига бериши режалаштирилган интервюси сўнгги дақиқаларда кутилмаганда бекор қилинди. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ва мухлисларда катта қизиқиш уйғотиб, клуб трансфер бозоридаги фаоллигини ошириб юборгани ҳақидаги тахминларни янада кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган хабарга кўра, жорий куннинг иккинчи ярмида Sky Sport телеканали мутахассис оқшомги эфирда ўз фикрлари билан ўртоқлашишини эълон қилган эди. Бироқ бироз ўтиб телеканал бошловчилари мухлисларга мураббийнинг эфирга чиқа олмаслигини маълум қилди.

Трансфер масалалари ва қизғин учрашувлар

Стюдия журналистларининг тушунтиришича, чиқишнинг бекор қилинишига унинг ўзига ҳам, телеканалга ҳам боғлиқ бўлмаган сабаблар таъсир кўрсатган. Жан Перо Гасперини мухлислар ва телеканалдан узр сўраб, имкон қадар тез фурсатда бу суҳбатнинг ўрнини қоплашга вада берган.

Телеканал вакилларининг таъкидлашича, мутахассис айни пайтда клуб раҳбарияти билан қизғин учрашувлар ва музокаралар гирдобида қолган. Рим клубининг Кардиффдаги йиғинида раҳбарият ва мураббийлар штаби ўртасида муҳим масалалар муҳокама қилинаётгани тахмин қилинмоқда.

Янги футболчилар ва устувор вазифалар

Манбага кўра, трансфер ойнасининг ёпилишига яқин қолган бир пайтда Рома раҳбарияти ва мураббий ўртасида таркибни кучайтириш борасида кескин ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, жамоа учун ҳозирги кунда асосий устувор вазифа қанот футболчисини харид қилиш эканлиги маълум қилинди.

Клуб трансферт сиёсатини янада яхшилаш ва мавсумдаги олдига қўйилган мақсадларга эришиш учун фаол ҳаракат қилмоқда. Гасперининг матбуот анжуманидан воз кечиб, бутун эътиборини йиғин ва музокараларга қаратгани римликлар сафида тез орада янги ўзгаришлар ва эътиборга молик трансферлар рўй беришидан дарак беради.

РомаЖан Перо ГаспериниSky SportТрансферларИталия А серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)