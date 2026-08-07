Швейцариянинг Флер компанияси янги турдаги электродвелопесипедни тақдим этди
Швейсариянинг Флер компанияси автоматик узатмалар қутиси ва занжирсиз узатма тизимига эга G1 Упстреет ТР:КФ 7.63 премиум электродвелопесипедини тақдим этди. Модел Германия бозорида 7999 евродан сотувга чиқарилган, ҳозирда эса уни 5499 еврога харид қилиш мумкин. Велосипед Пинион Мотор.Геарбох.Унит тизими, 85 Нм айланиш моментига эга электр двигател ва 12 босқичли автоматик узатмалар қутиси билан жиҳозланган.
Швейцариянинг етакчи велосипед ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Флер компанияси ўзининг энг сўнгги ишланмаси — G1 Упстреэт ТР:КФ 7.63 номли премиум классдаги электродвелопесипедни кенг оммага намойиш этди. Мазкур транспорт воситаси ўзининг инновацион техник ечимлари, хусусан, автоматик узатмалар қутиси ва занжирсиз узатма тизими билан мутахассислар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел Германия бозорида савдога чиқарилган бўлиб, унинг дастлабки нархи 7999 еврони ташкил этади. Ҳозирги вақтда эса харидорлар ушбу премиал транспорт воситасини чегирма асосида 5499 евро эвазига харид қилишлари мумкин. Бу каби юқори нарх унинг илғор технологиялар билан жиҳозлангани ва юқори сифатли материаллардан фойдаланилгани билан изоҳланади.
Инновацион узатма ва мотор тизимиG1 Упстреэт асосини Пинион Motor.Gearbox.Unit тизими ташкил қилади. Ушбу ечим битта ёпиқ корпусда 85 Нм айланиш моментига эга марказий жойлашган электр двигателни ва 12 босқичли узатмалар қутисини ўзида мужассам этади. Классик ташқи ўтказгичли трансмиссиялардан фарқли ўлароқ, мазкур герметик конструкция чанг, сув ҳамда механик шикастланишлардан тўлиқ ишончли ҳимоя қилинган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ёндашув техник хизмат кўрсатиш талабларини сезиларли даражада камайтиради. Электр велосипеднинг яна бир муҳим афзаллиги бу тўлиқ автоматик тарзда ишловчи узатма алмашинишидир. Махсус электроника ҳаракат тезлиги ва йўл шароитидан келиб чиққан ҳолда энг мақбул узатмани ўзи танлайди, бу эса ҳайдовчига бутун эътиборини фақат йўлга қаратиш имконини беради.
Карбон материаллар ва техник хусусиятларАнъанавий металл занжир ўрнига мазкур моделда замонавий углеродли (карбон) камар қўлланилган. У ҳаракат вақтида деярли овоз чиқармаслиги, алоҳида парвариш талаб этмаслиги ва хизмат муддати узоқлиги билан ажралиб туради. Қўшимча хавфсизлик ва тозаликни таъминлаш мақсадида камар махсус кичик ҳимоя қобиғи билан ёпилган.
Флер G1 Упстреэт ТР:КФ 7.63 рамаси ҳам тўғридан-тўғри углерод пластигидан ясалган. Шунга қарамай, конструкциянинг умумий оғирлиги 29 килограммни ташкил этиб, уни енгил деб бўлмайди. Бу ҳолат, биринчи навбатда, велосипедга ўрнатилган қуввати 700 В·соат бўлган сиғимли аккумулятор батареяси билан бевосита боғлиқ бўлиб, у узоқ масофаларга сафар қилиш имконини беради.
…