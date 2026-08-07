Швейцариянинг Флер компанияси янги турдаги электродвелопесипедни тақдим этди

·276·Техно
Швейцариянинг Флер компанияси янги турдаги электродвелопесипедни тақдим этди
Қисқача

Швейсариянинг Флер компанияси автоматик узатмалар қутиси ва занжирсиз узатма тизимига эга G1 Упстреет ТР:КФ 7.63 премиум электродвелопесипедини тақдим этди. Модел Германия бозорида 7999 евродан сотувга чиқарилган, ҳозирда эса уни 5499 еврога харид қилиш мумкин. Велосипед Пинион Мотор.Геарбох.Унит тизими, 85 Нм айланиш моментига эга электр двигател ва 12 босқичли автоматик узатмалар қутиси билан жиҳозланган.

Швейцариянинг етакчи велосипед ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Флер компанияси ўзининг энг сўнгги ишланмаси — G1 Упстреэт ТР:КФ 7.63 номли премиум классдаги электродвелопесипедни кенг оммага намойиш этди. Мазкур транспорт воситаси ўзининг инновацион техник ечимлари, хусусан, автоматик узатмалар қутиси ва занжирсиз узатма тизими билан мутахассислар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел Германия бозорида савдога чиқарилган бўлиб, унинг дастлабки нархи 7999 еврони ташкил этади. Ҳозирги вақтда эса харидорлар ушбу премиал транспорт воситасини чегирма асосида 5499 евро эвазига харид қилишлари мумкин. Бу каби юқори нарх унинг илғор технологиялар билан жиҳозлангани ва юқори сифатли материаллардан фойдаланилгани билан изоҳланади.

Инновацион узатма ва мотор тизими

G1 Упстреэт асосини Пинион Motor.Gearbox.Unit тизими ташкил қилади. Ушбу ечим битта ёпиқ корпусда 85 Нм айланиш моментига эга марказий жойлашган электр двигателни ва 12 босқичли узатмалар қутисини ўзида мужассам этади. Классик ташқи ўтказгичли трансмиссиялардан фарқли ўлароқ, мазкур герметик конструкция чанг, сув ҳамда механик шикастланишлардан тўлиқ ишончли ҳимоя қилинган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ёндашув техник хизмат кўрсатиш талабларини сезиларли даражада камайтиради. Электр велосипеднинг яна бир муҳим афзаллиги бу тўлиқ автоматик тарзда ишловчи узатма алмашинишидир. Махсус электроника ҳаракат тезлиги ва йўл шароитидан келиб чиққан ҳолда энг мақбул узатмани ўзи танлайди, бу эса ҳайдовчига бутун эътиборини фақат йўлга қаратиш имконини беради.

Карбон материаллар ва техник хусусиятлар

Анъанавий металл занжир ўрнига мазкур моделда замонавий углеродли (карбон) камар қўлланилган. У ҳаракат вақтида деярли овоз чиқармаслиги, алоҳида парвариш талаб этмаслиги ва хизмат муддати узоқлиги билан ажралиб туради. Қўшимча хавфсизлик ва тозаликни таъминлаш мақсадида камар махсус кичик ҳимоя қобиғи билан ёпилган.

Флер G1 Упстреэт ТР:КФ 7.63 рамаси ҳам тўғридан-тўғри углерод пластигидан ясалган. Шунга қарамай, конструкциянинг умумий оғирлиги 29 килограммни ташкил этиб, уни енгил деб бўлмайди. Бу ҳолат, биринчи навбатда, велосипедга ўрнатилган қуввати 700 В·соат бўлган сиғимли аккумулятор батареяси билан бевосита боғлиқ бўлиб, у узоқ масофаларга сафар қилиш имконини беради.

ЭлектровелосипедФлерТехнологияТранспортИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди