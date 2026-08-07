Sony PlayStation 5 қутиларига муҳим огоҳлантиришни ёзиб қўя бошлади

·55·Техно
Sony PlayStation 5 қутиларига муҳим огоҳлантиришни ёзиб қўя бошлади
Қисқача

Sony компанияси PlayStation 5 қутиларига 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб янги ўйинлар диск шаклида чиқмаслиги ҳақида огоҳлантириш ёзмоқда. Компания танқидларга қарамай, келгусида фақат рақамли тарқатиш тизимига таяниш ниятида. 2028-йилнинг январигача чиқарилган ўйинлар дискда сотилади, диск ўқувчи қурилмасига эга консоллар эса мавжуд дискларни қўллаб-қувватлашда давом этади.

Sony компанияси ўйин оламидаги қизғин муҳокамаларга қарамасдан, келгусида физик дисклардан воз кечиш ниятида қатъий турибди ва бу борадаги режаларини расман тасдиқламоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, япониялик технология гиганти PlayStation 5 консоллари қутиларига келажакдаги ўзгаришлар ҳақида махсус огоҳлантиришларни чоп этишни бошлади. Бу қадам ўйин саноатида рақамли форматга ўтиш жараёни янада тезлашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қутиларда турли тилларда 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб янги ўйинлар диск шаклида чиқмаслиги ҳақида ёзилган. Геймерлар ва айрим дастурчилар томонидан келиб тушаётган кескин танқидларга қарамай, раҳбарият ўз қарорини ўзгартириш ниятида эмас. Компания келгусида фақат рақамли тарқатиш тизимига таянишни мақсад қилган.

Дисклар тақдири ва янги форматлар

Мазкур ўзгаришлар барча эски ўйинлар ва мавжуд имкониятларни чеклаб қўймайди. Манбага кўра, 2028-йилнинг январигача чиқарилган ўйинлар дискда сотилишда давом этади. Шунингдек, консолларнинг диск ўқувчи (дисковод) қурилмасига эга версиялари ўз функционаллигини йўқотмайди ва мавжуд дискларни қўллаб-қувватлашни давом эттиради.

Бироқ, 2028-йилдан кейин ҳам қандайдир кўринишдаги қути шаклидаги маҳсулотлар савдода қолиши мумкин. Эҳтимол, дўконларда харидорлар учун янги ўйинлар ёзилган қутилар сотувга чиқарилади, бироқ уларнинг ичида жисмоний дисклар бўлмайди. Бунга сабаб — PlayStation учун мўлжалланган барча дискларнинг ишлаб чиқарилиши бевосита Sony компаниясининг ўзи томонидан назорат қилиниши ва амалга оширилишидир.

SonyPlayStation 5ДискларОйинларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди