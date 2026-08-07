Sony PlayStation 5 қутиларига муҳим огоҳлантиришни ёзиб қўя бошлади
Sony компанияси PlayStation 5 қутиларига 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб янги ўйинлар диск шаклида чиқмаслиги ҳақида огоҳлантириш ёзмоқда. Компания танқидларга қарамай, келгусида фақат рақамли тарқатиш тизимига таяниш ниятида. 2028-йилнинг январигача чиқарилган ўйинлар дискда сотилади, диск ўқувчи қурилмасига эга консоллар эса мавжуд дискларни қўллаб-қувватлашда давом этади.
Sony компанияси ўйин оламидаги қизғин муҳокамаларга қарамасдан, келгусида физик дисклардан воз кечиш ниятида қатъий турибди ва бу борадаги режаларини расман тасдиқламоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, япониялик технология гиганти PlayStation 5 консоллари қутиларига келажакдаги ўзгаришлар ҳақида махсус огоҳлантиришларни чоп этишни бошлади. Бу қадам ўйин саноатида рақамли форматга ўтиш жараёни янада тезлашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қутиларда турли тилларда 2028-йилнинг январ ойидан бошлаб янги ўйинлар диск шаклида чиқмаслиги ҳақида ёзилган. Геймерлар ва айрим дастурчилар томонидан келиб тушаётган кескин танқидларга қарамай, раҳбарият ўз қарорини ўзгартириш ниятида эмас. Компания келгусида фақат рақамли тарқатиш тизимига таянишни мақсад қилган.
Дисклар тақдири ва янги форматларМазкур ўзгаришлар барча эски ўйинлар ва мавжуд имкониятларни чеклаб қўймайди. Манбага кўра, 2028-йилнинг январигача чиқарилган ўйинлар дискда сотилишда давом этади. Шунингдек, консолларнинг диск ўқувчи (дисковод) қурилмасига эга версиялари ўз функционаллигини йўқотмайди ва мавжуд дискларни қўллаб-қувватлашни давом эттиради.
Бироқ, 2028-йилдан кейин ҳам қандайдир кўринишдаги қути шаклидаги маҳсулотлар савдода қолиши мумкин. Эҳтимол, дўконларда харидорлар учун янги ўйинлар ёзилган қутилар сотувга чиқарилади, бироқ уларнинг ичида жисмоний дисклар бўлмайди. Бунга сабаб — PlayStation учун мўлжалланган барча дискларнинг ишлаб чиқарилиши бевосита Sony компаниясининг ўзи томонидан назорат қилиниши ва амалга оширилишидир.
…