Инсонни 5 сонияда "ўқиш" сири: Психологлар тавсия этган 5 та оддий усул
Психология ва амалий вербалсиз мулоқот бўйича мутахассислар инсон характерини тезкор баҳолашнинг 5 та асосий қоидасини ажратиб кўрсатган. Оёқ кийимнинг озодалиги инсоннинг тартиблилиги ва масъулиятини, бошқалар ҳақида қандай гапириши эса сиз ҳақингизда ҳам қандай фикр билдиришини кўрсатиши мумкин.
Баъзан янги танишган инсонимизни йиллар давомида кузатсак ҳам, унинг ҳақиқий характерини баҳолашда янглишамиз. Ваҳоланки, инсоннинг ички дунёси ва асл қиёфасини бир неча сония ичида аниқлаб олиш мумкин бўлган кичик, аммо ўта муҳим бегилар мавжуд.
Психология ва амалий вербалсиз мулоқот бўйича мутахассислар инсонларни тезкор аниқлашнинг 5 та асосий қоидасини ажратиб кўрсатадилар.
1. Оёқ кийимга эътибор беринг
Инсоннинг ташқи кўринишидаги энг очиқ-ошкора "ташриф қоғози" — бу унинг оёқ кийимидир.
Озода ва парвариш қилинган: Бундай инсонлар майда-чуйда деталларга ўта эътиборли, тартибли ва масъулиятли бўлади.
Ифлос ва қаровсиз: Одатда бошқаларнинг фикри ва жамият қарашларига парво қилмайдиган, эркин ёки бепарво шахсларга хос.
2. Бошқалар ҳақида қандай гапиришига қулоқ солинг
Агар янги суҳбатдошингиз ёнингизда йўқ одамлар (дўстлари, ҳамкасблари ёки танишлари) ҳақида ғийбат қилиб, уларни салбий баҳолаётган бўлса, асло алданманг.
Олтин қоида: Инсон атрофдагилар ҳақида сизга қандай фикр билдираётган бўлса, сиз йўқ жойда сиз ҳақингизда ҳам айнан шундай гапиради.
3. Официант ва хизматчилар билан муомаласини кузатинг
Инсоннинг ҳақиқий юзи у ўзидан паст мавқеда деб ҳисоблайдиган инсонлар (официантлар, ҳайдовчилар, фаррошлар) билан мулоқотга киришганда намоён бўлади. Ожизроқ ёки хизмат кўрсатаётган шахс устидан берилган кичик ваколат инсоннинг ҳақиқий характери ва тарбиясини фош этади.
4. Жавоб бериш тезлиги ва реакцияси
Суҳбат давомида берилган саволларга ўйланмай, тезкор ёки аксинча пайсалга солиб жавоб қайтариши ҳам кўп нарсани англатади:
Тезкор жавоб: Эмоционал, импульсив ва ҳиссиётга берилувчан инсонларга хос.
Секин ва ўйланиб берилган жавоб: Инсон ўзини қаттиқ назорат қилади ёки айтиладиган гапни саралаб, баъзида ҳақиқатни яширишга (ёлғон гапиришга) уринмоқда.
5. Ваъдаларни амаллар билан текширинг
Инсон ҳақидаги энг охирги ва мутлақ ҳақиқатни унинг сўзлари эмас, бажарган ишлари кўрсатиб беради.
Унутманг: Сўзлар жуда арзон, ҳаракатлар ва амалий натижалар эса — ягона ҳақиқатдир.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…