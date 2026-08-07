Инсонни 5 сонияда "ўқиш" сири: Психологлар тавсия этган 5 та оддий усул

·152·Фойдали
Инсонни 5 сонияда "ўқиш" сири: Психологлар тавсия этган 5 та оддий усул
Қисқача

Психология ва амалий вербалсиз мулоқот бўйича мутахассислар инсон характерини тезкор баҳолашнинг 5 та асосий қоидасини ажратиб кўрсатган. Оёқ кийимнинг озодалиги инсоннинг тартиблилиги ва масъулиятини, бошқалар ҳақида қандай гапириши эса сиз ҳақингизда ҳам қандай фикр билдиришини кўрсатиши мумкин.

Баъзан янги танишган инсонимизни йиллар давомида кузатсак ҳам, унинг ҳақиқий характерини баҳолашда янглишамиз. Ваҳоланки, инсоннинг ички дунёси ва асл қиёфасини бир неча сония ичида аниқлаб олиш мумкин бўлган кичик, аммо ўта муҳим бегилар мавжуд.

Психология ва амалий вербалсиз мулоқот бўйича мутахассислар инсонларни тезкор аниқлашнинг 5 та асосий қоидасини ажратиб кўрсатадилар.

1. Оёқ кийимга эътибор беринг

Инсоннинг ташқи кўринишидаги энг очиқ-ошкора "ташриф қоғози" — бу унинг оёқ кийимидир.

  • Озода ва парвариш қилинган: Бундай инсонлар майда-чуйда деталларга ўта эътиборли, тартибли ва масъулиятли бўлади.

  • Ифлос ва қаровсиз: Одатда бошқаларнинг фикри ва жамият қарашларига парво қилмайдиган, эркин ёки бепарво шахсларга хос.

2. Бошқалар ҳақида қандай гапиришига қулоқ солинг

Агар янги суҳбатдошингиз ёнингизда йўқ одамлар (дўстлари, ҳамкасблари ёки танишлари) ҳақида ғийбат қилиб, уларни салбий баҳолаётган бўлса, асло алданманг.

Олтин қоида: Инсон атрофдагилар ҳақида сизга қандай фикр билдираётган бўлса, сиз йўқ жойда сиз ҳақингизда ҳам айнан шундай гапиради.

3. Официант ва хизматчилар билан муомаласини кузатинг

Инсоннинг ҳақиқий юзи у ўзидан паст мавқеда деб ҳисоблайдиган инсонлар (официантлар, ҳайдовчилар, фаррошлар) билан мулоқотга киришганда намоён бўлади. Ожизроқ ёки хизмат кўрсатаётган шахс устидан берилган кичик ваколат инсоннинг ҳақиқий характери ва тарбиясини фош этади.

4. Жавоб бериш тезлиги ва реакцияси

Суҳбат давомида берилган саволларга ўйланмай, тезкор ёки аксинча пайсалга солиб жавоб қайтариши ҳам кўп нарсани англатади:

  • Тезкор жавоб: Эмоционал, импульсив ва ҳиссиётга берилувчан инсонларга хос.

  • Секин ва ўйланиб берилган жавоб: Инсон ўзини қаттиқ назорат қилади ёки айтиладиган гапни саралаб, баъзида ҳақиқатни яширишга (ёлғон гапиришга) уринмоқда.

5. Ваъдаларни амаллар билан текширинг

Инсон ҳақидаги энг охирги ва мутлақ ҳақиқатни унинг сўзлари эмас, бажарган ишлари кўрсатиб беради.

Унутманг: Сўзлар жуда арзон, ҳаракатлар ва амалий натижалар эса — ягона ҳақиқатдир.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!Бугун, 13:5499% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!99% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!Бугун, 13:51"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг..."Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...Бугун, 13:19Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!Бугун, 08:27Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?05.08, 05:58Нега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб бердиНега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб берди04.08, 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?