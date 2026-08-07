Вогуе Ворлд Сан-Францискога кўчмоқда: технология олами мода чўққисида

·45·Техно
Вогуе Ворлд Сан-Францискога кўчмоқда: технология олами мода чўққисида
Қисқача

Вогуе йирик Вогуе Ворлд тадбирини келгуси йилда Сан-Франсиско шаҳрида ўтказишини эълон қилди. Бош муҳаррир Анна Винтоур бу қарорни шаҳарнинг турли жамоалар, санъат ва ижодиётни бирлаштириши, шунингдек, инновациялар тарихига эга экани билан изоҳлади.

Машҳур Вогуе нашри ўзининг йирик Вогуе Ворлд тадбирини келгуси йилда Сан-Франциско шаҳрида ўтказишини эълон қилди. Ушбу қарор технология миллиардерлари ва Силикон Валлей етакчилари замонавий мода оламининг асосий фигурамига айланиб бораётганининг навбатдаги яққол тасдиғи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нашр бош муҳаррири Анна Винтоурнинг тушунтиришича, Вогуе ҳар доим шаҳарларни эътироф этишни мақсад қилган ва Сан-Франциско ўзига хос маскан ҳисобланади. Унинг сўзларига кўра, бу шаҳар турли жамоалар тотув яшайдиган, санъат ва ижодиётни севувчи ҳамда ўзгаришлардан қўрқмайдиган макондир. Шунингдек, шаҳрининг инновациялар ва ўз қадриятларини ҳимоя қилиш тарихига ҳам алоҳида урғу берилди.

Мода ва технология сирлари

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу эълон кутилмаган ҳолат эмас. Аввалроқ Анна Винтоур Сан-Франциско шаҳри мери Даниел Лурие билан учрашувлар ўтказгани ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Сўнгги бир йил давомида Винтоур технология оламининг энг қудратли намояндалари билан яқинлашиб борди. Жумладан, бу йилги Мет Гала тадбирида Amazon асосчиси Jeff Bezos ва унинг рафиқаси Лаурен Санчез бош ҳомийлар сифатида қатнашди.

Шунингдек, тадбирда Google асосчиларидан Сергей Брин ва Meta раҳбари Mark Zuckerberg ҳам кўришди. OpenAI, Meta ва Снап компаниялари эса ҳар бири 350 минг доллар эвазига алоҳида столлар сотиб олди. Гарчи авваллари ҳам Apple, TikTok каби брендлар иштирок этган бўлса-да, жорий йилдаги технологик фаоллик кўлами туфайли Мет Гала айрим манбаларда ҳақли равишда «техо-гала» деб аталди.

Миллиардерларнинг маданий эътирофи

Ўтган йили Вогуе Amazon асосчисининг рафиқаси Лаурен Санчезни ўмиш журнали муқовасига жойлаштирган эди. Мода олами буни нафақат унинг шахсий муваффақияти, балки бутун технология элитасининг маданий даражада расман тан олиниши деб баҳолади. Гарчи Безос ва Санчез Флорида штатида яшаса ва Amazon бош қароргоҳи Сиетлда жойлашган бўлса-да, дунёда Сан-Францискотаклик технологиялар билан чамбарчас боғланган бошқа шаҳар йўқ.

Авваллари Нью-Йорк, Лондон, Париж ва Милан каби йирик модага ихлос қўйган шаҳарларда ўтказилган Вогуе Ворлд тадбирининг эндиликда сунъий интеллект ва технологиялар марказига кўчиши мутахассислар томонидан бизнес нуқтаи назаридан ёрқин қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу қадам нафақат Сан-Францисконинг ижодий экотизимини қўллаб-қувватлайди, балки нашрнинг замон билан ҳамнафас ҳолда ўз долзарблигини сақлаб қолишига хизмат қилади.

ВогуеМодаТехнологияСан-ФранцискоСиликон Валлей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди