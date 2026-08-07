Вогуе Ворлд Сан-Францискога кўчмоқда: технология олами мода чўққисида
Вогуе йирик Вогуе Ворлд тадбирини келгуси йилда Сан-Франсиско шаҳрида ўтказишини эълон қилди. Бош муҳаррир Анна Винтоур бу қарорни шаҳарнинг турли жамоалар, санъат ва ижодиётни бирлаштириши, шунингдек, инновациялар тарихига эга экани билан изоҳлади.
Машҳур Вогуе нашри ўзининг йирик Вогуе Ворлд тадбирини келгуси йилда Сан-Франциско шаҳрида ўтказишини эълон қилди. Ушбу қарор технология миллиардерлари ва Силикон Валлей етакчилари замонавий мода оламининг асосий фигурамига айланиб бораётганининг навбатдаги яққол тасдиғи сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нашр бош муҳаррири Анна Винтоурнинг тушунтиришича, Вогуе ҳар доим шаҳарларни эътироф этишни мақсад қилган ва Сан-Франциско ўзига хос маскан ҳисобланади. Унинг сўзларига кўра, бу шаҳар турли жамоалар тотув яшайдиган, санъат ва ижодиётни севувчи ҳамда ўзгаришлардан қўрқмайдиган макондир. Шунингдек, шаҳрининг инновациялар ва ўз қадриятларини ҳимоя қилиш тарихига ҳам алоҳида урғу берилди.
Мода ва технология сирлариixbt.com маълумотига кўра, ушбу эълон кутилмаган ҳолат эмас. Аввалроқ Анна Винтоур Сан-Франциско шаҳри мери Даниел Лурие билан учрашувлар ўтказгани ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Сўнгги бир йил давомида Винтоур технология оламининг энг қудратли намояндалари билан яқинлашиб борди. Жумладан, бу йилги Мет Гала тадбирида Amazon асосчиси Jeff Bezos ва унинг рафиқаси Лаурен Санчез бош ҳомийлар сифатида қатнашди.
Шунингдек, тадбирда Google асосчиларидан Сергей Брин ва Meta раҳбари Mark Zuckerberg ҳам кўришди. OpenAI, Meta ва Снап компаниялари эса ҳар бири 350 минг доллар эвазига алоҳида столлар сотиб олди. Гарчи авваллари ҳам Apple, TikTok каби брендлар иштирок этган бўлса-да, жорий йилдаги технологик фаоллик кўлами туфайли Мет Гала айрим манбаларда ҳақли равишда «техо-гала» деб аталди.
Миллиардерларнинг маданий эътирофиЎтган йили Вогуе Amazon асосчисининг рафиқаси Лаурен Санчезни ўмиш журнали муқовасига жойлаштирган эди. Мода олами буни нафақат унинг шахсий муваффақияти, балки бутун технология элитасининг маданий даражада расман тан олиниши деб баҳолади. Гарчи Безос ва Санчез Флорида штатида яшаса ва Amazon бош қароргоҳи Сиетлда жойлашган бўлса-да, дунёда Сан-Францискотаклик технологиялар билан чамбарчас боғланган бошқа шаҳар йўқ.
Авваллари Нью-Йорк, Лондон, Париж ва Милан каби йирик модага ихлос қўйган шаҳарларда ўтказилган Вогуе Ворлд тадбирининг эндиликда сунъий интеллект ва технологиялар марказига кўчиши мутахассислар томонидан бизнес нуқтаи назаридан ёрқин қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу қадам нафақат Сан-Францисконинг ижодий экотизимини қўллаб-қувватлайди, балки нашрнинг замон билан ҳамнафас ҳолда ўз долзарблигини сақлаб қолишига хизмат қилади.
…