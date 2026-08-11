Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкин
Amazon Техас штатининг Пекос округида қурилиши режалаштирилган маълумотлар маркази учун йилига 33 миллион тоннагача CO2 чиқаришга рухсат олган газ электр стансиясига инвестиция киритмоқчи. Обект тўла қувватда ишласа, АҚШдаги барча электр стансиялари орасида энг йирик ягона иқлим ифлослантирувчи манбага айланиши мумкин.
Amazon компаниянинг Техас штатидаги Пекос округида қурилиши режалаштирилган йирик маълумотлар маркази учун махсус газ электр станциясига инвестиция киритишни режалаштирмоқда. Те Нев Ёрк Times нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу станция йилига 33 миллион тоннагача карбонат ангидрид (CO2) чиқариш рухсатномасини олган. Агар объект белгиланган ҳажмда тўла қувват билан ишлай бошласа, у Қўшма Штатлардаги барча электр станциялари орасида энг йирик ягона иқлим ифлослантирувчи манбаига айланиши хавфини туғдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, сунъий интеллект инфратузилмаси ва маълумотлар марказларини узлуксиз энергия билан таъминлаш учун мўлжалланган мазкур станция орқали корпорация ўз эҳтиёжларини қондиришни мақсад қилган. Amazon вакилларининг таъкидлашича, ушбу маҳаллий генерация объекти ҳудуддаги оддий истеъмолчилар ва оилалар учун электр энергияси нархининг ошишига йўл қўймаслик учун хизмат қилади. Компания энергия таъминотини мустақил ҳал этиш орқали Техас штати аҳолисига қўшимча иқтисодий юк тушишининг олдини олмоқчи.
Бироқ мазкур лойиҳа технология гигантининг ўз зиммасига олган экологик мажбуриятлари ва сунъий интеллект технологияларининг мислсиз даражада ошиб бораётган энергия талаби ўртасидаги жиддий зиддиятларни янада кучайтирди. Сўнгги йилларда АҚШда маълумотлар марказлари ва улар истеъмол қилаётган улкан қувватлар сабабли юзага келаётган тармоқ муаммолари ҳамда харажатлар сиёсий доираларда қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Натижада йирик IT-компаниялар дуч келаётган экологик босим тобора ортиб бормоқда.
Иқлим мажбуриятлари ва сунъий интеллект талаблариAmazon расмий равишда 2040-йилга бориб ўз фаолиятидан чиқадиган барча углерод чиқиндиларини тўртасигача нолга тушириш мажбуриятини олган эди. Шунга қарамай, компаниянинг ўтган йилги умумий углерод чиқиндилари ҳажми 16 фоизга ошгани маълум бўлди. Бу ҳолат замонавий сунъий интеллект тизимларини ривожлантириш ва сақлаш учун талаб этиладиган ҳисоблаш қувватлари экологик мақсадларга жиддий путур етказаётганини кўрсатади.
Ҳозирги кунда Amazon ва бошқа йирик технологик корпорациялар зарур электр энергиясини кафолатлаш мақсадида айнан газ электр станцияларини қуриш ва уларни қўллаб-қувватлаш йўлидан бормоқда. Компания вакиллари энергия ва иқлимий вазият илк мажбуриятлар қабул қилинган даврдагидан кескин фарқ қилишини тан олишмоқда. Уларнинг сўзларига кўра, дунё ҳозир бошқача қиёфага келган бўлса-да, компаниянинг асосий иқлимий мақсадларга содиқлиги ўзгармаган ҳолда қолмоқда.
Мазкур лойиҳа технология гигантлари ўзининг ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтириш жараёнида қандай мураккаб муросаларга боришга мажбур бўлаётганини яққол кўрсатиб турибди. Маълумотлар марказларини зарур энергия билан таъминлаш учун айнан жойида энергия генерация қилиш талаб этилади, бу ҳолатда эса АҚШдаги бошқа исталган станциядан юқори кўрсаткичга эга бўлган газ станцияси қурилиши бутун дунё эътиборини тортмоқда.
…