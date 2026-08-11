Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкин

·29·Техно
Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкин
Қисқача

Amazon Техас штатининг Пекос округида қурилиши режалаштирилган маълумотлар маркази учун йилига 33 миллион тоннагача CO2 чиқаришга рухсат олган газ электр стансиясига инвестиция киритмоқчи. Обект тўла қувватда ишласа, АҚШдаги барча электр стансиялари орасида энг йирик ягона иқлим ифлослантирувчи манбага айланиши мумкин.

Amazon компаниянинг Техас штатидаги Пекос округида қурилиши режалаштирилган йирик маълумотлар маркази учун махсус газ электр станциясига инвестиция киритишни режалаштирмоқда. Те Нев Ёрк Times нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу станция йилига 33 миллион тоннагача карбонат ангидрид (CO2) чиқариш рухсатномасини олган. Агар объект белгиланган ҳажмда тўла қувват билан ишлай бошласа, у Қўшма Штатлардаги барча электр станциялари орасида энг йирик ягона иқлим ифлослантирувчи манбаига айланиши хавфини туғдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, сунъий интеллект инфратузилмаси ва маълумотлар марказларини узлуксиз энергия билан таъминлаш учун мўлжалланган мазкур станция орқали корпорация ўз эҳтиёжларини қондиришни мақсад қилган. Amazon вакилларининг таъкидлашича, ушбу маҳаллий генерация объекти ҳудуддаги оддий истеъмолчилар ва оилалар учун электр энергияси нархининг ошишига йўл қўймаслик учун хизмат қилади. Компания энергия таъминотини мустақил ҳал этиш орқали Техас штати аҳолисига қўшимча иқтисодий юк тушишининг олдини олмоқчи.

Бироқ мазкур лойиҳа технология гигантининг ўз зиммасига олган экологик мажбуриятлари ва сунъий интеллект технологияларининг мислсиз даражада ошиб бораётган энергия талаби ўртасидаги жиддий зиддиятларни янада кучайтирди. Сўнгги йилларда АҚШда маълумотлар марказлари ва улар истеъмол қилаётган улкан қувватлар сабабли юзага келаётган тармоқ муаммолари ҳамда харажатлар сиёсий доираларда қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Натижада йирик IT-компаниялар дуч келаётган экологик босим тобора ортиб бормоқда.

Иқлим мажбуриятлари ва сунъий интеллект талаблари

Amazon расмий равишда 2040-йилга бориб ўз фаолиятидан чиқадиган барча углерод чиқиндиларини тўртасигача нолга тушириш мажбуриятини олган эди. Шунга қарамай, компаниянинг ўтган йилги умумий углерод чиқиндилари ҳажми 16 фоизга ошгани маълум бўлди. Бу ҳолат замонавий сунъий интеллект тизимларини ривожлантириш ва сақлаш учун талаб этиладиган ҳисоблаш қувватлари экологик мақсадларга жиддий путур етказаётганини кўрсатади.

Ҳозирги кунда Amazon ва бошқа йирик технологик корпорациялар зарур электр энергиясини кафолатлаш мақсадида айнан газ электр станцияларини қуриш ва уларни қўллаб-қувватлаш йўлидан бормоқда. Компания вакиллари энергия ва иқлимий вазият илк мажбуриятлар қабул қилинган даврдагидан кескин фарқ қилишини тан олишмоқда. Уларнинг сўзларига кўра, дунё ҳозир бошқача қиёфага келган бўлса-да, компаниянинг асосий иқлимий мақсадларга содиқлиги ўзгармаган ҳолда қолмоқда.

Мазкур лойиҳа технология гигантлари ўзининг ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтириш жараёнида қандай мураккаб муросаларга боришга мажбур бўлаётганини яққол кўрсатиб турибди. Маълумотлар марказларини зарур энергия билан таъминлаш учун айнан жойида энергия генерация қилиш талаб этилади, бу ҳолатда эса АҚШдаги бошқа исталган станциядан юқори кўрсаткичга эга бўлган газ станцияси қурилиши бутун дунё эътиборини тортмоқда.

AmazonМаълумотлар марказиСунъий интеллектИқлим ўзгаришиАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиСергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди