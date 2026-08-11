Интер Джед Спенсе трансферига қайтди
Интер Моусса Диабй трансферидаги молиявий келишмовчиликлардан сўнг қанот ҳимоячиси Джед Спенсе номзодига яна эътибор қаратди. 23 ёшли футболчи ўнг қанот муаммосини ҳал қилиш учун асосий номзодга айланган, бироқ Тоттенхем у учун бонусларсиз 30 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда.
Миланнинг Интер клуби қанот ҳимоячисини излаш борасидаги трансфер сиёсатини ўзгартириб, Тоттенхем футболчиси Джед Спенсе номзодига яна бир бор эътибор қаратди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, А Серия грандлари Моусса Диабй трансферидаги жиддий қийинчиликлардан сўнг ўз режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аввалроқ Нераззурри жамоаси ҳужумкор ўйин намойиш этувчи француз вингери Моусса Диабй билан шартнома имзолашни асосий мақсад қилиб қўйганди. Бироқ Саудия Арабистонининг Ал Иттиҳад клуби сафида тўп сураётган футболчи бўйича музокаралар икки клуб ўртасидаги молиявий фарқ сабабли боши берк кўчага кириб қолди. Натижада Миланнинг бошқа вариантларни қидиришига тўғри келди.
Спенсе трансфери ва Тоттенхемнинг талаблариДжед Спенсе ёз бошида ҳам Интер клуби қизиқишлар доирасида бўлган, бироқ жамоа эътиборини кўпроқ ҳужум чизиғига қаратганди. Эндиликда 23 ёшли инглиз футболчиси ўнг қанот муаммосини ҳал қилиш учун асосий номзодга айланди.
Шунга қарамай, Тоттенхем футболчини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Лондонликлар ўз ҳимоячиси учун бонусларни ҳисобга олмаганда 30 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ талаб қилмоқда. Футболчининг шартномасида яна уч йил борлиги ҳамда клубда уни яна бир йилга узайтириш ҳуқуқи мавжудлиги Тоттенхем мавқеини музокараларда янада мустаҳкамлаяпти.
Италия ОАВ маълумотларига кўра, томонлар келишувни 30 миллион фунт ҳамда қўшимча 5 миллион фунт миқдоридаги натижага боғлиқ бонуслар шаклида расмийлаштириши мумкин.
Англия клублари ҳам қизиқмоқдаЖурналист Бен Джейкобс хабарига кўра, Джед Спенсе учун кураш фақатгина Интер билан чекланиб қолмаяпти. Футболчининг вакиллари унинг хизматларини Англиянинг бошқа гранд клубларига ҳам таклиф қилишмоқда.
Хусусан, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед жамоалари ҳам ҳимоя чизиғини кучайтириш вариантларини кўриб чиқаётган бир пайтда, майдоннинг ҳам ўнг, ҳам чап қанотида ҳаракатлана оладиган футболчининг универсал имкониятлари эътибордан четда қолмаяпти.
…