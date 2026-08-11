Интер Джед Спенсе трансферига қайтди

·29·Спорт
Интер Джед Спенсе трансферига қайтди
Қисқача

Интер Моусса Диабй трансферидаги молиявий келишмовчиликлардан сўнг қанот ҳимоячиси Джед Спенсе номзодига яна эътибор қаратди. 23 ёшли футболчи ўнг қанот муаммосини ҳал қилиш учун асосий номзодга айланган, бироқ Тоттенхем у учун бонусларсиз 30 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда.

Миланнинг Интер клуби қанот ҳимоячисини излаш борасидаги трансфер сиёсатини ўзгартириб, Тоттенхем футболчиси Джед Спенсе номзодига яна бир бор эътибор қаратди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, А Серия грандлари Моусса Диабй трансферидаги жиддий қийинчиликлардан сўнг ўз режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ Нераззурри жамоаси ҳужумкор ўйин намойиш этувчи француз вингери Моусса Диабй билан шартнома имзолашни асосий мақсад қилиб қўйганди. Бироқ Саудия Арабистонининг Ал Иттиҳад клуби сафида тўп сураётган футболчи бўйича музокаралар икки клуб ўртасидаги молиявий фарқ сабабли боши берк кўчага кириб қолди. Натижада Миланнинг бошқа вариантларни қидиришига тўғри келди.

Спенсе трансфери ва Тоттенхемнинг талаблари

Джед Спенсе ёз бошида ҳам Интер клуби қизиқишлар доирасида бўлган, бироқ жамоа эътиборини кўпроқ ҳужум чизиғига қаратганди. Эндиликда 23 ёшли инглиз футболчиси ўнг қанот муаммосини ҳал қилиш учун асосий номзодга айланди.

Шунга қарамай, Тоттенхем футболчини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Лондонликлар ўз ҳимоячиси учун бонусларни ҳисобга олмаганда 30 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ талаб қилмоқда. Футболчининг шартномасида яна уч йил борлиги ҳамда клубда уни яна бир йилга узайтириш ҳуқуқи мавжудлиги Тоттенхем мавқеини музокараларда янада мустаҳкамлаяпти.

Италия ОАВ маълумотларига кўра, томонлар келишувни 30 миллион фунт ҳамда қўшимча 5 миллион фунт миқдоридаги натижага боғлиқ бонуслар шаклида расмийлаштириши мумкин.

Англия клублари ҳам қизиқмоқда

Журналист Бен Джейкобс хабарига кўра, Джед Спенсе учун кураш фақатгина Интер билан чекланиб қолмаяпти. Футболчининг вакиллари унинг хизматларини Англиянинг бошқа гранд клубларига ҳам таклиф қилишмоқда.

Хусусан, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед жамоалари ҳам ҳимоя чизиғини кучайтириш вариантларини кўриб чиқаётган бир пайтда, майдоннинг ҳам ўнг, ҳам чап қанотида ҳаракатлана оладиган футболчининг универсал имкониятлари эътибордан четда қолмаяпти.

Интер МиланДжед СпенсеТоттенхемТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариРоналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариБугун, 00:19«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айландиБугун, 00:04Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)