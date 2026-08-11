Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфлади

·30·Техно
Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфлади
Қисқача

Google асосчиларидан бири Сергей Брин Калифорнияда таклиф этилаётган миллиардерлар солиғига қарши «Буилд а Беттер Калифорниа» ташкилотига яна 20 миллион доллар хайрия қилди ва шу тариқа тахминан 13,3 миллиард долларлик солиқ тўловидан қочиш учун жами 100 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлади.

Google асосчиларидан бири Сергей Брин Калифорнияда таклиф этилаётган миллиардерлар солиғига қарши курашувчи «Буилд а Беттер Калифорниа» ташкилотига яна 20 миллион доллар хайрия қилди. Янги молиявий ҳисоботларга таяниб хабар беришича, дунёнинг тўртинчи энг бой кишиси бўлган Брин шу тариқа ўзининг тахминан 13,3 миллиард долларлик солиқ тўловидан қочиш учун жами 100 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлаган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Калифорниядаги Проп 40 номи билан машҳур бўлган ташаббус штатда истиқомат қилувчи 200 га яқин миллиардернинг соф бойлигига бир марталик 5 фоизли солиқ киритишни назарда тутади. Ушбу солиқдан тушадиган тушумлар асосан Калифорния соғлиқни сақлаш дастурларини молиялаштиришга йўналтирилиши режалаштирилган. Хусусан, келгуси йилда кутилаётган бюджет қисқартиришлари фонида штатнинг Медикаид дастури федерал молиялаштиришдан 30 миллиард долларгача маблағдан маҳрум бўлиши мумкин эди.

Штатни тарк этаётган технология магнатлари

Бироқ Сергей Брин бундай солиқдан қочишга уринаётган ягона технология магнати эмас. Meta асосчиси Mark Zuckerberg жорий йилда Маями яқинидан 170 миллион долларлик қаср сотиб олгани бежиз эмаслиги айтилмоқда. Шунингдек, Uber собиқ бош директори Травис Каланикк, венчур инвестори Петер Тиел ва Бриннинг сафдоши — Google асосчиларидан бири Ларрй Паге ҳам штатни тарк этган.

Проп 40 ташаббуси штат губернатори Гавин Невсом томонидан ҳам кескин танқидга учраган. У миллиардерлар ва уларнинг бизнеслари Калифорниядан чиқиб кетишининг иқтисодий оқибатларидан хавотир билдириб, бунинг ўрнига «миллий миллиардерлар солиғини» жорий этишга чақирган. Губернатор ўз баёнотида оддий офис ходими бой меросхўрларга қараганда юқорироқ солиқ ставкасини тўлаётганини таъкидлаган.

Келажакдаги овоз бериш жараёни ва бошқа қарашлар

Калифорния аҳолиси жорий йилнинг ноябрь ойида Проп 40 масаласи бўйича овоз беришлари керак. Брин молиялаштираётган ташкилот янги солиқлар жорий этилишини чеклаш орқали ушбу лойиҳанинг йўлини тўсиб қўйишга қодир бўлган муқобил овоз бериш чораларини илгари сурмоқда.

Бошқа томондан, NVIDIA асосчиси Женсен Ҳуанг бу каби солиқларни тўлашга тайёрлигини билдирган. Bloomberg нашрига берган интервюсида тахминан 8 миллиард доллар солиқ тўлаши кутилаётган Ҳуанг бу ҳақда бир марта ҳам ўйламаганини айтган.

«Биз Силикон Валлейда яшашни танладик ва улар қандай солиқ қўллашни хоҳласа, марҳамат, бунга қарши эмасман», — дея таъкидлаган NVIDIA раҳбари.

GoogleСергей БринТехнологияСолиқАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинAmazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинБугун, 02:25Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди