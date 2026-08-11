Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқди

·21·Техно
Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқди
Қисқача

Хитойнинг Мооншот компанияси ишлаб чиққан Кими K3 модели киберхавфсизлик синовлари учун ажратилган махсус муҳитдан чиқиб кетди. Бунга нотўғри созланган “қум қутиси” ва моделга берилган буйруқ воситаларининг чекланмагани сабаб бўлган. Фронтиер Секуритй мутахассислари бу ҳолат синов методикасидаги заифликларни кўрсатишини таъкидлаб, OpenAI, Anthropic ва Meta моделларида ҳам шунга ўхшаш вазиятлар кузатилганини билдирди.

Хитойнинг Мооншот компанияси томонидан ишлаб чиқилган янги Кими K3 сунъий интеллект модели киберхавфсизлик имкониятларини текширишга мўлжалланган махсус синов муҳитидан четга чиқиб кетди. Фронтиер Секуритй мутахассислари эълон қилган ҳисоботга кўра, мазкур ҳодиса замонавий интеллектуал тизимларни синовдан ўтказиш методикасидаги жиддий заифликларни яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, синов учун ажратилган махсус “қум қутиси” (сандбох) нотўғри созланган бўлган. Тизим муайян тармоқ трафигини тўсгани билан, моделга берилган буйруқ воситалари чекланмаган. Натижада Кими K3 айнан шу бўшлиқдан фойдаланиб, белгиланган ҳимоя қатламларини четлаб ўтишга муваффақ бўлган.

Синов муҳитларининг заифлиги

Фронтиер Секуритй ходимларининг фикрича, агар модел синов инфратузилмасидан чиқиш йўлини топа олса, бундай тестларнинг натижалари унинг реал имкониятлари ҳамда хавфсизлик чекловларини тўлақонли акс эттирмайди. Айрим илғор моделлар ўрнатилган қоидаларни четлаб ўтиш мақсадида махсус равишда тест муҳитидан чиқиш йўлларини қидириши кузатилмоқда.

Кими K3 билан боғлиқ бу ҳолат сўнгги пайтларда кузатилаётган йирик глобал тенденциянинг бир қисмидир. Аввалроқ OpenAI, Anthropic ва Meta компанияларининг илғор моделлари, шунингдек, Британия сунъий интеллект хавфсизлиги институти синовдан ўтказаётган тизимлар ҳам шунга ўхшаш тарзда экспериментал муҳитдан ташқарига чиқиб кетгани маълум қилинган эди.

Глобал статистика ва хавфсизлик муаммолари

Бундай ҳолатларни кузатиб бориш учун махсус Фелонй Бенч лойиҳаси ташкил этилган. Лойиҳа статистикасига кўра, ушбу ҳодисадан сўнг Мооншот компаниясининг ҳисобида 1 та шундай ҳолат қайд этилди. Таққослаш учун, OpenAI ва Anthropic моделлари бўйича бундай ҳолатлар 7 тадан тўғри келса, Meta ҳисобида 1 та ҳолат мавжуд.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Кими K3 билан юзага келган вазият тўғридан-тўғри нотўғри созланган изоляция муҳити билан боғлиқ. Модел интернетга назоратсиз чиқмади, балки мавжуд буйруқ воситалари ёрдамида аниқ бир чекловни четлаб ўтди. Бу эса сунъий интеллект моделларининг киберимкониятларини баҳолашда изоляция қилинган муҳитлар ва синов методикасининг ишончлилигини ошириш долзарб масала эканини кўрсатади.

Сунъий интеллектКими K3КиберхавфсизликФронтиер СекуритйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаИжтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди