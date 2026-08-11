Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзолади

·40·Спорт
Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзолади
Қисқача

Тоттенхем клуби асосий ҳимоячиси Микки ван де Вен билан узоқ муддатли янги шартнома имзоланганини расман эълон қилди. 2023 йилнинг август ойида Волфсбургдан трансфер қилинган футболчи қисқа вақт ичида жамоа ҳимоясининг ўзагига айланди. Роберто Де Зерби Ван де Веннинг клуб учун муҳимлигини таъкидлаб, ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи ўйинларида унга сардорлик боғичини топширган.

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг асосий ҳимоячиларидан бири Микки ван де Вен билан узоқ муддатли шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, нидерландиялик футболчи клуб сафидаги ёрқин ўйинлари эвазига раҳбарият ва мураббийлар штабининг юксак эътирофига сазовор бўлган ва ўз келажагини шимолий лондонликлар билан боғлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2023 йилнинг август ойида Германиянинг Вольфцбург клубидан трансфер қилинганидан бери марказий ҳимоячи Англия Премер-лигасининг энг иқтидорли ўйинчиларидан бирига айланди. У қисқа фурсат ичида жамоанинг ҳимоя чизиғидаги ўзагига айланиб, Европадаги энг кучли марказий ҳимоячилардан бири сифатида тан олинди.

Клубдаги юксалиш ва янги мақсадлар

Янги шартномага имзо чекканидан сўнг, Микки ван де Вен Тоттенхем билан боғлиқ ижобий таассуротлари ва келажакдаги режалари ҳақида гапирди. Унинг сўзларига кўра, клубга келган илк кунданоқ бу жамоани ва унинг мухлисларини севиб қолган ҳамда бу ерда ўзини ҳар томонлама ривожлантирган.

Ҳимоячи клубнинг олдига қўйган мақсадлари аниқлигини ва шу йўлда жамоа билан бирга қадам ташлашни исташини таъкидлади. У Тоттенхемда яратилаётган муҳит ва келажакдаги натижалардан катта ҳаяжонда эканлигини яширмади.

Роберто Де Зерби ишончи ва сардорлик

Жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоячининг ўйин тизимидаги ўрни беқиёс эканини бир неча бор таъкидлаган. Ўтган мавсумнинг сўнгги ҳал қилувчи ўйинларида, жамоа қуйи лигага тушиб кетиш хавфига қарши курашган оғир паллада, италиялик мутахассис Ван де Венга сардорлик боғичини ишониб топширган эди.

Де Зербининг фикрича, Микки каби юқори савияли футболчиларни сақлаб қолиш Тоттенхем учун Англия ва Европа аренасида энг юқори совринлар учун курашиш йўлидаги энг муҳим қадамлардан биридир. Мураббий футболчининг менталитети ва амбициялари клуб қарашларига тўла мос келишини қайд этди.

Майдондаги қаҳрамонликлар ва статистика

Лондонликлар сафида барқарор ўйин кўрсатиб келаётган Ван де Вен клуб учун 100 та ўйин остонасида турибди. Ўтган мавсумда у барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда 45 та учрашувда, жумладан Премер-лиганинг 34 та ўйинида майдонга тушиб, умумий ҳисобда 96 та ўйин ўтказди.

Унинг мухлислар қалбида абадий муҳрланиб қолган энг ёрқин лаҳзаларидан бири 2025 йилги Билбао шаҳрида ўтган Европа лигаси финалига тўғри келади. Ўша ўйинда у Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Расмус Хойлунурн зарбасини акробатик тарзда қайтариб, жамоасининг 1:0 ҳисобидаги ғалабасини сақлаб қолган эди ва бу лаҳза клубнинг замонавий тарихидаги энг эсда қоларли кадрлардан бирига айланди.

ТоттенхемМикки ван де ВенПремер-лигаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиБугун, 02:40Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБарселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБугун, 02:34Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)