Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзолади
Тоттенхем клуби асосий ҳимоячиси Микки ван де Вен билан узоқ муддатли янги шартнома имзоланганини расман эълон қилди. 2023 йилнинг август ойида Волфсбургдан трансфер қилинган футболчи қисқа вақт ичида жамоа ҳимоясининг ўзагига айланди. Роберто Де Зерби Ван де Веннинг клуб учун муҳимлигини таъкидлаб, ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи ўйинларида унга сардорлик боғичини топширган.
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг асосий ҳимоячиларидан бири Микки ван де Вен билан узоқ муддатли шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, нидерландиялик футболчи клуб сафидаги ёрқин ўйинлари эвазига раҳбарият ва мураббийлар штабининг юксак эътирофига сазовор бўлган ва ўз келажагини шимолий лондонликлар билан боғлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2023 йилнинг август ойида Германиянинг Вольфцбург клубидан трансфер қилинганидан бери марказий ҳимоячи Англия Премер-лигасининг энг иқтидорли ўйинчиларидан бирига айланди. У қисқа фурсат ичида жамоанинг ҳимоя чизиғидаги ўзагига айланиб, Европадаги энг кучли марказий ҳимоячилардан бири сифатида тан олинди.
Клубдаги юксалиш ва янги мақсадларЯнги шартномага имзо чекканидан сўнг, Микки ван де Вен Тоттенхем билан боғлиқ ижобий таассуротлари ва келажакдаги режалари ҳақида гапирди. Унинг сўзларига кўра, клубга келган илк кунданоқ бу жамоани ва унинг мухлисларини севиб қолган ҳамда бу ерда ўзини ҳар томонлама ривожлантирган.
Ҳимоячи клубнинг олдига қўйган мақсадлари аниқлигини ва шу йўлда жамоа билан бирга қадам ташлашни исташини таъкидлади. У Тоттенхемда яратилаётган муҳит ва келажакдаги натижалардан катта ҳаяжонда эканлигини яширмади.
Роберто Де Зерби ишончи ва сардорликЖамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоячининг ўйин тизимидаги ўрни беқиёс эканини бир неча бор таъкидлаган. Ўтган мавсумнинг сўнгги ҳал қилувчи ўйинларида, жамоа қуйи лигага тушиб кетиш хавфига қарши курашган оғир паллада, италиялик мутахассис Ван де Венга сардорлик боғичини ишониб топширган эди.
Де Зербининг фикрича, Микки каби юқори савияли футболчиларни сақлаб қолиш Тоттенхем учун Англия ва Европа аренасида энг юқори совринлар учун курашиш йўлидаги энг муҳим қадамлардан биридир. Мураббий футболчининг менталитети ва амбициялари клуб қарашларига тўла мос келишини қайд этди.
Майдондаги қаҳрамонликлар ва статистикаЛондонликлар сафида барқарор ўйин кўрсатиб келаётган Ван де Вен клуб учун 100 та ўйин остонасида турибди. Ўтган мавсумда у барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда 45 та учрашувда, жумладан Премер-лиганинг 34 та ўйинида майдонга тушиб, умумий ҳисобда 96 та ўйин ўтказди.
Унинг мухлислар қалбида абадий муҳрланиб қолган энг ёрқин лаҳзаларидан бири 2025 йилги Билбао шаҳрида ўтган Европа лигаси финалига тўғри келади. Ўша ўйинда у Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Расмус Хойлунурн зарбасини акробатик тарзда қайтариб, жамоасининг 1:0 ҳисобидаги ғалабасини сақлаб қолган эди ва бу лаҳза клубнинг замонавий тарихидаги энг эсда қоларли кадрлардан бирига айланди.
…