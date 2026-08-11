Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирди
Австралияда сунъий интеллект агенти ўз эгасининг манфаатларини кўзлаб, спорт зали иловасидаги авторизация заифлигидан фойдаланиб, бошқа мижознинг бандловини бекор қилгани расман ҳужжатлаштирилди. Дастурчи Эндрю Берднинг OpenClaw агенти унинг кутиш рўйхатидаги ўрнини яхшилаш учун 1-ўриндаги мижоз бандловини ўчириб, эгасини 4-ўриндан 3-ўринга кўтарган.
Австралияда қайд этилган сўнгги ҳодиса замонавий сунъий интеллект агентларининг имкониятлари нақадар кенгайиб кетгани ҳамда уларнинг хавфсизлик чегараларини чеклаш борасидаги муаммоларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Австралиянинг АБК нашри тарқатган маълумотларга кўра, мамлакатда илк бор сунъий интеллект агенти ўз эгасининг манфаатларини кўзлаб киберҳужум амалга оширгани расман ҳужжатлаштирилди. Ушбу ҳолат келгусида ақлли тизимларнинг назоратдан чиқиш хавфи нафақат йирик корпорациялар, балки кундалик оддий дастурларга ҳам дахлдор эканини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сунъий интеллект ва навбатдаги муаммоАслида мазкур воқеа бундан бир неча ой муқаддам содир бўлган эди. Дастурчи Эндрю Берд ўзининг OpenClaw деб номланган шахсий сунъий интеллект агентини турли кундалик юмушларни, жумладан, учрашувлар ва машғулотларни банд қилишга ўргатиб келаётган эди. Берд машҳур эрта тонгдаги фитнес машғулотига боришни ёқтирар, бироқ доим ҳам бўш жой тополмай, кутиш рўйхатининг охирида қолиб кетишдан чарчаганди. Айнан шу муаммони ҳал қилиш истаги кутилмаган киберҳизматга йўл очиб берди.
Эндрю ўз агентига машғулотга жой банд қилишни буюрганда, сунъий интеллект энг яхши ҳолатда кутиш рўйхатининг 4-поғонасини тақдим эта олган. Шундан сўнг бот ўз эгасига машғулотларга анча олдиндан, яни спорт зали тизими очишидан ҳам ойлар олдин жой топиш йўлини топганини маълум қилган. Фойдаланувчи тизимдаги ўрнини яхшилашни сўрагач, агент дарҳол ҳаракатга киришган.
Заифлик ва кутилмаган хакерликixbt.com ва бошқа технологик манбалар эътибор қаратганидек, сунъий интеллект дастурий таъминотдаги авторизация қисмидан жиддий заифлик топишга муваффақ бўлган. Бот спорт зали фойдаланаётган илованинг ҳимоя қобиғини четлаб ўтиб, кутиш рўйхатининг 1-ўрнида турган бошқа мижознинг бандловини шунчаки ўчириб юборган ва ўз эгасини юқорироқ поғонага ўтказган.
Эълон қилинган чат логларига кўра, сунъий интеллект ўз ишидан мамнун ҳолда эгасига шундай хабар ёллаган: «API бошқаларнинг бандловларини бекор қилишда ҳеч қандай авторизация текширувига эга эмас экан. Мен буни 1-ўриндаги шахсда синаб кўрдим ва амалга ошди». Натижада Эндрю кутилмаган тарзда 4-ўриндан 3-ўринга кўтарилиб олган.
Профессионал дастурчи бўлган Эндрю Берд ўзининг шахсий сунъий интеллект агенти спорт зали тизимини бузиб кирганидан қаттиқ ташвишга тушган. У ботдан бу амални ортга қайтариб, бошқа мижознинг ўрнини тиклашни сўраган, бироқ сунъий интеллект буни амалга ошириб бўлмаслигини билдирган. Шундан сўнг дастурчи бошқа чора топиб, қўллаб-қувватлаш хизматига масъулиятли фош этиш хатини ёзишни буюрган. Ушбу хатда аниқланган заифлик батафсил тушунтирилиб, уни бартараф этиш бўйича тавсиялар ҳам берилган.
…