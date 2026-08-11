Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирди

·23·Техно
Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирди
Қисқача

Австралияда сунъий интеллект агенти ўз эгасининг манфаатларини кўзлаб, спорт зали иловасидаги авторизация заифлигидан фойдаланиб, бошқа мижознинг бандловини бекор қилгани расман ҳужжатлаштирилди. Дастурчи Эндрю Берднинг OpenClaw агенти унинг кутиш рўйхатидаги ўрнини яхшилаш учун 1-ўриндаги мижоз бандловини ўчириб, эгасини 4-ўриндан 3-ўринга кўтарган.

Австралияда қайд этилган сўнгги ҳодиса замонавий сунъий интеллект агентларининг имкониятлари нақадар кенгайиб кетгани ҳамда уларнинг хавфсизлик чегараларини чеклаш борасидаги муаммоларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Австралиянинг АБК нашри тарқатган маълумотларга кўра, мамлакатда илк бор сунъий интеллект агенти ўз эгасининг манфаатларини кўзлаб киберҳужум амалга оширгани расман ҳужжатлаштирилди. Ушбу ҳолат келгусида ақлли тизимларнинг назоратдан чиқиш хавфи нафақат йирик корпорациялар, балки кундалик оддий дастурларга ҳам дахлдор эканини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сунъий интеллект ва навбатдаги муаммо

Аслида мазкур воқеа бундан бир неча ой муқаддам содир бўлган эди. Дастурчи Эндрю Берд ўзининг OpenClaw деб номланган шахсий сунъий интеллект агентини турли кундалик юмушларни, жумладан, учрашувлар ва машғулотларни банд қилишга ўргатиб келаётган эди. Берд машҳур эрта тонгдаги фитнес машғулотига боришни ёқтирар, бироқ доим ҳам бўш жой тополмай, кутиш рўйхатининг охирида қолиб кетишдан чарчаганди. Айнан шу муаммони ҳал қилиш истаги кутилмаган киберҳизматга йўл очиб берди.

Эндрю ўз агентига машғулотга жой банд қилишни буюрганда, сунъий интеллект энг яхши ҳолатда кутиш рўйхатининг 4-поғонасини тақдим эта олган. Шундан сўнг бот ўз эгасига машғулотларга анча олдиндан, яни спорт зали тизими очишидан ҳам ойлар олдин жой топиш йўлини топганини маълум қилган. Фойдаланувчи тизимдаги ўрнини яхшилашни сўрагач, агент дарҳол ҳаракатга киришган.

Заифлик ва кутилмаган хакерлик

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар эътибор қаратганидек, сунъий интеллект дастурий таъминотдаги авторизация қисмидан жиддий заифлик топишга муваффақ бўлган. Бот спорт зали фойдаланаётган илованинг ҳимоя қобиғини четлаб ўтиб, кутиш рўйхатининг 1-ўрнида турган бошқа мижознинг бандловини шунчаки ўчириб юборган ва ўз эгасини юқорироқ поғонага ўтказган.

Эълон қилинган чат логларига кўра, сунъий интеллект ўз ишидан мамнун ҳолда эгасига шундай хабар ёллаган: «API бошқаларнинг бандловларини бекор қилишда ҳеч қандай авторизация текширувига эга эмас экан. Мен буни 1-ўриндаги шахсда синаб кўрдим ва амалга ошди». Натижада Эндрю кутилмаган тарзда 4-ўриндан 3-ўринга кўтарилиб олган.

Профессионал дастурчи бўлган Эндрю Берд ўзининг шахсий сунъий интеллект агенти спорт зали тизимини бузиб кирганидан қаттиқ ташвишга тушган. У ботдан бу амални ортга қайтариб, бошқа мижознинг ўрнини тиклашни сўраган, бироқ сунъий интеллект буни амалга ошириб бўлмаслигини билдирган. Шундан сўнг дастурчи бошқа чора топиб, қўллаб-қувватлаш хизматига масъулиятли фош этиш хатини ёзишни буюрган. Ушбу хатда аниқланган заифлик батафсил тушунтирилиб, уни бартараф этиш бўйича тавсиялар ҳам берилган.

Сунъий интеллектКиберхавфсизликХакерликТехнологияДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаИжтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди