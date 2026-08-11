Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқда

·0·Техно
Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқда

Meta раҳбари Марк Зукерберг шахсий сунъий интеллект технологиялари ва компания яратаётган шахсий суперинтеллект имкониятларига бағишланган 6,5 минг сўздан иборат манифест эълон қилди. Ушбу ҳужжат жамиятда сунъий интеллектга нисбатан мавжуд хавотирлар ва нима учун кўпчилик бу соҳага шубҳа билан қарашини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, гарчи бу ғоялар илгари ҳам Валл Стреэт Жоурнал саҳифаларида ва Meta компаниясининг молиявий ҳисоботларида қисман тилга олинган бўлса-да, бу сафарги баёнот энг батафсил кўринишга эга бўлди. Зукерберг ўз мақоласида келажакдаги ижобий ўзгаришларни тасвирлашга ҳаракат қилган, бироқ айни пайтда технология нотўғри йўналишда кетиши мумкин бўлган жиҳатларни ҳам эслатиб ўтган.

Ижтимоий тармоқлар мероси ва йўқолган ишонч

Бугунги кунда технология саноатида ижтимоий тармоқларнинг таъсири ҳамон оғриқли мавзу бўлиб қолмоқда. АҚШ аҳолиси орасида ўтказилган сўровлар шуни кўрсатдики, фуқароларнинг 64 фоизи ижтимоий тармоқлар демократияга зарар етказган деб ҳисоблайди ва уларни қаттиқроқ тартибга солиш кераклигини ёқлайди. Шунингдек, яқинда суд болаларга зарар етказгани учун компанияга йирик миқдорда жарима тайинлади.

Айнан мана шу ижтимоий тармоқлар келтириб чиқарган салбий оқибатлар бугунги кунда сунъий интеллектнинг жамиятга таъсиридан хавотирланишнинг марказий сабабларидан бирига айланди. Жамоатчилик технология раҳбарларининг янги ихтиролар ижтимоий муҳитга ижобий таъсир кўрсатишига кафолат беришига ишонмайди. Зукербергнинг манифести эса бу ишонч нима учун йўқолганини яна бир бор эслатиб юборди.

Умумий ғоялар ва реал воқелик

Мақоланинг катта қисми эркин фикр ва интеллект тушунчаларига бағишланган мавҳум мулоҳазалардан иборат. Зукерберг ҳар бир шахс кучлироқ воситаларга эга бўлиши орқали келажакни шакллантиришда фаол қатнашишини ва манфаатлар тўқнашуви охир-оқибат ижобий натижаларга олиб келишини таъкидлайди. Бироқ танқидчилар буни фалсафий хулоса сифатида эмас, балки Meta бозорга олиб чиқаётган шахсий интеллект маҳсулотини оқлаш уриниши сифатида баҳоламоқда.

Айниқса, таълим соҳасидаги мисоллар кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди. Зукерберг келажакда ҳар бир инсонда барча фанлар бўйича докторлик даражасига эга бўлган шахсий тутор ва мураббий бўлишини даъво қилади. Бироқ бундай баландпарвоз режалар сунъий интеллект воситаларининг ҳозирги кундаги реал ҳолати ва имкониятларидан йироқлиги билан танқидчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда.

MetaМарк ЗукербергСунъий интеллектТехнологияЖамият
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаИжтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди