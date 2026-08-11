Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқда
Meta раҳбари Марк Зукерберг шахсий сунъий интеллект технологиялари ва компания яратаётган шахсий суперинтеллект имкониятларига бағишланган 6,5 минг сўздан иборат манифест эълон қилди. Ушбу ҳужжат жамиятда сунъий интеллектга нисбатан мавжуд хавотирлар ва нима учун кўпчилик бу соҳага шубҳа билан қарашини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, гарчи бу ғоялар илгари ҳам Валл Стреэт Жоурнал саҳифаларида ва Meta компаниясининг молиявий ҳисоботларида қисман тилга олинган бўлса-да, бу сафарги баёнот энг батафсил кўринишга эга бўлди. Зукерберг ўз мақоласида келажакдаги ижобий ўзгаришларни тасвирлашга ҳаракат қилган, бироқ айни пайтда технология нотўғри йўналишда кетиши мумкин бўлган жиҳатларни ҳам эслатиб ўтган.
Ижтимоий тармоқлар мероси ва йўқолган ишончБугунги кунда технология саноатида ижтимоий тармоқларнинг таъсири ҳамон оғриқли мавзу бўлиб қолмоқда. АҚШ аҳолиси орасида ўтказилган сўровлар шуни кўрсатдики, фуқароларнинг 64 фоизи ижтимоий тармоқлар демократияга зарар етказган деб ҳисоблайди ва уларни қаттиқроқ тартибга солиш кераклигини ёқлайди. Шунингдек, яқинда суд болаларга зарар етказгани учун компанияга йирик миқдорда жарима тайинлади.
Айнан мана шу ижтимоий тармоқлар келтириб чиқарган салбий оқибатлар бугунги кунда сунъий интеллектнинг жамиятга таъсиридан хавотирланишнинг марказий сабабларидан бирига айланди. Жамоатчилик технология раҳбарларининг янги ихтиролар ижтимоий муҳитга ижобий таъсир кўрсатишига кафолат беришига ишонмайди. Зукербергнинг манифести эса бу ишонч нима учун йўқолганини яна бир бор эслатиб юборди.
Умумий ғоялар ва реал воқеликМақоланинг катта қисми эркин фикр ва интеллект тушунчаларига бағишланган мавҳум мулоҳазалардан иборат. Зукерберг ҳар бир шахс кучлироқ воситаларга эга бўлиши орқали келажакни шакллантиришда фаол қатнашишини ва манфаатлар тўқнашуви охир-оқибат ижобий натижаларга олиб келишини таъкидлайди. Бироқ танқидчилар буни фалсафий хулоса сифатида эмас, балки Meta бозорга олиб чиқаётган шахсий интеллект маҳсулотини оқлаш уриниши сифатида баҳоламоқда.
Айниқса, таълим соҳасидаги мисоллар кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди. Зукерберг келажакда ҳар бир инсонда барча фанлар бўйича докторлик даражасига эга бўлган шахсий тутор ва мураббий бўлишини даъво қилади. Бироқ бундай баландпарвоз режалар сунъий интеллект воситаларининг ҳозирги кундаги реал ҳолати ва имкониятларидан йироқлиги билан танқидчиларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда.
…