Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайди
ТрендФорсе таҳлил маркази маълумотига кўра, жорий йил якунига бориб АҚШнинг етакчи технология гигантлари — NVIDIA ва AMD компаниияларининг Хитойдаги сунъий интеллект чиплари бозоридаги улуши атиги 10 фоизгача пасайиб кетиши кутилмоқда. Мазкур ўзгариш маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг мавқеи мустаҳкамланиб бораётгани ва жорий этилган қаттиқ экспорт чекловлари билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги йилларда Вашингтон маъмурияти томонидан Хитойга нисбатан жорий этилган кўплаб тақиқлар ва чекловлар хорижий яримўтказгичлар етказиб беришни сезиларли даражада қийинлаштирди. Натижада Хитойнинг сунъий интеллект чиплари бозори ўзига хос ёпиқ тизимга ўтиб, асосий эътибор ички имкониятларни сафарбар этишга қаратилди.
Маҳаллий компаниялар ўсиш суръатиБозор шароитининг кескин ўзгаришига қарамай, Хитойнинг сунъий интеллект чиплари бозори жадал суръатлар билан кенгайиб, йиллик ҳисобда 83 фоизга ўсиши прогноз қилинмоқда. Бироқ ушбу улкан ўсиш чет эл технологиялари ҳисобига эмас, балки тўлиқ маҳаллий муқобил ечимлар эвазига таъминланмоқда.
Мазкур йўналишда Huawei компанияси яққол бозор етакчиси сифатида намоён бўлаётган бўлса, Камбрикон ҳам кучли ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Шунингдек, Алибаба, Баиду ва Тенсент каби IT-гигантлар ҳам ўзларининг махсус сунъий интеллект чипларини фаол ишлаб чиқиб, бозорга татбиқ этмоқда.
NVIDIA компаниясининг муқобил ҳаракатлариБозордаги мавқеини қисман бўлса-да сақлаб қолиш мақсадида NVIDIA янги ва ўзига хос усуллар орқали Хитой бозорига киришга ҳаракат қилмоқда. IXBT.com хабар беришича, корхона ушбу ҳудудда янги RTX Pro 5000 Blackwell профессионал видеокартасини сотишни режалаштирмоқда.
Мазкур график карта 48 ёки 72 GB ҳажмга эга GDDR7 тезкор хотираси билан жиҳозланади. Гарчи у тўлақонли сунъий интеллект тезлаткичи ҳисобланмаса-да, АҚШ санкциялари талабларига тўла мос келиши ҳамда махсус ихтисослашган AI-чипларга қараганда анча арзонлиги билан ажралиб туради.
…