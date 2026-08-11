Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайди

·0·Техно
Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайди

ТрендФорсе таҳлил маркази маълумотига кўра, жорий йил якунига бориб АҚШнинг етакчи технология гигантлари — NVIDIA ва AMD компаниияларининг Хитойдаги сунъий интеллект чиплари бозоридаги улуши атиги 10 фоизгача пасайиб кетиши кутилмоқда. Мазкур ўзгариш маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг мавқеи мустаҳкамланиб бораётгани ва жорий этилган қаттиқ экспорт чекловлари билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда Вашингтон маъмурияти томонидан Хитойга нисбатан жорий этилган кўплаб тақиқлар ва чекловлар хорижий яримўтказгичлар етказиб беришни сезиларли даражада қийинлаштирди. Натижада Хитойнинг сунъий интеллект чиплари бозори ўзига хос ёпиқ тизимга ўтиб, асосий эътибор ички имкониятларни сафарбар этишга қаратилди.

Маҳаллий компаниялар ўсиш суръати

Бозор шароитининг кескин ўзгаришига қарамай, Хитойнинг сунъий интеллект чиплари бозори жадал суръатлар билан кенгайиб, йиллик ҳисобда 83 фоизга ўсиши прогноз қилинмоқда. Бироқ ушбу улкан ўсиш чет эл технологиялари ҳисобига эмас, балки тўлиқ маҳаллий муқобил ечимлар эвазига таъминланмоқда.

Мазкур йўналишда Huawei компанияси яққол бозор етакчиси сифатида намоён бўлаётган бўлса, Камбрикон ҳам кучли ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Шунингдек, Алибаба, Баиду ва Тенсент каби IT-гигантлар ҳам ўзларининг махсус сунъий интеллект чипларини фаол ишлаб чиқиб, бозорга татбиқ этмоқда.

NVIDIA компаниясининг муқобил ҳаракатлари

Бозордаги мавқеини қисман бўлса-да сақлаб қолиш мақсадида NVIDIA янги ва ўзига хос усуллар орқали Хитой бозорига киришга ҳаракат қилмоқда. IXBT.com хабар беришича, корхона ушбу ҳудудда янги RTX Pro 5000 Blackwell профессионал видеокартасини сотишни режалаштирмоқда.

Мазкур график карта 48 ёки 72 GB ҳажмга эга GDDR7 тезкор хотираси билан жиҳозланади. Гарчи у тўлақонли сунъий интеллект тезлаткичи ҳисобланмаса-да, АҚШ санкциялари талабларига тўла мос келиши ҳамда махсус ихтисослашган AI-чипларга қараганда анча арзонлиги билан ажралиб туради.

NVIDIAAMDХитойСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаИжтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди