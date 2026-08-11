Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватлади

·31·Спорт
Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватлади
Қисқача

Боруссия Дортмунд бош мураббийи Нико Ковак Эмиратес Стадиумда Арсеналга қарши 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Виктор Гёкереснинг ўйинини юқори баҳолади. Гёкерес иккинчи бўлимда пеналтини голга айлантирди, бироқ аввалги учрашувлардаги жисмоний ҳолати ва майдондаги фаоллиги учун танқид қилинганди. Ковак швециялик ҳужумчини жисмонан бақувват, тезкор ва доимо рақиб дарвозасига интилувчи футболчи сифатида таърифлади.

Боруссия Дортмунд бош мураббийи Нико Ковак Эмиратес Стадиум майдонида ўтган ўртоқлик учрашувидан сўнг Арсенал ҳужумчиси Виктор Гёкереснинг ўйинига юқори баҳо берди. Германия клуби Лондон жамоасини 3:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, мутахассис швециялик футболчининг ижобий фазилатларини алоҳида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур баҳс Микел Артета шогирдлари учун ёзги тайёргарлик давридаги кетма-кет иккинчи мағлубият бўлди. Шунга қарамай, учрашув давомида Виктор Гёкерес иккинчи бўлимда пеналтидан унумли фойдаланиб, дарвозани ишғол қилишга муваффақ бўлди.

Аввалроқ Sporting CP сафида тўп сурган ҳужумчи сўнгги ўйинлардаги ҳаракатлари учун мухлислар ва мутахассислар томонидан танқидга учраган эди. Айниқса, Real Betis ҳамда Боруссия Дортмунд жамоаларига қарши баҳсларда унинг жисмоний ҳолати ва майдондаги фаоллиги муҳокамаларга сабаб бўлганди.

Нико Ковак фикрлари

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Нико Ковакдан рақиб жамоанинг қайси футболчилари унинг эътиборини тортгани сўралганда, германиялик мураббий Виктор Гёкересни алоҳида мақтади. унинг сўзларига кўра, швециялик форвард жисмоний жиҳатдан бақувват, тезкор ва доимо рақиб дарвозасига интилувчи ўйинчи ҳисобланади.

"Биз уни жуда яхши биламиз", — дея қўшимча қилди Боруссия Дортмунд устози ва Арсенал сафида бошқа юқори савиядаги футболчилар ҳам кўплигини таъкидлаб ўтди.

Олдинда Манчестер Сити ва янги мавсум

Ҳозирги кунда Арсенал жамоаси олдинда турган муҳим ўйинларга, жумладан, Манчестер Сити билан бўладиган баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Виктор Гёкерес бу учрашувни шунчаки оддий ўртоқлик ўйини деб ҳисобламаслигини қатъий билдирди.

Ҳужумчининг фикрича, бундай баҳсларда ғалаба қозониш жамоага қўшимча ўзига ишонч бағишлайди ва мавсумолди кайфиятини кўтаради. "Ғалаба қозонганингизда ишонч ва ижобий энергия оласиз", — деди форвард.

Шу билан бирга, сўнгги икки учрашувда ўз дарвозасидан учтадан гол ўтказиб юборган Арсенал ҳимояси ҳам эътибор марказида қолмоқда. Гёкерес немис клубининг майдондаги ҳаракатлари ва тактик имкониятлари жамоа учун яхшигина сабоқ бўлганинитан олди.

Виктор ГёкересНико КовакБоруссия ДортмундАрсеналМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиМикки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиБугун, 02:18Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариРоналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариБугун, 00:19«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айландиБугун, 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)