Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватлади
Боруссия Дортмунд бош мураббийи Нико Ковак Эмиратес Стадиумда Арсеналга қарши 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Виктор Гёкереснинг ўйинини юқори баҳолади. Гёкерес иккинчи бўлимда пеналтини голга айлантирди, бироқ аввалги учрашувлардаги жисмоний ҳолати ва майдондаги фаоллиги учун танқид қилинганди. Ковак швециялик ҳужумчини жисмонан бақувват, тезкор ва доимо рақиб дарвозасига интилувчи футболчи сифатида таърифлади.
Боруссия Дортмунд бош мураббийи Нико Ковак Эмиратес Стадиум майдонида ўтган ўртоқлик учрашувидан сўнг Арсенал ҳужумчиси Виктор Гёкереснинг ўйинига юқори баҳо берди. Германия клуби Лондон жамоасини 3:2 ҳисобида мағлуб этган бўлса-да, мутахассис швециялик футболчининг ижобий фазилатларини алоҳида эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур баҳс Микел Артета шогирдлари учун ёзги тайёргарлик давридаги кетма-кет иккинчи мағлубият бўлди. Шунга қарамай, учрашув давомида Виктор Гёкерес иккинчи бўлимда пеналтидан унумли фойдаланиб, дарвозани ишғол қилишга муваффақ бўлди.
Аввалроқ Sporting CP сафида тўп сурган ҳужумчи сўнгги ўйинлардаги ҳаракатлари учун мухлислар ва мутахассислар томонидан танқидга учраган эди. Айниқса, Real Betis ҳамда Боруссия Дортмунд жамоаларига қарши баҳсларда унинг жисмоний ҳолати ва майдондаги фаоллиги муҳокамаларга сабаб бўлганди.
Нико Ковак фикрлариЎйиндан кейинги матбуот анжуманида Нико Ковакдан рақиб жамоанинг қайси футболчилари унинг эътиборини тортгани сўралганда, германиялик мураббий Виктор Гёкересни алоҳида мақтади. унинг сўзларига кўра, швециялик форвард жисмоний жиҳатдан бақувват, тезкор ва доимо рақиб дарвозасига интилувчи ўйинчи ҳисобланади.
"Биз уни жуда яхши биламиз", — дея қўшимча қилди Боруссия Дортмунд устози ва Арсенал сафида бошқа юқори савиядаги футболчилар ҳам кўплигини таъкидлаб ўтди.
Олдинда Манчестер Сити ва янги мавсумҲозирги кунда Арсенал жамоаси олдинда турган муҳим ўйинларга, жумладан, Манчестер Сити билан бўладиган баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Виктор Гёкерес бу учрашувни шунчаки оддий ўртоқлик ўйини деб ҳисобламаслигини қатъий билдирди.
Ҳужумчининг фикрича, бундай баҳсларда ғалаба қозониш жамоага қўшимча ўзига ишонч бағишлайди ва мавсумолди кайфиятини кўтаради. "Ғалаба қозонганингизда ишонч ва ижобий энергия оласиз", — деди форвард.
Шу билан бирга, сўнгги икки учрашувда ўз дарвозасидан учтадан гол ўтказиб юборган Арсенал ҳимояси ҳам эътибор марказида қолмоқда. Гёкерес немис клубининг майдондаги ҳаракатлари ва тактик имкониятлари жамоа учун яхшигина сабоқ бўлганинитан олди.
…