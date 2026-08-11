Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайди

·39·Спорт
Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайди
Қисқача

Англия Лига кубогининг иккинчи саралаш босқичида Челси ўз майдонида Лутон Тоунни қабул қилади. Тоттенхем эса Чарлтон Атлетик билан, Саутгемптон Вест Хем Юнайтед билан, Ноттингем Форест Лидс Юнайтед билан баҳс олиб боради. Амалдаги чемпион Манчестер Сити мусобақага тўққизинчи Лига кубоги соҳиби сифатида киришади. Иккинчи давра ўйинлари жорий йилнинг 24 августидан бошланадиган ҳафта давомида ўтказилади.

Англия Лига кубоги (Карабао Куп) иккинчи рақамли саралаш босқичига қуръа ташланди ва унга кўра мусобақа фаворитларининг дастлабки рақиблари маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, Челси ва Тоттенхем ўз майдонларида қуйи дивизион вакилларини қабул қиладиган бўлди. Мазкур мусобақа Англия футболида жамоалар учун мавсумдаги илк соврин имкониятларидан бири саналади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақа тарихида беш бор зафар қучган Челси жамоаси ўз уйида Лутон Тоун клубини қабул қилади. Бу жуфтлик жанубий минтақа саралашининг энг диққатга сазовор учрашувларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Кўк-анорранглилар охирги марта 2015 йилда ушбу кубокни қўлга киритган бўлиб, ўшанда ҳал қилувчи баҳсда Маурисио Почеттино бошқарувидаги Тоттенхем 2:0 ҳисобида таслим этилган эди.

Шунингдек, ўз мухлислари кўз ўнгида ҳаракат қиладиган Тоттенхем жамоаси Чарлтон Атлетик клубини қабул қилади. Лондон дербиси мақомида ўтадиган бу ўйин жамоаларнинг 2011 йилдан буён ўтказадиган илк расмий тўқнашуви бўлади. Эслатиб ўтамиз, Спурс ўз тарихидаги охирги Лига кубогини 2008 йилда қўлга киритган бўлиб, ўшанда финалда Челси қўшимча бўлимлардаги голлар эвазига мағлуб этилганди.

Жанубий ва шимолий минтақалардаги қизиқарли жуфтликлар

Мухлисларнинг узоқ масофага сафар қилишини камайтириш мақсадида қуръа анъанавий тарзда шимолий ва жанубий қисмларга бўлинган ҳолда ўтказилди. Жанубий минтақанинг бошқа бир қизиқарли ўйинида Саутгемптон ўз майдонида Вест Хем Юнайтед жамоасини синовдан ўтказади. Бу икки жамоанинг ўзаро баҳси Премер-лига даражасидаги тўқнашувни эслатиб юборади.

Шимолий минтақада эса Ноттингем Форест ўз уйида Лидс Юнайтедни қабул қилиши асосий марказий ўйинлардан бири бўлди. Ўтган мавсум Европа лигасининг ярим финалига қадар етиб борган Ноттингем учун бу учрашув осон кечмайди. Шунингдек, Нюкасл Юнайтед ўз уйида Вест Бромвич Албион билан баҳс олиб борса, Эвертон жамоаси Престон Норт Энд меҳмони бўлади.

Амалдаги чемпион ва келгуси режалар

Манчестер Сити жамоаси ушбу мусобақага амалдаги чемпион сифатида киришади. Ўтган мавсумдаги финалда Арсенал устидан драматик ғалаба қозониб, ўзининг тўққизинчи Лига кубогига эга чиққанди. Ўшанда ёш истеъдод эгаси Нико ЎРейллининг иккинчи бўлимдаги дубли Пеп Гвардиола жамоасига ғалаба келтирганди. Ушбу муваффақият бош мураббийга Англия футболи тарихида Лига кубогини беш марта ютган илк мутахассис бўлиш имконини берган эди.

Мусобақанинг иккинчи давра ўйинлари жорий йилнинг 24 августидан бошланадиган ҳафта давомида ўтказилиши режалаштирилган. Ҳозирча асосий қуръа якунланган бўлса-да, учрашувларнинг аниқ бошланиш вақтлари ва телеканаллардаги трансляция вақтлари яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Карабао КупЧелсиТоттенхемМанчестер СитиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариРоналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариБугун, 00:19«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айландиБугун, 00:04Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)