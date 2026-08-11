Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайди
Англия Лига кубогининг иккинчи саралаш босқичида Челси ўз майдонида Лутон Тоунни қабул қилади. Тоттенхем эса Чарлтон Атлетик билан, Саутгемптон Вест Хем Юнайтед билан, Ноттингем Форест Лидс Юнайтед билан баҳс олиб боради. Амалдаги чемпион Манчестер Сити мусобақага тўққизинчи Лига кубоги соҳиби сифатида киришади. Иккинчи давра ўйинлари жорий йилнинг 24 августидан бошланадиган ҳафта давомида ўтказилади.
Англия Лига кубоги (Карабао Куп) иккинчи рақамли саралаш босқичига қуръа ташланди ва унга кўра мусобақа фаворитларининг дастлабки рақиблари маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, Челси ва Тоттенхем ўз майдонларида қуйи дивизион вакилларини қабул қиладиган бўлди. Мазкур мусобақа Англия футболида жамоалар учун мавсумдаги илк соврин имкониятларидан бири саналади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақа тарихида беш бор зафар қучган Челси жамоаси ўз уйида Лутон Тоун клубини қабул қилади. Бу жуфтлик жанубий минтақа саралашининг энг диққатга сазовор учрашувларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Кўк-анорранглилар охирги марта 2015 йилда ушбу кубокни қўлга киритган бўлиб, ўшанда ҳал қилувчи баҳсда Маурисио Почеттино бошқарувидаги Тоттенхем 2:0 ҳисобида таслим этилган эди.
Шунингдек, ўз мухлислари кўз ўнгида ҳаракат қиладиган Тоттенхем жамоаси Чарлтон Атлетик клубини қабул қилади. Лондон дербиси мақомида ўтадиган бу ўйин жамоаларнинг 2011 йилдан буён ўтказадиган илк расмий тўқнашуви бўлади. Эслатиб ўтамиз, Спурс ўз тарихидаги охирги Лига кубогини 2008 йилда қўлга киритган бўлиб, ўшанда финалда Челси қўшимча бўлимлардаги голлар эвазига мағлуб этилганди.
Жанубий ва шимолий минтақалардаги қизиқарли жуфтликларМухлисларнинг узоқ масофага сафар қилишини камайтириш мақсадида қуръа анъанавий тарзда шимолий ва жанубий қисмларга бўлинган ҳолда ўтказилди. Жанубий минтақанинг бошқа бир қизиқарли ўйинида Саутгемптон ўз майдонида Вест Хем Юнайтед жамоасини синовдан ўтказади. Бу икки жамоанинг ўзаро баҳси Премер-лига даражасидаги тўқнашувни эслатиб юборади.
Шимолий минтақада эса Ноттингем Форест ўз уйида Лидс Юнайтедни қабул қилиши асосий марказий ўйинлардан бири бўлди. Ўтган мавсум Европа лигасининг ярим финалига қадар етиб борган Ноттингем учун бу учрашув осон кечмайди. Шунингдек, Нюкасл Юнайтед ўз уйида Вест Бромвич Албион билан баҳс олиб борса, Эвертон жамоаси Престон Норт Энд меҳмони бўлади.
Амалдаги чемпион ва келгуси режаларМанчестер Сити жамоаси ушбу мусобақага амалдаги чемпион сифатида киришади. Ўтган мавсумдаги финалда Арсенал устидан драматик ғалаба қозониб, ўзининг тўққизинчи Лига кубогига эга чиққанди. Ўшанда ёш истеъдод эгаси Нико ЎРейллининг иккинчи бўлимдаги дубли Пеп Гвардиола жамоасига ғалаба келтирганди. Ушбу муваффақият бош мураббийга Англия футболи тарихида Лига кубогини беш марта ютган илк мутахассис бўлиш имконини берган эди.
Мусобақанинг иккинчи давра ўйинлари жорий йилнинг 24 августидан бошланадиган ҳафта давомида ўтказилиши режалаштирилган. Ҳозирча асосий қуръа якунланган бўлса-да, учрашувларнинг аниқ бошланиш вақтлари ва телеканаллардаги трансляция вақтлари яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…