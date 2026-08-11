Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этди

·35·Техно
Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этди
Қисқача

Гигабйте Intel LGA1700 процессорлари учун мўлжалланган B760M Гаминг WIFI6E DDR4 Gen5 тизим платасини тақдим этди. Янги модел график карта учун PCIe 5.0 интерфейси ва Wi-Fi 6E модулига эга бўлиб, аввалги процессор ҳамда DDR4 тезкор хотирадан фойдаланишни давом эттириш имконини беради. Плата тўққиз фазали қувват қуйи тизими, оператив хотира учун иккита слот ва PCIe 4.0 стандартини қўллаб-қувватлайдиган иккита M.2 слот билан жиҳозланган.

Гигабйте компанияси Intel LGA1700 процессорлари оиласи учун мўлжалланган машҳур B760M Гаминг DDR4 тизим платасининг янгиланган версиясини тақдим этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, B760M Гаминг WIFI6E DDR4 Gen5 деб номланган мазкур қурилма аввалги авлод платаларининг асосий афзалликларини сақлаб қолган ҳолда, замонавий интерфейслар билан бойитилгани билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий ўзгаришлардан бири — бу график карта учун мўлжалланган слотнинг янгилангани. Агар дастлабки моделда PCIe 4.0 стандарти ишлатилган бўлса, янги модификация тўлақонли PCIe 5.0 интерфейсига эга бўлди. Бу фойдаланувчиларга ўзларининг аввалги процессорлари ва DDR4 форматидаги тезкор хотирани сақлаб қолган ҳолда, энг янги технологиялардан фойдаланиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва янги стандартлар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, PCIe 5.0 қўллаб-қувватланиши айниқса замонавий GeForce график карталарининг айрим турларини, хусусан 8 GB хотирага эга моделларни танлашда жуда қўл келиши мумкин. Янги авлод шиналари маълумотларни узатиш тезлигини ошириб, тизимнинг умумий самарадорлигини юқори даражада сақлаб туришга ёрдам беради.

Шунингдек, қурилма симсиз уланиш имкониятлари бўйича ҳам сезиларли даражада янгиланди. Асл версияда бўлмаган Wi-Fi 6E модули эндиликда ушбу тизим платасига ўрнатилган бўлиб, интернетга симсиз уланишда юқори тезлик ва барқарорликни таъминлайди.

Ички қисмлар ва кенгайтириш имкониятлари

Тизим платасининг бошқа техник хусусиятларига назар ташласак, ixbt.com маълумотига кўра, янги модел қуйидаги қисмларни ўз ичига олади:

  • Тўққиз фазали қувват қуйи тизими ва уни соутвчи кичик радиатор
  • Оператив хотира (RAM) ўрнатиш учун иккита слот
  • M.2 форматидаги қаттиқ дисклар (SSD) учун иккита слот (ушбу портлар орқали фақат PCIe 4.0 стандарти қўллаб-қувватланади)
Мазкур тизим платаси ўзининг эски авлод процессорлари ва хотирасини янгиламасдан, энг сўнгги график карталар ҳамда тезкор Wi-Fi тармоқларига уланишни истовчи фойдаланувчилар учун қулай ва тежамкор ечим сифатида бозорга чиқарилмоқда.

ГигабйтеТизим платасиIntel LGA1700PCIe 5.0Wi-Fi 6E
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаИжтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди