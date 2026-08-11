Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этди
Гигабйте Intel LGA1700 процессорлари учун мўлжалланган B760M Гаминг WIFI6E DDR4 Gen5 тизим платасини тақдим этди. Янги модел график карта учун PCIe 5.0 интерфейси ва Wi-Fi 6E модулига эга бўлиб, аввалги процессор ҳамда DDR4 тезкор хотирадан фойдаланишни давом эттириш имконини беради. Плата тўққиз фазали қувват қуйи тизими, оператив хотира учун иккита слот ва PCIe 4.0 стандартини қўллаб-қувватлайдиган иккита M.2 слот билан жиҳозланган.
Гигабйте компанияси Intel LGA1700 процессорлари оиласи учун мўлжалланган машҳур B760M Гаминг DDR4 тизим платасининг янгиланган версиясини тақдим этди. ixbt.com нашрининг ёзишича, B760M Гаминг WIFI6E DDR4 Gen5 деб номланган мазкур қурилма аввалги авлод платаларининг асосий афзалликларини сақлаб қолган ҳолда, замонавий интерфейслар билан бойитилгани билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий ўзгаришлардан бири — бу график карта учун мўлжалланган слотнинг янгилангани. Агар дастлабки моделда PCIe 4.0 стандарти ишлатилган бўлса, янги модификация тўлақонли PCIe 5.0 интерфейсига эга бўлди. Бу фойдаланувчиларга ўзларининг аввалги процессорлари ва DDR4 форматидаги тезкор хотирани сақлаб қолган ҳолда, энг янги технологиялардан фойдаланиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва янги стандартларМутахассисларнинг таъкидлашича, PCIe 5.0 қўллаб-қувватланиши айниқса замонавий GeForce график карталарининг айрим турларини, хусусан 8 GB хотирага эга моделларни танлашда жуда қўл келиши мумкин. Янги авлод шиналари маълумотларни узатиш тезлигини ошириб, тизимнинг умумий самарадорлигини юқори даражада сақлаб туришга ёрдам беради.
Шунингдек, қурилма симсиз уланиш имкониятлари бўйича ҳам сезиларли даражада янгиланди. Асл версияда бўлмаган Wi-Fi 6E модули эндиликда ушбу тизим платасига ўрнатилган бўлиб, интернетга симсиз уланишда юқори тезлик ва барқарорликни таъминлайди.
Ички қисмлар ва кенгайтириш имкониятлариТизим платасининг бошқа техник хусусиятларига назар ташласак, ixbt.com маълумотига кўра, янги модел қуйидаги қисмларни ўз ичига олади:
- Тўққиз фазали қувват қуйи тизими ва уни соутвчи кичик радиатор
- Оператив хотира (RAM) ўрнатиш учун иккита слот
- M.2 форматидаги қаттиқ дисклар (SSD) учун иккита слот (ушбу портлар орқали фақат PCIe 4.0 стандарти қўллаб-қувватланади)
…