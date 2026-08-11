Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширди

·20·Техно
Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширди
Қисқача

Росатом таркибидаги «Атоммаш» заводи пайванд чокларини ултратовуш ёрдамида текширадиган янги роботлаштирилган мажмуани ишга туширди. Қурилма икки хил усулда сканерлаш орқали нуқсон тури ва координаталарини аниқлайди ҳамда мураккаб геометрияли маҳсулотларни инсонга қараганда 30 фоизга тезроқ назорат қилади.

Росатом давлат корпорациясига кирувчи «Атоммаш» заводи пайванд чоклар сифатини ультратовуш ёрдамида назорат қилиш учун мўлжалланган янги роботлаштирилган мажмуани фойдаланишга топширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма икки хил усулда сканерлашни амалга ошириб, нуқсоннинг тури ва унинг координаталарини юқори аниқлик билан белгилайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Росатом вакилларининг баёнотига кўра, янги робот атом реакторлари ва буғ генераторлари каби мураккаб геометрияга эга бўлган маҳсулотларни ультратовуш ёрдамида назорат қилиш ишларини инсонга қараганда 30 фоизга тезроқ бажаришга қодир. Ҳозирги кунда корхонада AES учун муҳим бўлган ускуналар бузилмайдиган назоратдан ўтказилишини таъминлайдиган иккита роботлаштирилган мажмуа муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Ишлаб чиқариш самарадорлиги ва харажатларни қисқартириш

Жорий этилган инновацион технология эришилган ютуқлар билан бир қаторда ишлаб чиқариш жараёнида қўл меҳнатидан тўлақонли воз кечиш имконини берди. Хусусан, одам кириши қийин бўлган жойларда сканерлаш ишларини автоматлаштириш ҳисобига сарф материалларини тежашга эришилди.

Корпорация мутахассисларининг таъкидлашича, мазкур технология ўзининг юқори иқтисодий самарадорлиги, тезлиги ва сифат стандартлари билан ажралиб туради. Росатом эндиликда ушбу тажрибани бошқа тармоқларга ҳам фаол равишда татбиқ этишга ҳамда янги саноат эталонини таклиф қилишга тайёр эканини маълум қилди.

Атом энергетикаси учун ускуналар етказиб бериш

Статистик маълумотларга кўра, «Атоммаш» корхонаси 2023-йилдан буён Россия ички бозори ва хорижда қурилаётган янги AES энергия блоклари учун жами 9 та атом реактори ҳамда 35 та буғ генераторини ишлаб чиқарган.

Айни пайтда завод дафтарчасида яна қатор йирик буюртмалар мавжуд бўлиб, уларнинг ижроси қизғин давом этмоқда. Хусусан, ҳозирги вақтда Мисрда барпо этилаётган «Эл-Дабаа» AES энергия блоклари учун энг сўнгги авлодга мансуб иккита 3+ русумли реактор корпуси ҳамда 12 та буғ генератори тайёрланмоқда.

РосатомАтоммашAESРобототехникаАтом энергетикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинAmazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинБугун, 02:25Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиСергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди