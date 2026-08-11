Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширди
Росатом таркибидаги «Атоммаш» заводи пайванд чокларини ултратовуш ёрдамида текширадиган янги роботлаштирилган мажмуани ишга туширди. Қурилма икки хил усулда сканерлаш орқали нуқсон тури ва координаталарини аниқлайди ҳамда мураккаб геометрияли маҳсулотларни инсонга қараганда 30 фоизга тезроқ назорат қилади.
Росатом давлат корпорациясига кирувчи «Атоммаш» заводи пайванд чоклар сифатини ультратовуш ёрдамида назорат қилиш учун мўлжалланган янги роботлаштирилган мажмуани фойдаланишга топширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма икки хил усулда сканерлашни амалга ошириб, нуқсоннинг тури ва унинг координаталарини юқори аниқлик билан белгилайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Росатом вакилларининг баёнотига кўра, янги робот атом реакторлари ва буғ генераторлари каби мураккаб геометрияга эга бўлган маҳсулотларни ультратовуш ёрдамида назорат қилиш ишларини инсонга қараганда 30 фоизга тезроқ бажаришга қодир. Ҳозирги кунда корхонада AES учун муҳим бўлган ускуналар бузилмайдиган назоратдан ўтказилишини таъминлайдиган иккита роботлаштирилган мажмуа муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Ишлаб чиқариш самарадорлиги ва харажатларни қисқартиришЖорий этилган инновацион технология эришилган ютуқлар билан бир қаторда ишлаб чиқариш жараёнида қўл меҳнатидан тўлақонли воз кечиш имконини берди. Хусусан, одам кириши қийин бўлган жойларда сканерлаш ишларини автоматлаштириш ҳисобига сарф материалларини тежашга эришилди.
Корпорация мутахассисларининг таъкидлашича, мазкур технология ўзининг юқори иқтисодий самарадорлиги, тезлиги ва сифат стандартлари билан ажралиб туради. Росатом эндиликда ушбу тажрибани бошқа тармоқларга ҳам фаол равишда татбиқ этишга ҳамда янги саноат эталонини таклиф қилишга тайёр эканини маълум қилди.
Атом энергетикаси учун ускуналар етказиб беришСтатистик маълумотларга кўра, «Атоммаш» корхонаси 2023-йилдан буён Россия ички бозори ва хорижда қурилаётган янги AES энергия блоклари учун жами 9 та атом реактори ҳамда 35 та буғ генераторини ишлаб чиқарган.
Айни пайтда завод дафтарчасида яна қатор йирик буюртмалар мавжуд бўлиб, уларнинг ижроси қизғин давом этмоқда. Хусусан, ҳозирги вақтда Мисрда барпо этилаётган «Эл-Дабаа» AES энергия блоклари учун энг сўнгги авлодга мансуб иккита 3+ русумли реактор корпуси ҳамда 12 та буғ генератори тайёрланмоқда.
…