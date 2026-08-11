Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкин

·0·Техно
Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкин

Дунёнинг энг бадавлат кишиларидан бири бўлган Jeff Bezos Буюк Британиянинг машҳур Ливерпул футбол клубидан камида 30 фоизлик улуш сотиб олишни режалаштирмоқда. теГуардиан нашри хабарига кўра, мазкур битим қиймати 1,35 миллиард фунт стерлингга (тахминан 1,8 миллиард доллар) баҳоланмоқда ва бу миллиардер учун илк йирик спорт инвестицияси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Форбес маълумотларига кўра, Европадаги энг машҳур футбол жамоаларидан бири бўлган Ливерпул клубининг умумий қиймати тахминан 6 миллиард долларни ташкил этади. Мазкур жамоа Буюк Британияда Қўшма Штатлардаги Даллас Ковбойс клубидек улкан бренд тан олинишига эга бўлиб, бундай активлар миллиардерлар учун деярли мажбурий мақом рамзига айланиб улгурди.

Америкалик миллиардерларнинг Англия футболига қизиқиши

Сўнгги йилларда АҚШ ишбилармонлари ва бадавлат шахсларининг Англия футбол клубларига эгалик қилиши ҳақиқий маданий ва иқтисодий феномен даражасига кўтарилди. Sky Sports таҳлилларига кўра, Англия Премер-лигасининг 20 та клубидан 13 тасида америкалик акциядорлар мавжуд бўлиб, улар қаторига Тодд Боэҳлй ва Марк Валтерс (Челси), Вуди Жонсон (Кристал Пелас), Ден Фрيدкин (Эвертон) ҳамда Билл Фолид бошчилигидаги гуруҳни киритиш мумкин.

Шунингдек, ушбу жараёнга Голливуд юлдузлари ва таниқли спортчилар ҳам фаол қўшилмоқда. Раян Рейнолдс ва Майкл Б. Жордан клубларга эгалик қилаётган бўлса, Том Брейди Бирмингем Сити, Вилл Феррелл Лидс Юнайтед, шунингдек Расселл Вестбрук ва Майкл Фелпс каби машҳурлар ҳам инглиз клубларидан улуш сотиб олишган.

Нега айнан Премер-лигаси танланмоқда?

АҚШда футболнинг оммабоплиги кескин ошиб бораётган бир пайтда, NFL ёки MLB каби маҳаллий спорт лиганларининг франшизалари жуда қимматлик қилади ёки янги харидорлар учун ёпиқ ҳисобланади. Шу боисдан ҳам Англия Премер-лигаси жамоаларига сармоя киритиш америкалик инвесторлар учун қулайроқ ва жозибадор йўлга айланган.

Бундан ташқари, бундай клубларга эгалик қилиш дунёдаги энг машҳур спорт иконаларига яқинлашиш ва улкан аудиторияга чиқиш имконини беради. Jeff Bezos сўнгги йилларда фақатгина технологик магнат сифатида эмас, балки кенгроқ маданий фигуралардан бири сифатида ҳам эътироф этила бошлади.

Безоснинг Буюк Британиядаги бошқа қизиқишлари

Тахминан 280 миллиард долларлик бойликка эга бўлган Jeff Bezos бунгача АҚШдаги футбол жамоаларидан бирини сотиб олишни кўриб чиққан эди, бироқ уринишлар ҳозирча натижа бермаганди. Унинг Ливерпулга қизиқиши эса шунчаки тасодиф эмас, чунки Amazon компанияси илгари Европа футбол лигалари трансляцияларини амалга оширган.

Шунингдек, Безоснинг Буюк Британиядаги бизнес фаоллиги ҳам ортиб бормоқда. Хусусан, унинг янги Прометеус номли сунъий интеллект компанияси Лондондаги Кинғс Кросс сунъий интеллект марказидан офис ижарага олишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар берилган эди.

Jeff BezosЛиверпулАнглия Премер-лигасиФутболИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинAmazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинБугун, 02:25Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиСергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди