Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкин
Дунёнинг энг бадавлат кишиларидан бири бўлган Jeff Bezos Буюк Британиянинг машҳур Ливерпул футбол клубидан камида 30 фоизлик улуш сотиб олишни режалаштирмоқда. теГуардиан нашри хабарига кўра, мазкур битим қиймати 1,35 миллиард фунт стерлингга (тахминан 1,8 миллиард доллар) баҳоланмоқда ва бу миллиардер учун илк йирик спорт инвестицияси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Форбес маълумотларига кўра, Европадаги энг машҳур футбол жамоаларидан бири бўлган Ливерпул клубининг умумий қиймати тахминан 6 миллиард долларни ташкил этади. Мазкур жамоа Буюк Британияда Қўшма Штатлардаги Даллас Ковбойс клубидек улкан бренд тан олинишига эга бўлиб, бундай активлар миллиардерлар учун деярли мажбурий мақом рамзига айланиб улгурди.
Америкалик миллиардерларнинг Англия футболига қизиқишиСўнгги йилларда АҚШ ишбилармонлари ва бадавлат шахсларининг Англия футбол клубларига эгалик қилиши ҳақиқий маданий ва иқтисодий феномен даражасига кўтарилди. Sky Sports таҳлилларига кўра, Англия Премер-лигасининг 20 та клубидан 13 тасида америкалик акциядорлар мавжуд бўлиб, улар қаторига Тодд Боэҳлй ва Марк Валтерс (Челси), Вуди Жонсон (Кристал Пелас), Ден Фрيدкин (Эвертон) ҳамда Билл Фолид бошчилигидаги гуруҳни киритиш мумкин.
Шунингдек, ушбу жараёнга Голливуд юлдузлари ва таниқли спортчилар ҳам фаол қўшилмоқда. Раян Рейнолдс ва Майкл Б. Жордан клубларга эгалик қилаётган бўлса, Том Брейди Бирмингем Сити, Вилл Феррелл Лидс Юнайтед, шунингдек Расселл Вестбрук ва Майкл Фелпс каби машҳурлар ҳам инглиз клубларидан улуш сотиб олишган.
Нега айнан Премер-лигаси танланмоқда?АҚШда футболнинг оммабоплиги кескин ошиб бораётган бир пайтда, NFL ёки MLB каби маҳаллий спорт лиганларининг франшизалари жуда қимматлик қилади ёки янги харидорлар учун ёпиқ ҳисобланади. Шу боисдан ҳам Англия Премер-лигаси жамоаларига сармоя киритиш америкалик инвесторлар учун қулайроқ ва жозибадор йўлга айланган.
Бундан ташқари, бундай клубларга эгалик қилиш дунёдаги энг машҳур спорт иконаларига яқинлашиш ва улкан аудиторияга чиқиш имконини беради. Jeff Bezos сўнгги йилларда фақатгина технологик магнат сифатида эмас, балки кенгроқ маданий фигуралардан бири сифатида ҳам эътироф этила бошлади.
Безоснинг Буюк Британиядаги бошқа қизиқишлариТахминан 280 миллиард долларлик бойликка эга бўлган Jeff Bezos бунгача АҚШдаги футбол жамоаларидан бирини сотиб олишни кўриб чиққан эди, бироқ уринишлар ҳозирча натижа бермаганди. Унинг Ливерпулга қизиқиши эса шунчаки тасодиф эмас, чунки Amazon компанияси илгари Европа футбол лигалари трансляцияларини амалга оширган.
Шунингдек, Безоснинг Буюк Британиядаги бизнес фаоллиги ҳам ортиб бормоқда. Хусусан, унинг янги Прометеус номли сунъий интеллект компанияси Лондондаги Кинғс Кросс сунъий интеллект марказидан офис ижарага олишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар берилган эди.
…