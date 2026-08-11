Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этди

·25·Техно
Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этди
Қисқача

OpenAI киберхавфсизлик йўналишидаги Дайбреак хизматини кенгайтириб, махсус GPT-5.6-Кйбер моделини тақдим этди. Янгиланган хизмат Блуе ва Ред тоифаларига бўлиниб, тасдиқланган мижозларга илғор кибер моделлардан фойдаланиш имконини беради.

Сўнгги пайтларда сунъий интеллект агентларининг киберхавфсизликка таҳдид солаётгани ва турли қоидабузарликларни содир этаётгани ҳақидаги хабарлар кўпайиб бормоқда. Бундай хавфли ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида етакчи технология компаниялари ўзларининг ҳимоя воситаларини кенгайтирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI компанияси киберхавфсизлик йўналишидаги Дайбрак хизматини кенгайтириб, махсус ҳимоя моделини ишлаб чиққанини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дайбреак хизматининг янги босқичи

OpenAI томонидан тақдим этилган янгиланган Дайбреак хизмати эндиликда иккита асосий тоифага бўлинади: Блуе ва Ред. Ушбу тоифаларнинг иккаласи ҳам тасдиқланган мижозларга илғор кибер моделлардан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Авваллари бундай энг илғор технологиялардан фойдаланишда қатъий чекловлар ва хавфсизлик тўсиқлари ўрнатилган эди.

Блуе деб номланган биринчи даража аксарият корхоналар учун тавсия этилган бошланғич нуқта бўлиб хизмат қилади. Ушбу хизмат доирасида ҳодисаларга жавоб қайтариш, зарарли дастурларни таҳлил қилиш ва дастурий янгиланишларни текшириш каби турли хавфсизлик хизматлари кўрсатилади.

GPT-5.6-Кйбер модели ва унинг имкониятлари

Ред тоифаси эса янада кенгроқ ва мураккаброқ воситалар жамланмасини ўз ичига олади. Бу ерда фойдаланувчиларга хавфсизликни синовдан ўтказиш ва заифликларни тадқиқ қилиш учун махсус ўргатилган киберхавфсизлик моделлари тақдим этилади. Шунингдек, айнан шу тоифа доирасида янги GPT-5.6-Кйбер модели ҳам ишга туширилди.

Компания маълумотларига кўра, GPT-5.6-Кйбер модели GPT-5.6 Сол негизида яратилган бўлиб, у муайян ихтисослашган киберхавфсизлик вазифаларини бажаришда кенгайтирилган имкониятларга эга. Ҳозирги вақтда ушбу илғор модел фақатгина Акцентуре, IBM, Кровдстрике ва Cloudflare каби ишончли ҳамкор-мижозлар учунгина очиқ.

Экспертлар ва танқидчиларнинг фикрича, сунъий интеллект агентларидан келиб чиқаётган таҳдидлар тез суръатда ўсиб бориши билан бирга, йирик AI лабораториялари учун яхши маркетинг имкониятини ҳам бермоқда. OpenAI ўзининг янгиланган хизматини айнан шу руҳда таништирмоқда.

Компания ўз блогида киберхавфсизлик олами жадал ўзгариб бораётгани, таҳдид солувчилар киберҳужумларни мисли кўрилмаган тезликда ва тўлиқ автоном тарзда амалга ошириш учун сунъий интеллектдан тобора кўпроқ фойдаланишини таъкидлаган. Бундай имкониятлар кенгайиб бориши фонида ҳимоячиларда тайёргарлик кўриш учун қисқа фурсат қолмоқда.

OpenAIСунъий интеллектКиберхавфсизликGPT-5.6-КйберТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди