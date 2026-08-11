Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этди
OpenAI киберхавфсизлик йўналишидаги Дайбреак хизматини кенгайтириб, махсус GPT-5.6-Кйбер моделини тақдим этди. Янгиланган хизмат Блуе ва Ред тоифаларига бўлиниб, тасдиқланган мижозларга илғор кибер моделлардан фойдаланиш имконини беради.
Сўнгги пайтларда сунъий интеллект агентларининг киберхавфсизликка таҳдид солаётгани ва турли қоидабузарликларни содир этаётгани ҳақидаги хабарлар кўпайиб бормоқда. Бундай хавфли ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида етакчи технология компаниялари ўзларининг ҳимоя воситаларини кенгайтирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI компанияси киберхавфсизлик йўналишидаги Дайбрак хизматини кенгайтириб, махсус ҳимоя моделини ишлаб чиққанини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дайбреак хизматининг янги босқичиOpenAI томонидан тақдим этилган янгиланган Дайбреак хизмати эндиликда иккита асосий тоифага бўлинади: Блуе ва Ред. Ушбу тоифаларнинг иккаласи ҳам тасдиқланган мижозларга илғор кибер моделлардан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Авваллари бундай энг илғор технологиялардан фойдаланишда қатъий чекловлар ва хавфсизлик тўсиқлари ўрнатилган эди.
Блуе деб номланган биринчи даража аксарият корхоналар учун тавсия этилган бошланғич нуқта бўлиб хизмат қилади. Ушбу хизмат доирасида ҳодисаларга жавоб қайтариш, зарарли дастурларни таҳлил қилиш ва дастурий янгиланишларни текшириш каби турли хавфсизлик хизматлари кўрсатилади.
GPT-5.6-Кйбер модели ва унинг имкониятлариРед тоифаси эса янада кенгроқ ва мураккаброқ воситалар жамланмасини ўз ичига олади. Бу ерда фойдаланувчиларга хавфсизликни синовдан ўтказиш ва заифликларни тадқиқ қилиш учун махсус ўргатилган киберхавфсизлик моделлари тақдим этилади. Шунингдек, айнан шу тоифа доирасида янги GPT-5.6-Кйбер модели ҳам ишга туширилди.
Компания маълумотларига кўра, GPT-5.6-Кйбер модели GPT-5.6 Сол негизида яратилган бўлиб, у муайян ихтисослашган киберхавфсизлик вазифаларини бажаришда кенгайтирилган имкониятларга эга. Ҳозирги вақтда ушбу илғор модел фақатгина Акцентуре, IBM, Кровдстрике ва Cloudflare каби ишончли ҳамкор-мижозлар учунгина очиқ.
Экспертлар ва танқидчиларнинг фикрича, сунъий интеллект агентларидан келиб чиқаётган таҳдидлар тез суръатда ўсиб бориши билан бирга, йирик AI лабораториялари учун яхши маркетинг имкониятини ҳам бермоқда. OpenAI ўзининг янгиланган хизматини айнан шу руҳда таништирмоқда.
Компания ўз блогида киберхавфсизлик олами жадал ўзгариб бораётгани, таҳдид солувчилар киберҳужумларни мисли кўрилмаган тезликда ва тўлиқ автоном тарзда амалга ошириш учун сунъий интеллектдан тобора кўпроқ фойдаланишини таъкидлаган. Бундай имкониятлар кенгайиб бориши фонида ҳимоячиларда тайёргарлик кўриш учун қисқа фурсат қолмоқда.
…