OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания саналган OpenAI ўз ходимларига молиявий имконият яратиш мақсадида уларнинг қўлидаги акцияларни 7 миллиард долларга сотиб олди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу йирик келишув натижасида компаниянинг умумий қиймати 852 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич жорий йилнинг март ойида ўтказилган охирги молиялаштириш раунди қиймати билан бир хил бўлиб, ўшанда компания ўз капиталига яна 122 миллиард доллар қўшиб олганди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Замонавий технология бозорида стартаплар аввалги авлод компанияларига қараганда акциядорлик жамияти мақомига секинроқ ўтмоқда. Шу боис, хусусий тендерлар ходимларга ўз акцияларининг қийматини очиқ бозорга чиқишдаги қийинчиликларсиз нақдлаштириш имконини берувчи қулай воситага айланмоқда. OpenAI ушбу тендер бўйича расмий изоҳ беришдан ўзини тийди, бироқ мазкур жараён компаниянинг яқин келажакдаги стратегияси ҳақида муҳим хулосалар чиқаришга асос бўлади.
IPO жараёни ва молиявий мақсадларМаълумотларга кўра, компания июн ойида Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) ёпиқ тарзда ҳужжат топшириб, жорий йил охирида эҳтимолий IPO (бирламчи оммавий таклиф)га тайёргарлик кўраётган эди. Бироқ ходимларнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш бўйича ўтказилган тендер яқин орада оммавий акцияга чиқиш кутилмаётганини англатиши мумкин. Одатда биржага чиқишни режалаштирган компаниялар инвесторларни жалб қилиш учун кучли молиявий натижаларни кўрсатишга интилади.
Валл Стреэт Жоурнал нашри апрель ойида OpenAI ўзининг ички молиявий режаларини тўлиқ бажара олмагани ҳақида ёзган эди. Ўтган ой компания раҳбари Сем Алтман ўз баёнотида охирги 12 ой компания учун унчалик муваффақиятли келмаганини тан олиб, бунинг асосий масъулияти ўз зиммасида эканини таъкидлаганди. Шунга қарамай, у олдинда янада самарали давр кутиб турганига ишонч билдирган.
Бозордаги рақобат ва келгусидаги режаларБозордаги асосий рақобатчилардан бири саналган Anthropic компанияси жорий йил бошида фойда кўриб бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу эса OpenAI раҳбарларини оммавий бозорга чиқишдан олдин ўз позицияларини янада мустаҳкамлашга ундамоқда. Компания ҳозирги кунда ўз лойиҳаларини оптималлаштириш ва корпоратив бизнес йўналишига кўпроқ эътибор қаратиш стратегиясини амалга оширмоқда.
Ходимларнинг акцияларини сотиб олиш бўйича ўтказилган ушбу кўп миллиардли битим OpenAI ўзининг янги бизнес стратегиясини тўлақонли йўлга қўйиб олиши учун маълум маънода вақт ютиш имконини беради. Мутахассисларнинг фикрича, компаниянинг технологик салоҳияти ва ўсиш суръатлари келажакда оммавий бозорларда улкан қизиқиш уйғотишда давом этади, бироқ IPO санаси барча ички ва ташқи молиявий омиллар мувозанатига боғлиқ бўлади.
…