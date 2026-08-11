OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олди

·0·Техно
OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания саналган OpenAI ўз ходимларига молиявий имконият яратиш мақсадида уларнинг қўлидаги акцияларни 7 миллиард долларга сотиб олди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу йирик келишув натижасида компаниянинг умумий қиймати 852 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич жорий йилнинг март ойида ўтказилган охирги молиялаштириш раунди қиймати билан бир хил бўлиб, ўшанда компания ўз капиталига яна 122 миллиард доллар қўшиб олганди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Замонавий технология бозорида стартаплар аввалги авлод компанияларига қараганда акциядорлик жамияти мақомига секинроқ ўтмоқда. Шу боис, хусусий тендерлар ходимларга ўз акцияларининг қийматини очиқ бозорга чиқишдаги қийинчиликларсиз нақдлаштириш имконини берувчи қулай воситага айланмоқда. OpenAI ушбу тендер бўйича расмий изоҳ беришдан ўзини тийди, бироқ мазкур жараён компаниянинг яқин келажакдаги стратегияси ҳақида муҳим хулосалар чиқаришга асос бўлади.

IPO жараёни ва молиявий мақсадлар

Маълумотларга кўра, компания июн ойида Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) ёпиқ тарзда ҳужжат топшириб, жорий йил охирида эҳтимолий IPO (бирламчи оммавий таклиф)га тайёргарлик кўраётган эди. Бироқ ходимларнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш бўйича ўтказилган тендер яқин орада оммавий акцияга чиқиш кутилмаётганини англатиши мумкин. Одатда биржага чиқишни режалаштирган компаниялар инвесторларни жалб қилиш учун кучли молиявий натижаларни кўрсатишга интилади.

Валл Стреэт Жоурнал нашри апрель ойида OpenAI ўзининг ички молиявий режаларини тўлиқ бажара олмагани ҳақида ёзган эди. Ўтган ой компания раҳбари Сем Алтман ўз баёнотида охирги 12 ой компания учун унчалик муваффақиятли келмаганини тан олиб, бунинг асосий масъулияти ўз зиммасида эканини таъкидлаганди. Шунга қарамай, у олдинда янада самарали давр кутиб турганига ишонч билдирган.

Бозордаги рақобат ва келгусидаги режалар

Бозордаги асосий рақобатчилардан бири саналган Anthropic компанияси жорий йил бошида фойда кўриб бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу эса OpenAI раҳбарларини оммавий бозорга чиқишдан олдин ўз позицияларини янада мустаҳкамлашга ундамоқда. Компания ҳозирги кунда ўз лойиҳаларини оптималлаштириш ва корпоратив бизнес йўналишига кўпроқ эътибор қаратиш стратегиясини амалга оширмоқда.

Ходимларнинг акцияларини сотиб олиш бўйича ўтказилган ушбу кўп миллиардли битим OpenAI ўзининг янги бизнес стратегиясини тўлақонли йўлга қўйиб олиши учун маълум маънода вақт ютиш имконини беради. Мутахассисларнинг фикрича, компаниянинг технологик салоҳияти ва ўсиш суръатлари келажакда оммавий бозорларда улкан қизиқиш уйғотишда давом этади, бироқ IPO санаси барча ички ва ташқи молиявий омиллар мувозанатига боғлиқ бўлади.

OpenAIСем АлтманТехнологияСуний интеллектБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди