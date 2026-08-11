Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошланди

·26·Техно
Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошланди
Қисқача

Рипплинг компанияси Рунлаер стартапини учта патентини бузганликда айблаб, судга даъво киритди. Бу даъво ўтган ойда Рунлаер Рипплинғни шартномани бузиш ва маҳсулот ғояларини ўғирлашда айблаб судга берганидан кейин юзага келган. Зиддият Рунлаер маҳсулотини қарийб бир йил синовдан ўтказиш, бироқ нарх бўйича келишувга эришилмагани ортидан бошланган ва Рипплинг ўзининг МКП серверини рақобатдош маҳсулот сифатида чиқаришни режалаштирмоқда.

Кадрлар бўйича дастурий таъминотлар етказиб берувчи Рипплинг компанияси кичик стартап Рунлаерга қарши судга даъво киритди. TechCrunch нашри қўлга киритган суд ҳужжатларига кўра, йирик компания Рунлаерни учта патентини бузганликда айбламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур қарши даъво ўзаро низоларнинг сўнгги босқичи бўлиб, ўтган ойда Рунлаер стартапи Рипплинғни шартномани бузиш ҳамда маҳсулот ғояларини ўғирлашда айблаб судга мурожаат қилган эди. Компаниялар ўртасидаги зиддият деярли бир йил давомида Рунлаер маҳсулотини синовдан ўтказиш жараёнидан бошланган.

Синовдан чиққан зиддият ва ўз ечимлари

Томонлар нарх борасида келишувга эриша олмагач, синов муддати пуллик шартномага айланмаган. Натижада Рипплинг ўзининг МКП серверини яратган ва тез орада уни Рунлаер маҳсулотига рақобатдош сифатида бозорга чиқаришни режалаштирмоқда. Рипплинг одатда ўз ички эҳтиёжлари учун яратилган технологияларни кейинчалик тижорий маҳсулотга айлантириб келади.

Рунлаер тахминан бир йил олдин ишга туширилган бўлиб, у сунъий интеллект агентларига маълумотлар ва дастурий тизимлар билан мустақил ишлаш имконини берувчи очиқ стандартдаги МКП шлюзини киберхавфсизлик функциялари билан бирлаштиради. Стартап шу вақтгача жами 42 миллион доллар сармоя жалб қилган.

Суд даъволаридаги кескин баёнотлар

Суд ҳужжатларидаги энг диққатга сазовор жиҳатлардан бири — Рунлаер вакилларининг сўзларига кўра, Рипплинг ходимларидан бири компания асосчиси Андрев Берманга иш берувчиси унинг маҳсулотини нусхалаётгани ҳақида огоҳлантириб хат ёзган. Бироқ Рипплинг матбуот котибининг TechCrunch'га маълум қилишича, ушбу ходим кейинчалик ўз фикрини ўзгартирган.

Ўз навбатида, Рипплинг вакиллари стартап уларни судга берганидан сўнг дарҳол Рунлаер ўз патентларини бузаётгани ҳақида хабардор қилинганини таъкидлайди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу даъво Рунлаерни музокаралар столига ўтиришга мажбурлаш учун босим воситаси сифатида қўлланилаётган бўлиши мумкин.

Рунлаер асосчиси Андрев Берман бу ҳолатни кескин қоралаб, қуйидагича изоҳ берди: «Бу бизнинг хусусий технологиямиз ўзлаштирилганини яширишга қаратилган умидсиз ва қасоскорона ҳаракатдир. Бизнинг сунъий интеллект маҳсулотимиз бу патентларга ҳеч қандай алоқаси йўқ».

РипплингРунлаерСуний интеллектТехнологияСуд можароси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинAmazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинБугун, 02:25Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиСергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди