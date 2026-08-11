Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошланди
Рипплинг компанияси Рунлаер стартапини учта патентини бузганликда айблаб, судга даъво киритди. Бу даъво ўтган ойда Рунлаер Рипплинғни шартномани бузиш ва маҳсулот ғояларини ўғирлашда айблаб судга берганидан кейин юзага келган. Зиддият Рунлаер маҳсулотини қарийб бир йил синовдан ўтказиш, бироқ нарх бўйича келишувга эришилмагани ортидан бошланган ва Рипплинг ўзининг МКП серверини рақобатдош маҳсулот сифатида чиқаришни режалаштирмоқда.
Кадрлар бўйича дастурий таъминотлар етказиб берувчи Рипплинг компанияси кичик стартап Рунлаерга қарши судга даъво киритди. TechCrunch нашри қўлга киритган суд ҳужжатларига кўра, йирик компания Рунлаерни учта патентини бузганликда айбламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур қарши даъво ўзаро низоларнинг сўнгги босқичи бўлиб, ўтган ойда Рунлаер стартапи Рипплинғни шартномани бузиш ҳамда маҳсулот ғояларини ўғирлашда айблаб судга мурожаат қилган эди. Компаниялар ўртасидаги зиддият деярли бир йил давомида Рунлаер маҳсулотини синовдан ўтказиш жараёнидан бошланган.
Синовдан чиққан зиддият ва ўз ечимлариТомонлар нарх борасида келишувга эриша олмагач, синов муддати пуллик шартномага айланмаган. Натижада Рипплинг ўзининг МКП серверини яратган ва тез орада уни Рунлаер маҳсулотига рақобатдош сифатида бозорга чиқаришни режалаштирмоқда. Рипплинг одатда ўз ички эҳтиёжлари учун яратилган технологияларни кейинчалик тижорий маҳсулотга айлантириб келади.
Рунлаер тахминан бир йил олдин ишга туширилган бўлиб, у сунъий интеллект агентларига маълумотлар ва дастурий тизимлар билан мустақил ишлаш имконини берувчи очиқ стандартдаги МКП шлюзини киберхавфсизлик функциялари билан бирлаштиради. Стартап шу вақтгача жами 42 миллион доллар сармоя жалб қилган.
Суд даъволаридаги кескин баёнотларСуд ҳужжатларидаги энг диққатга сазовор жиҳатлардан бири — Рунлаер вакилларининг сўзларига кўра, Рипплинг ходимларидан бири компания асосчиси Андрев Берманга иш берувчиси унинг маҳсулотини нусхалаётгани ҳақида огоҳлантириб хат ёзган. Бироқ Рипплинг матбуот котибининг TechCrunch'га маълум қилишича, ушбу ходим кейинчалик ўз фикрини ўзгартирган.
Ўз навбатида, Рипплинг вакиллари стартап уларни судга берганидан сўнг дарҳол Рунлаер ўз патентларини бузаётгани ҳақида хабардор қилинганини таъкидлайди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу даъво Рунлаерни музокаралар столига ўтиришга мажбурлаш учун босим воситаси сифатида қўлланилаётган бўлиши мумкин.
Рунлаер асосчиси Андрев Берман бу ҳолатни кескин қоралаб, қуйидагича изоҳ берди: «Бу бизнинг хусусий технологиямиз ўзлаштирилганини яширишга қаратилган умидсиз ва қасоскорона ҳаракатдир. Бизнинг сунъий интеллект маҳсулотимиз бу патентларга ҳеч қандай алоқаси йўқ».
…