Аниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоида

·34·Фойдали
Аниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоида

Дунё тан олган бизнес-мураббий, мотивация ва шахсий ривожланиш бўйича етакчи экспертлардан бири Брайан Трейси ўнлаб йиллар давомида нолдан бошлаб улкан муваффақиятга эришган минглаб инсонлар ҳаётини таҳлил қилди. Унинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, чинакам ютуқ ва молиявий эркинлик тасодиф ёки омад натижаси эмас. Бу — аниқ шаклланган фикрлаш тарзи, қатъий интизом ва кундалик одатларнинг қонуний мевасидир.

Трейси томонидан шакллантирилган ушбу 21 та сир ҳар қандай соҳада ўз соҳасининг етакчисига айланиш ва ҳаётни янги босқичга олиб чиқиш учун синалган йўл харитаси ҳисобланади.

1. Тафаккур инқилоби: Катта орзулар ва онг қудрати

Ҳар қандай моддий ютуқ аввало инсон онгида дунёга келади. Агар фикрлаш чекланган бўлса, ҳаёт ҳам тор доирада қолиб кетади:

  • Каттароқ орзу қилинг: Майда мақсадлар катта иштиёқ уйғотмайди. Орзуларингиз чегарасини кенгайтиринг ва ўзингизга буюк ишларни амалга оширишга рухсат беринг.

  • Аниқ йўналиш туйғусини шакллантиринг: Мақсадсиз ҳаракат самарасиздир. Айнан қаерга, қайси йўл билан ва қачонгача етиб боришингизни аниқ белгилаб олинг.

  • Фақат ўзингиз учун ишлаётганингизни ҳис қилинг: Ҳаётингиздаги барча натижалар, ютуқ ва камчиликлар учун 100 фоиз шахсий масъулиятни ўз зиммангизга олинг. Сиз ўз тақдирингизнинг бош директорисиз.

  • Ўзингизга ёқадиган иш билан шуғулланинг: Ҳақиқий муваффақият фақат чин дилдан яхши кўрган ва меҳр билан бажарилган меҳнат ортидан келади.

  • Мағлубият эҳтимоли ҳақида асло ўйламанг: Муваффақиятсизлик қўрқуви инсон ривожланишининг бош душманидир. Хатоларни мағлубият эмас, баҳосиз тажриба сифатида қабул қилинг.

2. Профессионал маҳорат: Соҳада тенгсиз бўлиш формуласи

Замонавий рақобат дунёсида ўртамиёна мутахассисларга ўрин қолмаяпти. Юқори даромад ва эътироф фақат ўз ишининг усталарига насиб этади:

  • Мукаммалликка интилинг: Ўз соҳангиздаги энг кучли 10 фоизлик профессионаллар қаторига киришни қатъий мақсад қилиб қўйинг.

  • Меҳнаткаш инсон тафаккурини ривожлантиринг: Муваффақият 99 фоиз онгли ва фидойи меҳнатдан иборат. Омад келишини кутмасдан, тинимсиз ҳаракат қилинг.

  • Бутун ҳаётингиз давомида ўрганишдан тўхтаманг: Ҳар куни янги билим олиш — замондан ортда қолмаслик ва зеҳнни ўткир сақлашнинг ягона кафолати.

  • Ўз соҳангиздаги барча тафсилотларни пухта ўрганинг: Майда жиҳатларни чуқур англаш сизни юзаки рақобатчилардан бир бош баланд қилади.

  • Ички, туғма ижодкорликни уйғотинг: Ҳар бир инсонда улкан креатив салоҳият бор. Муаммоларга стандарт эмас, янгича ва инновацион ечимлар изланг.

3. Интизом ва самарадорлик: Юқори натижалар сири

Истеъдод интизомсиз ҳеч нарсага арзимайди. Вақт ва ресурсларни бошқара олиш ютуқнинг пойдеворидир:

  • Энг олий устуворликларни белгиланг ва уларга концентрация қилинг: Муҳим бўлмаган ишларни четга суриб, энг катта натижа берадиган асосий вазифаларга бор кучни қаратинг.

  • Ҳар бир масалада қатъий шахсий интизомни одатга айлантиринг: Интизом — бу ички хоҳиш бўлмаган тақдирда ҳам, қилиниши шарт бўлган ишни ўз вақтида аъло даражада бажариш кучидир.

  • Қатъиятли бўлинг ва диққатни амалий ҳаракатларга қаратинг: Узоқ ва фойдасиз мулоҳазалардан тезроқ амалий қадамларга ўтинг.

  • Ҳар бир ишга икки ҳисса тиришқоқлик билан ёндашинг: Ҳар қандай тўсиқ қаршисида сабот ва икки карра ғайрат билан ҳаракат қилинг.

  • Кетма-кет янги чўққиларни забт этишга тайёр туринг: Бир чўққига чиққандан сўнг тўхтаб қолманг; ҳаёт тўхтовсиз юксалишлар занжиридир.

4. Обрў, капитал ва муносабатлар: Ишонч ва мувозанат

Катта ютуқларга якка ҳолда эришиб бўлмайди. Тўғри муҳит ва молиявий саводхонлик муваффақиятнинг барқарорлигини таъминлайди:

  • Аввало ўзингизга тўланг: Ҳар бир топган даромадингизнинг камида 10 фоизини сарфламасдан, келажагингиз ва инвестицияларингиз учун жамғариб боринг.

  • Ўзингизни бошқаларга фойда келтиришга бағишланг: Инсонларга қанчалик кўп қиймат ва ёрдам берсангиз, ҳаёт сизни шунча кўп мукофотлайди.

  • Мутлақо ҳалол ва ростгўй бўлинг: Ҳалоллик — шахсий ва бизнес ҳаётидаги энг қимматбаҳо капиталдир. У йўқотилса, барча ютуқлар ўз қадрини йўқотади.

  • Тезкор ва ишончли инсон сифатида обрў орттиринг: Ишни ваъда қилинган вақтда, тез ва сифатли бажарадиган кадрлар ҳамиша талабгир бўлади.

  • Керакли ва тўғри инсонлар билан мулоқот қилинг: Атрофингизни мақсадли, ижобий ва олдинга интилувчи шахслар билан ўранг. Сиз — мулоқот қиладиган муҳитингиз маҳсулисиз.

  • Жисмоний саломатликка алоҳида ғамхўрлик кўрсатинг: Соғлиқ ва юқори энергия бўлмаса, ҳеч қандай молиявий бойлик тотли бўлмайди. Тўғри овқатланиш, спорт ва уйқу балансини сақланг.

Брайан Трейси таъкидлаганидек, ушбу қоидалар бир кечада мўъжиза яратмаслиги мумкин, бироқ уларни кундалик одатга айлантирган ҳар бир инсон муқаррар равишда ўз ҳаётини тубдан ўзгартиради.

Сизнингча, Брайан Трейсининг ушбу 21 та сири орасида қайси бири бугунги шиддатли ҳаётда энг муҳим ва амал қилиш энг қийин бўлган қоида ҳисобланади? Ўз тажрибангиз ва мулоҳазаларингизни изоҳларда баҳам кўринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим саволЎз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим саволБугун, 16:12Муносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усулМуносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усулБугун, 16:03Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...Бугун, 09:1930 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?30 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?Бугун, 08:57Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!31.08, 17:35Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усулиСохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усули31.08, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?
Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради