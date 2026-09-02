Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилди
Ixbt.com маълумотига кўра, Oukitel бренди ўзининг янги WP70 Ultra модели билан биргаликда ноёб техник хусусиятларга эга Oukitel WP600 смартфонини расман тақдим этди. Мазкур қурилма мобил геймерларга мўлжалланган бўлиб, дунёда илк бор иккита совутиш вентилятори билан жиҳозлангани ҳамда замонавий РGB-ёруғлик тизимига эга эканлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Oukitel WP600 модели ўйинларга ихтисослаштирилганига қарамай, унинг аппарат асоси сифатида энг юқори даражадаги флагман процессорлар эмас, балки MediaTek Dimensity 8300 платформаси танланган. Шунга қарамай, смартфон юқори унумдорлик ва барқарор ишлашни таъминлаш учун салмоқли техник имкониятлар тўплами билан таъминланган.
Техник имкониятлар ва экранСмартфон катталаштирилган 6,8 дюймли OLED дисплейга эга бўлиб, экран тасвир аниқлиги Фулл ҲД+ форматини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, дисплейнинг кадрлар частотаси 120 Hz ни ташкил этиши динамик ўйинлар ва иловаларда тасвирнинг жуда силлиқ чиқишини таъминлайди.
Қурилманинг тезкор хотираси (ОЗУ) ҳажми рекорд даражадаги 24 GB ни ташкил қилади. Бу эса бир вақтнинг ўзида бир нечта оғир иловаларни ишга тушириш ва ўйин жараёнида ҳеч қандай қотишларсиз ишлаш имконини беради. Суратга олиш имкониятларига келсак, смартфон 108 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланган.
Автономия ва ҳимояГеймерлар ва фаол фойдаланувчилар учун энг муҳим жиҳатлардан бири бу унинг аккумуляторидир. Қурилма 10 000 мА/соат сиғимли улкан батареяни олган бўлиб, уни тезкор тўлдириш учун 45 ватт қувватга эга қувватлаш мосламаси тақдим этилган.
Корпус хавфсизлиги ва чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Oukitel WP600 замонавий эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлайди ҳамда чанг ва сувдан ҳимояланиш бўйича энг юқори IP69K стандартига жавоб беради. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқарувчи янги смартфоннинг нархи ва сотувга чиқиш муддатлари ҳақидаги маълумотларни ошкор этгани йўқ.
…