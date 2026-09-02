Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилди

·30·Техно
Иккита фанат ва 10 000 мА/соат батареяга эга Oukitel WP600 намойиш этилди

Ixbt.com маълумотига кўра, Oukitel бренди ўзининг янги WP70 Ultra модели билан биргаликда ноёб техник хусусиятларга эга Oukitel WP600 смартфонини расман тақдим этди. Мазкур қурилма мобил геймерларга мўлжалланган бўлиб, дунёда илк бор иккита совутиш вентилятори билан жиҳозлангани ҳамда замонавий РGB-ёруғлик тизимига эга эканлиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Oukitel WP600 модели ўйинларга ихтисослаштирилганига қарамай, унинг аппарат асоси сифатида энг юқори даражадаги флагман процессорлар эмас, балки MediaTek Dimensity 8300 платформаси танланган. Шунга қарамай, смартфон юқори унумдорлик ва барқарор ишлашни таъминлаш учун салмоқли техник имкониятлар тўплами билан таъминланган.

Техник имкониятлар ва экран

Смартфон катталаштирилган 6,8 дюймли OLED дисплейга эга бўлиб, экран тасвир аниқлиги Фулл ҲД+ форматини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, дисплейнинг кадрлар частотаси 120 Hz ни ташкил этиши динамик ўйинлар ва иловаларда тасвирнинг жуда силлиқ чиқишини таъминлайди.

Қурилманинг тезкор хотираси (ОЗУ) ҳажми рекорд даражадаги 24 GB ни ташкил қилади. Бу эса бир вақтнинг ўзида бир нечта оғир иловаларни ишга тушириш ва ўйин жараёнида ҳеч қандай қотишларсиз ишлаш имконини беради. Суратга олиш имкониятларига келсак, смартфон 108 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланган.

Автономия ва ҳимоя

Геймерлар ва фаол фойдаланувчилар учун энг муҳим жиҳатлардан бири бу унинг аккумуляторидир. Қурилма 10 000 мА/соат сиғимли улкан батареяни олган бўлиб, уни тезкор тўлдириш учун 45 ватт қувватга эга қувватлаш мосламаси тақдим этилган.

Корпус хавфсизлиги ва чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Oukitel WP600 замонавий эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлайди ҳамда чанг ва сувдан ҳимояланиш бўйича энг юқори IP69K стандартига жавоб беради. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқарувчи янги смартфоннинг нархи ва сотувга чиқиш муддатлари ҳақидаги маълумотларни ошкор этгани йўқ.

OukitelСмартфонГеймерларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиAcer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариXiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариБугун, 15:56TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиБугун, 15:25Қурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиҚурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиБугун, 15:08Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиXiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиБугун, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди