Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...

·16·Фойдали
Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...

Кўпчилик катта ютуқларга эришиш учун кескин бурилишлар керак деб ўйлайди. Аслида эса кун давомида бажариладиган оддий ва тизимли амаллар инсоннинг саломатлиги, онги ва ҳиссий ҳолатини мутлақо янги даражага олиб чиқади.

Тонгги интизом ва руҳий мувозанат

Кунни тўғри бошлаш ва ички ҳолатни назорат қилишнинг энг самарали усуллари:

  • Вақтли уйғониш — кун хўжайинига айланиш: Тонгни барвақт қарши олиш инсонга шошмасдан ўзига вақт ажратиш имконини беради. Бу режаларни хотиржам тузиш, муҳим мақсадларга диққатни жамлаш ва кунлик маҳсулдорликни бир неча баробар оширишнинг асосий омилидир;

  • Кундалик юритиш — ҳиссий енгиллик: Миядаги ўй-хаёлларни қоғозга тушириш ички стрессни бартараф этади. Кун давомида нималар юз бергани, эртанги режалар, миннатдорлик ҳисси ва сизни безовта қилаётган ташвишларни ёзиб бориш фикрларни тартибга солади;

  • Ҳар куни сукут сақлаш — онглилик амалиёти: Кунига бир неча дақиқа қоронғулик ва тўлиқ сукутда тинч ўтириш (медитация ва майндфулнесс) мияга дам беради. Бу амалиёт инсонни «ҳозир ва шу ерда» яшашга ўргатиб, хаёллар тарқоқлигини йўқотади.

Тафаккурни чархлаш ва билимга сармоя

Интеллектуал ўсиш ва хотирани мустаҳкамлаш йўллари:

  • Янги нарсаларни ўрганиш учун 30 дақиқа: Ҳар куни атиги ярим соатни интеллектуал ривожланишга ажратиш бахтли ҳаёт пойдевори ҳисобланади. Фойдали подкастлар, сара санъат асарлари, мазмунли фильмларни томоша қилиш ва шахсий контент яратиш ижодий салоҳиятни очади;

  • Кундалик мутолаа — мустаҳкам ишонч гарови: Ҳар куни китоб ўқиш диққатни бир нуқтага жамлаш қобилиятини оширади, дунёқараш ва билим савиясини (эрудиция) кенгайтиради ҳамда инсоннинг ўз кучига бўлган ишончини юксалтиради.

Тана саломатлиги, уйқу ва табиат билан уйғунлик

Жисмоний қувватни тиклаш ва ҳиссий тўлиқликка эришиш шартлари:

  • Кунлик жисмоний фаоллик: Ҳаракат — ҳаёт манбаи. Мунтазам машқлар нафақат танани бақувват қилиб, жисмоний энергияни оширади, балки тўғридан-тўғри руҳий саломатлик ва кайфиятга ижобий таъсир кўрсатади;

  • Сифатли ва тўғри уйқу: Соғлом уйқу инсон организмининг барча тизимлари ишини белгилайди. Уйқуга ётишдан 1 соат олдин гаджетларни ўчириш, қулай ўрин-жой ҳозирлаш ва ётоқхонани мунтазам шамоллатиб туриш тўлиқ тикланиш учун муҳим;

  • Табиат қўйнидаги сайр: Очиқ ҳавода ва дарахтзорларда сайр қилиш тана иммунитетини мустаҳкамлайди. Табиат билан мулоқот маънавий қувват бағишлаб, инсонда бахт гормонлари ишлаб чиқарилишини фаоллаштиради ва кайфиятни кўтаради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?30 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?Бугун, 08:57Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!31.08, 17:35Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усулиСохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усули31.08, 10:52Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...29.08, 08:42Ҳаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одатҲаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одат28.08, 20:12Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?28.08, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?
Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради