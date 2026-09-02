TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга берди
Жаҳон бозорида етакчи ўринларни эгаллаб келаётган йирик технология компаниялари ўртасида юридик зиддият юзага келди. ixbt.com маълумотига кўра, TCL компанияси АҚШнинг Калифорния штати Жанубий округи округ судига Samsung Electronиксга қарши расмий даъво киритди. Унга кўра, жанубий кореялик технология гиганти ўзининг 2026-йилги М серияли телевизорларини харидорларга нотўғри реклама қилиб, аслида Mini LED технологиясига эга бўлмаган қурилмаларни ушбу премияли синф сифатида сотаётганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
TCL таъкидлашича, Samsung арзонроқ ва оддий ЛEД дисплейли базавий моделни олиб, уни янги авлод Mini LED қурилмаси сифатида бозорга чиқарган. Ушбу ҳолат истеъмолчиларни чалғитибгина қолмай, бозордаги адолатли рақобат муҳитига ҳам путур етказмоқда. Даъво аризасида келтирилишича, Samsung ўзининг арзонроқ М модели телевизорларини жорий йилнинг март ойида сотувга чиқарган ва уларнинг нархи TCL компаниясининг энг арзон ҳақиқий Mini LED телевизорларидан ҳам паст бўлган.
Рақобат ва бозор улуши учун курашМазкур можаронинг келиб чиқишига компаниялар ўртасидаги АҚШ бозоридаги савдо кўрсаткичлари ҳам сабаб бўлган кўринади. Даъво материалларига кўра, TCL 2023–2025-йиллар оралиғида АҚШда Mini LED телевизорларини сотиш бўйича Samsung'ни ортда қолдиришга муваффақ бўлган. Сабаби, ўша даврда Samsung рақобатбардош нархларда сифатли Mini LED маҳсулотларини етказиб бера олмаган эди.
TCL ҳуқуқшунослари ва вакилларининг фикрича, Samsung айнан шу ортқолишни ёпиш мақсадида истеъмолчиларнинг юқори сифатли тасвир ва Mini LED технологиясига бўлган талабидан фойдаланган. Натижада сохта маркировка қилинган маҳсулотлар орқали TCL компаниясининг савдоларига, обрўсига ҳамда технологик ютуқларига жиддий зарар етказилган. TCL вакили Р. К. Харлан бу ҳолатни истеъмолчиларни атайлаб адашишга мажбурлаш деб атаган.
Томонларнинг расмий позициясиҲозирги вақтда низоли вазият бўйича икки томон ҳам ўз ҳақ эканлигини қатъий даъво қилмоқда. Samsung Electronикс компанияси тарқатган баёнотида ушбу суд даъвосига қарши қатъий курашишини билдирди. Компания ўз маҳсулотларининг сифати ва уларнинг тавсифларидаги аниқликка тўлақонли ишонишини таъкидлаган.
Шунга қарамай, TCL расмий талабларида Samsung'нинг ушбу технологияни қўллашини суд йўли билан чеклаш ёки бутунлай тақиқлаш ҳамда етказилган моддий зарар учун аниқланмаган миқдордаги компенсацияни ундириш талаб қилинган. Мазкур суд жараёни келгусида истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва телевизорлар бозоридаги технологик атамаларнинг ҳаққонийлигини таъминлашда муҳим прецедентга айланиши мумкин.
…