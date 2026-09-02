TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга берди

·20·Техно
TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга берди

Жаҳон бозорида етакчи ўринларни эгаллаб келаётган йирик технология компаниялари ўртасида юридик зиддият юзага келди. ixbt.com маълумотига кўра, TCL компанияси АҚШнинг Калифорния штати Жанубий округи округ судига Samsung Electronиксга қарши расмий даъво киритди. Унга кўра, жанубий кореялик технология гиганти ўзининг 2026-йилги М серияли телевизорларини харидорларга нотўғри реклама қилиб, аслида Mini LED технологиясига эга бўлмаган қурилмаларни ушбу премияли синф сифатида сотаётганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

TCL таъкидлашича, Samsung арзонроқ ва оддий ЛEД дисплейли базавий моделни олиб, уни янги авлод Mini LED қурилмаси сифатида бозорга чиқарган. Ушбу ҳолат истеъмолчиларни чалғитибгина қолмай, бозордаги адолатли рақобат муҳитига ҳам путур етказмоқда. Даъво аризасида келтирилишича, Samsung ўзининг арзонроқ М модели телевизорларини жорий йилнинг март ойида сотувга чиқарган ва уларнинг нархи TCL компаниясининг энг арзон ҳақиқий Mini LED телевизорларидан ҳам паст бўлган.

Рақобат ва бозор улуши учун кураш

Мазкур можаронинг келиб чиқишига компаниялар ўртасидаги АҚШ бозоридаги савдо кўрсаткичлари ҳам сабаб бўлган кўринади. Даъво материалларига кўра, TCL 2023–2025-йиллар оралиғида АҚШда Mini LED телевизорларини сотиш бўйича Samsung'ни ортда қолдиришга муваффақ бўлган. Сабаби, ўша даврда Samsung рақобатбардош нархларда сифатли Mini LED маҳсулотларини етказиб бера олмаган эди.

TCL ҳуқуқшунослари ва вакилларининг фикрича, Samsung айнан шу ортқолишни ёпиш мақсадида истеъмолчиларнинг юқори сифатли тасвир ва Mini LED технологиясига бўлган талабидан фойдаланган. Натижада сохта маркировка қилинган маҳсулотлар орқали TCL компаниясининг савдоларига, обрўсига ҳамда технологик ютуқларига жиддий зарар етказилган. TCL вакили Р. К. Харлан бу ҳолатни истеъмолчиларни атайлаб адашишга мажбурлаш деб атаган.

Томонларнинг расмий позицияси

Ҳозирги вақтда низоли вазият бўйича икки томон ҳам ўз ҳақ эканлигини қатъий даъво қилмоқда. Samsung Electronикс компанияси тарқатган баёнотида ушбу суд даъвосига қарши қатъий курашишини билдирди. Компания ўз маҳсулотларининг сифати ва уларнинг тавсифларидаги аниқликка тўлақонли ишонишини таъкидлаган.

Шунга қарамай, TCL расмий талабларида Samsung'нинг ушбу технологияни қўллашини суд йўли билан чеклаш ёки бутунлай тақиқлаш ҳамда етказилган моддий зарар учун аниқланмаган миқдордаги компенсацияни ундириш талаб қилинган. Мазкур суд жараёни келгусида истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва телевизорлар бозоридаги технологик атамаларнинг ҳаққонийлигини таъминлашда муҳим прецедентга айланиши мумкин.

SamsungTCLMini LEDТелевизорСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариXiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариБугун, 15:56Қурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиҚурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиБугун, 15:08Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиXiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиБугун, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиБугун, 14:29Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиБугун, 13:54Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиVivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди