Катта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлди
Ўзбекистонлик таниқли UFC жангчиси Нурсултон Рўзибоев Франция пойтахти Париж шаҳрида 5 сентябрь куни бўлиб ўтадиган навбатдаги UFC оқшоми арафасидаги расмий медиа тадбирларида иштирок этди. Ҳамюртимиз ушбу мусобақа доирасида жаҳон ММА оламидаги энг ёрқин ва ноодатий зарба эгаларидан бири — британиялик Майкл «Венум» Пейжга қарши октагонга кўтарилади.
Жанг ҳафтаси старт олди: Муҳим жараёнлардан илк лавҳалар
Тарқалган фотосуратларда Нурсултоннинг мусобақа промо-материалларига, жумладан, оқшомнинг расмий постерларига дастхат қўйиш жараёни акс этган. Карсозда Дэн Ҳукер ва бошқа юлдуз жангчилар ўрин олган постерлар марказида бўлажак муросасиз тўқнашув ифодаланган. Тадбир давомида ҳамюртимизнинг ўта хотиржам, диққатни жамлаган ва руҳий жиҳатдан тўлиқ тайёр ҳолатда эканлиги мухлислар эътиборини тортмоқда.
Медиа куни дастуридан одатдагидек жангчиларнинг расмий кўринишлари, мухлислар учун сувенирларни тайёрлаш ва халқаро спорт журналистлари билан савол-жавоб сессиялари ўрин олган.
Майкл Пейж — Рўзибоев карьерасидаги энг жиддий имтиҳонлардан бири
Бўлажак тўқнашув бир қатор муҳим жиҳатлари билан алоҳида ажралиб туради:
Антропометрик кураш: Иккала спортчи ҳам дивизиондаги энг баланд бўйли ва узун қўлларга эга жангчилар қаторига киради. Бу эса масофани ҳис қилиш борасида ҳақиқий шахмат партиясини ваъда қилмоқда.
Услублар қарама-қаршилиги: Майкл Пейж «Беллатор»даги кўп йиллик фаолияти орқали ўзининг масофа сақлаб тезкор контр-ҳужум уюштириш ва кутилмаган ҳаракатлари билан ном қозонган. Нурсултон эса ҳам кучли нокаутбоп зарбаларга, ҳам партердаги самарали назорат ва бўғиш усулларига эга универсал атлет ҳисобланади.
Рейтинг ва истиқбол: Ушбу жангдаги ғалаба Рўзибоев учун вазн тоифасининг топ-15 рейтинги томон йўлни тўғридан-тўғри очиб беради.
Франциядаги турнир 5 сентябрь оқшомида старт олади. Бутун ўзбек ММА ихлосмандларининг нигоҳи шу куни Париж октагонига қаратилади.
Сизнингча, Нурсултон ноодатий услуб эгаси бўлган Майкл Пейж тўсиғидан қандай тактика эвазига ўтиши керак: жангни тезроқ партерга кўчириш орқалими ёки тик турган ҳолатдаги очиқ тўқнашувдами? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…