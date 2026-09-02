Катта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлди

·3·Спорт
Катта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлди

Ўзбекистонлик таниқли UFC жангчиси Нурсултон Рўзибоев Франция пойтахти Париж шаҳрида 5 сентябрь куни бўлиб ўтадиган навбатдаги UFC оқшоми арафасидаги расмий медиа тадбирларида иштирок этди. Ҳамюртимиз ушбу мусобақа доирасида жаҳон ММА оламидаги энг ёрқин ва ноодатий зарба эгаларидан бири — британиялик Майкл «Венум» Пейжга қарши октагонга кўтарилади.

Жанг ҳафтаси старт олди: Муҳим жараёнлардан илк лавҳалар

Тарқалган фотосуратларда Нурсултоннинг мусобақа промо-материалларига, жумладан, оқшомнинг расмий постерларига дастхат қўйиш жараёни акс этган. Карсозда Дэн Ҳукер ва бошқа юлдуз жангчилар ўрин олган постерлар марказида бўлажак муросасиз тўқнашув ифодаланган. Тадбир давомида ҳамюртимизнинг ўта хотиржам, диққатни жамлаган ва руҳий жиҳатдан тўлиқ тайёр ҳолатда эканлиги мухлислар эътиборини тортмоқда.

Медиа куни дастуридан одатдагидек жангчиларнинг расмий кўринишлари, мухлислар учун сувенирларни тайёрлаш ва халқаро спорт журналистлари билан савол-жавоб сессиялари ўрин олган.

Майкл Пейж — Рўзибоев карьерасидаги энг жиддий имтиҳонлардан бири

Бўлажак тўқнашув бир қатор муҳим жиҳатлари билан алоҳида ажралиб туради:

  • Антропометрик кураш: Иккала спортчи ҳам дивизиондаги энг баланд бўйли ва узун қўлларга эга жангчилар қаторига киради. Бу эса масофани ҳис қилиш борасида ҳақиқий шахмат партиясини ваъда қилмоқда.

  • Услублар қарама-қаршилиги: Майкл Пейж «Беллатор»даги кўп йиллик фаолияти орқали ўзининг масофа сақлаб тезкор контр-ҳужум уюштириш ва кутилмаган ҳаракатлари билан ном қозонган. Нурсултон эса ҳам кучли нокаутбоп зарбаларга, ҳам партердаги самарали назорат ва бўғиш усулларига эга универсал атлет ҳисобланади.

  • Рейтинг ва истиқбол: Ушбу жангдаги ғалаба Рўзибоев учун вазн тоифасининг топ-15 рейтинги томон йўлни тўғридан-тўғри очиб беради.

Франциядаги турнир 5 сентябрь оқшомида старт олади. Бутун ўзбек ММА ихлосмандларининг нигоҳи шу куни Париж октагонига қаратилади.

Сизнингча, Нурсултон ноодатий услуб эгаси бўлган Майкл Пейж тўсиғидан қандай тактика эвазига ўтиши керак: жангни тезроқ партерга кўчириш орқалими ёки тик турган ҳолатдаги очиқ тўқнашувдами? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди