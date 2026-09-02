Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этди

·0·Техно
Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этди

Берлинда бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида Acer компанияси ўзининг энг инновацион ишланмаларидан бири — тўртта дисплейга эга бўлган PD163Q P3 номли складной портатив мониторини намойиш қилди. Мазкур қурилма ноутбук экранидаги иш жойи етишмайдиган ва кўп вазифали муҳитда самарали ишлашни истайдиган мутахассислар учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, мобил иш станциялари бозорида муҳим қадамга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тақдимот давомида намойиш этилган янги модел ўзининг ноёб конструкцияси эвазига фойдаланувчига ишчи майдонини нақд тўрт баробарга (4X Скреэн Спасе) кенгайтириш имконини беради. Бундай юқори кўрсаткичга ўзаро бириктирилган бир нечта экранларни қўллаш орқали эришилган бўлиб, гаджет ихчамлигича қолишини таъминлайди.

Техник имкониятлар ва қулайликлар

Қурилманинг асосий қисмини ташкил этувчи панеллар 15,6 дюймли Фулл ҲД форматидаги сифатли экранлардан иборат. Бу эса кундалик вазифалар, жумладан, мураккаб жадваллар, графика муҳаррирлари ва матнли ҳужжатлар билан ишлашда етарли даражада аниқлик ва қулайликни тақдим этади.

Муҳандислар фойдаланувчилар қулайлиги ҳақида ҳам қайғуриб, мониторларни шахсий компьютерга улаш жараёнини имкон қадар соддалаштиришган. Тақдим этилган маълумотларга кўра, бутун тизим биттагина USB-C кабели орқали уланади, бу эса ортиқча симлар ва адаптерлар талаб қилинишининг олдини олади.

Эволюция ва истиқболлар

Таъкидлаш жоизки, Acer бу йўналишда илк бор тажриба ўтказаётгани йўқ. Компания аввалроқ иккита 15,6 дюймли экранга эга бўлган оддийроқ PD163Q моделини бозорга чиқарган эди. Янги PD163Q P3 эса ўша авлоднинг мантиқий давоми бўлиб, экранлар сонини тўрттагача етказган ҳолда портатив мониторлар салоҳиятини янги босқичга кўтарди.

Ҳозирча ишлаб чиқарувчи ушбу истиқболли қурилманинг аниқ нархлари, сотувга чиқиш муддатлари ҳамда тўлиқ техник тавсифларини ошкор этмади. Шунга қарамай, мазкур гаджетга бўлган қизиқиш юқори экани ва у тез орада мобил иш станциялари бозорида ўз ўрнини топиши тахмин қилинмоқда.

AcerМониторИФА 2026ТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариXiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлариБугун, 15:56TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиБугун, 15:25Қурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиҚурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиБугун, 15:08Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиXiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиБугун, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиБугун, 14:29Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди