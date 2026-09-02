Acer тўртта экранли янги портатив мониторини тақдим этди
Берлинда бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида Acer компанияси ўзининг энг инновацион ишланмаларидан бири — тўртта дисплейга эга бўлган PD163Q P3 номли складной портатив мониторини намойиш қилди. Мазкур қурилма ноутбук экранидаги иш жойи етишмайдиган ва кўп вазифали муҳитда самарали ишлашни истайдиган мутахассислар учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, мобил иш станциялари бозорида муҳим қадамга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тақдимот давомида намойиш этилган янги модел ўзининг ноёб конструкцияси эвазига фойдаланувчига ишчи майдонини нақд тўрт баробарга (4X Скреэн Спасе) кенгайтириш имконини беради. Бундай юқори кўрсаткичга ўзаро бириктирилган бир нечта экранларни қўллаш орқали эришилган бўлиб, гаджет ихчамлигича қолишини таъминлайди.
Техник имкониятлар ва қулайликларҚурилманинг асосий қисмини ташкил этувчи панеллар 15,6 дюймли Фулл ҲД форматидаги сифатли экранлардан иборат. Бу эса кундалик вазифалар, жумладан, мураккаб жадваллар, графика муҳаррирлари ва матнли ҳужжатлар билан ишлашда етарли даражада аниқлик ва қулайликни тақдим этади.
Муҳандислар фойдаланувчилар қулайлиги ҳақида ҳам қайғуриб, мониторларни шахсий компьютерга улаш жараёнини имкон қадар соддалаштиришган. Тақдим этилган маълумотларга кўра, бутун тизим биттагина USB-C кабели орқали уланади, бу эса ортиқча симлар ва адаптерлар талаб қилинишининг олдини олади.
Эволюция ва истиқболларТаъкидлаш жоизки, Acer бу йўналишда илк бор тажриба ўтказаётгани йўқ. Компания аввалроқ иккита 15,6 дюймли экранга эга бўлган оддийроқ PD163Q моделини бозорга чиқарган эди. Янги PD163Q P3 эса ўша авлоднинг мантиқий давоми бўлиб, экранлар сонини тўрттагача етказган ҳолда портатив мониторлар салоҳиятини янги босқичга кўтарди.
Ҳозирча ишлаб чиқарувчи ушбу истиқболли қурилманинг аниқ нархлари, сотувга чиқиш муддатлари ҳамда тўлиқ техник тавсифларини ошкор этмади. Шунга қарамай, мазкур гаджетга бўлган қизиқиш юқори экани ва у тез орада мобил иш станциялари бозорида ўз ўрнини топиши тахмин қилинмоқда.
…