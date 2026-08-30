Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...

·47·Дунё
Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...

Эрон Олий раҳбари Мўжтаба Хоманаий мусулмон давлатларини бирликка ва ҳамкорликни кучайтиришга чақирди. У, айниқса, Ғарбий Осиё ва Форс кўрфази мамлакатлари ўртасида яқинроқ ҳамжиҳатлик бўлиши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда унинг Исломий бирлик ҳафталиги муносабати билан йўллаган ёзма мурожаатида айтилган.

Хоманаийнинг баёноти минтақада АҚШ ва Исроил билан боғлиқ кескинликлар давом этаётган бир пайтга тўғри келди.

Хоманаий нимани таклиф қилмоқда?

Эрон раҳбари мусулмон мамлакатлари ўртасида бирлик, дўстлик ва турли соҳаларда ҳамкорликни кучайтириш зарурлигини айтди.

Унинг мурожаатида қуйидаги йўналишлар алоҳида урғуланган:

  • мусулмон давлатлари ўртасида бирликни кучайтириш;

  • ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш;

  • давлатлар ўртасида ўзаро мудофаа соҳасида ҳамкорлик қилиш;

  • мусулмон жамияти ичида бўлинишларнинг олдини олиш.

«Мусулмонлар ўртасидаги бўлиниш душманлар манфаатига хизмат қилади», деган мазмунда фикр билдирган Хоманаий.

АҚШ ва Исроилга нисбатан кескин баёнот

Хоманаий АҚШ ва Исроилни мусулмонлар бирлиги ва дўстлигининг асосий душманлари сифатида таърифлади.

Унинг айтишича, муаммо фақат Эрон ёки унинг минтақадаги иттифоқчилари билан чекланмайди, балки кенгроқ мусулмон дунёсига дахлдор.

Хоманаий, хусусан, Форс кўрфази давлатлари раҳбарларини ташқи босимларга қарши биргаликда ҳаракат қилишга чақирган.

Фаластин масаласи ҳам тилга олинди

Эрон раҳбари мурожаатида Фаластин масаласига ҳам тўхталди. У мусулмон давлатлари бирлашган тақдирда, фаластинликлар бу қадар ёрдамсиз ҳолатда қолармиди, деган саволни ўртага ташлади.

Бу баёнот минтақадаги узоқ давом этаётган зиддиятлар фонида янгради.

Нега бу баёнот ҳозир айтилди?

Мурожаат Исломий бирлик ҳафталиги муносабати билан эълон қилинган. Шу билан бирга, бу Хоманаийнинг АҚШ ва Исроил зарбаларида яраланганидан кейинги биринчи йирик оммавий баёнотларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Айни пайтда Эрон ва АҚШ ўртасидаги қарама-қаршиликлар, санкциялар ҳамда Форс кўрфази атрофидаги вазият минтақадаги сиёсий кескинликни сақлаб турибди.

Асосий мақсад — мусулмон давлатларини яқинлаштириш

Хоманаийнинг мурожаатидаги асосий ғоя мусулмон давлатлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш ва ташқи босимларга қарши биргаликда ҳаракат қилишдан иборат.

Бироқ унинг АҚШ ва Исроилга қарши кескин баёнотлари минтақадаги мавжуд геосиёсий зиддиятлар фонида яна бир бор халқаро эътиборни Теҳрон позициясига қаратди.

Эрон раҳбари мусулмон давлатларини бирлашишга чақирди — энди бу чақириқ минтақада қандай сиёсий акс-садо бериши асосий масала бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борБугун, 19:48Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Дронлар остидаги тўй: фронт яқинида никоҳдан ўтган жуфтлик (фото)Бугун, 19:30Олмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиОлмаота тоғларида 4 минг метрдан ортиқ баландликда уч қиз адашиб қолдиБугун, 19:17Австралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиАвстралияда сувараклардан «киборг-қутқарувчилар» яратилдиБугун, 19:05Ишда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиИшда 200 марта ўтириб-туришга мажбур қилинган ходима оғир аҳволга тушдиБугун, 18:58Машғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиМашғулот пайтида юраги тўхтаган 14 ёшли баскетболчи вафот этдиБугун, 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди