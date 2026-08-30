Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...
Эрон Олий раҳбари Мўжтаба Хоманаий мусулмон давлатларини бирликка ва ҳамкорликни кучайтиришга чақирди. У, айниқса, Ғарбий Осиё ва Форс кўрфази мамлакатлари ўртасида яқинроқ ҳамжиҳатлик бўлиши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда унинг Исломий бирлик ҳафталиги муносабати билан йўллаган ёзма мурожаатида айтилган.
Хоманаийнинг баёноти минтақада АҚШ ва Исроил билан боғлиқ кескинликлар давом этаётган бир пайтга тўғри келди.
Хоманаий нимани таклиф қилмоқда?
Эрон раҳбари мусулмон мамлакатлари ўртасида бирлик, дўстлик ва турли соҳаларда ҳамкорликни кучайтириш зарурлигини айтди.
Унинг мурожаатида қуйидаги йўналишлар алоҳида урғуланган:
мусулмон давлатлари ўртасида бирликни кучайтириш;
ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш;
давлатлар ўртасида ўзаро мудофаа соҳасида ҳамкорлик қилиш;
мусулмон жамияти ичида бўлинишларнинг олдини олиш.
«Мусулмонлар ўртасидаги бўлиниш душманлар манфаатига хизмат қилади», деган мазмунда фикр билдирган Хоманаий.
АҚШ ва Исроилга нисбатан кескин баёнот
Хоманаий АҚШ ва Исроилни мусулмонлар бирлиги ва дўстлигининг асосий душманлари сифатида таърифлади.
Унинг айтишича, муаммо фақат Эрон ёки унинг минтақадаги иттифоқчилари билан чекланмайди, балки кенгроқ мусулмон дунёсига дахлдор.
Хоманаий, хусусан, Форс кўрфази давлатлари раҳбарларини ташқи босимларга қарши биргаликда ҳаракат қилишга чақирган.
Фаластин масаласи ҳам тилга олинди
Эрон раҳбари мурожаатида Фаластин масаласига ҳам тўхталди. У мусулмон давлатлари бирлашган тақдирда, фаластинликлар бу қадар ёрдамсиз ҳолатда қолармиди, деган саволни ўртага ташлади.
Бу баёнот минтақадаги узоқ давом этаётган зиддиятлар фонида янгради.
Нега бу баёнот ҳозир айтилди?
Мурожаат Исломий бирлик ҳафталиги муносабати билан эълон қилинган. Шу билан бирга, бу Хоманаийнинг АҚШ ва Исроил зарбаларида яраланганидан кейинги биринчи йирик оммавий баёнотларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
Айни пайтда Эрон ва АҚШ ўртасидаги қарама-қаршиликлар, санкциялар ҳамда Форс кўрфази атрофидаги вазият минтақадаги сиёсий кескинликни сақлаб турибди.
Асосий мақсад — мусулмон давлатларини яқинлаштириш
Хоманаийнинг мурожаатидаги асосий ғоя мусулмон давлатлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш ва ташқи босимларга қарши биргаликда ҳаракат қилишдан иборат.
Бироқ унинг АҚШ ва Исроилга қарши кескин баёнотлари минтақадаги мавжуд геосиёсий зиддиятлар фонида яна бир бор халқаро эътиборни Теҳрон позициясига қаратди.
Эрон раҳбари мусулмон давлатларини бирлашишга чақирди — энди бу чақириқ минтақада қандай сиёсий акс-садо бериши асосий масала бўлиб қолмоқда.
…