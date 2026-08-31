Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усули
Қўлингиздаги доллар ҳақиқийми ёки сохта? Буни билиш учун банкка бориш шарт эмас. Купюрани диққат билан текширишнинг ўзи орқали шубҳали белгиларни аниқлаш мумкин.
Айниқса, катта миқдорда нақд пул қабул қилаётганда бир нечта оддий деталга эътибор бериш муҳим. Қоғознинг сифати, ҳимоя иплари, сув белгиси ва ранг ўзгариши — банкнотнинг ҳақиқийлигини текширишда асосий белгилардан ҳисобланади.
1. Купюрани ушлаб кўринг
Ҳақиқий АҚШ доллари оддий қоғоздан фарқ қилади. Банкнота махсус таркибдаги қоғозда ишлаб чиқарилади ва қўлга олганда ўзига хос текстура сезилади.
Айрим ёзувлар ва портрет элементлари релефли бўлиб, бармоқ билан сезилади.
Сохта купюраларда эса қоғоз ҳаддан ташқари силлиқ, юмшоқ ёки оддий принтер қоғозига ўхшаш бўлиши мумкин.
Биринчи текширув — купюранинг ташқи кўриниши эмас, унинг қўлда қандай сезилиши.
2. Ёруғликка тутиб кўринг
Купюрани ёруғликка тутиб, унинг ичидаги ҳимоя элементларига қаранг.
Кўплаб АҚШ долларида:
сув белгиси;
ҳимоя ипи;
айрим банкнотларда қўшимча рангли ёки махсус белгилар
кўринади.
Сув белгиси одатда купюрадаги портретга мос тасвир сифатида кўринади. У оддий қоғозга кейинчалик босиб қўйилган расмдек бўлмаслиги керак.
3. Купюрани қия қилиб ҳаракатлантиринг
Янги сериядаги айрим АҚШ долларларида купюрани қиялатганда рангини ўзгартирувчи сиёҳдан фойдаланилган.
Масалан, $100 купюрада пастки ўнг томондаги «100» рақами қиялатилганда рангини ўзгартиради.
Бу белгини оддий нусха кўп ҳолларда аниқ такрорлай олмайди.
4. Майда ёзувларга диққат беринг
Ҳақиқий доллар банкнотларида жуда майда ҳимоя ёзувлари мавжуд.
Уларнинг айримлари оддий кўз билан қийин кўринади, шунинг учун зарур бўлса, лупадан фойдаланиш мумкин.
Сохта банкнотларда майда ёзувлар:
хира;
ноаниқ;
бир-бирига қўшилиб кетган;
ёки умуман мавжуд бўлмаслиги
мумкин.
Шунинг учун купюрадаги рақамлар ва ёзувларнинг аниқлигига ҳам қаранг.
5. Бир нечта ҳимоя белгисини биргаликда текширинг
Энг муҳим қоида — битта белгига ишониб қолманг.
Сохта пул тайёрловчилар айрим ташқи белгиларни тақлид қилиши мумкин. Шу сабабли купюрани бир вақтнинг ўзида бир нечта усул билан текшириш яхшироқ.
Қисқа текширув рўйхати:
Нимани текшириш
Нимага эътибор бериш керак
Қоғоз
Текстураси ва сифати
Ёруғлик
Сув белгиси ва ҳимоя ипи
Қиялатиш
Ранг ўзгарувчи элементлар
Майда ёзув
Аниқлиги ва сифатли босилгани
Умумий кўриниш
Рақамлар, портрет ва чоп сифати
Энг муҳими — шубҳали купюрани ишлатиб юборманг
Агар банкнота ҳақида шубҳа пайдо бўлса, уни бошқа одамга бериш ёки савдода ишлатишга уринманг. Энг хавфсиз йўл — банк ёки тегишли молиявий муассасага мурожаат қилиб, купюрани текширтириш.
Шуни ҳам унутмаслик керак: АҚШ долларининг турли йилларда чиқарилган сериялари ташқи кўриниши ва ҳимоя элементлари бўйича фарқ қилиши мумкин. Шунинг учун эскироқ купюрани фақат замонавий дизайнга ўхшамагани учун сохта деб ҳисоблаш тўғри эмас.
Сохта долларни аниқлашда энг ишончли ёндашув — қоғозни ҳис қилиш, ёруғликда текшириш, ранг ўзгаришини кўриш ва бир нечта ҳимоя белгисини солиштириш. Катта суммада пул қабул қилишда эса профессионал текширувдан фойдаланиш маъқул.
…