Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усули

·1·Фойдали
Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усули

Қўлингиздаги доллар ҳақиқийми ёки сохта? Буни билиш учун банкка бориш шарт эмас. Купюрани диққат билан текширишнинг ўзи орқали шубҳали белгиларни аниқлаш мумкин.

Айниқса, катта миқдорда нақд пул қабул қилаётганда бир нечта оддий деталга эътибор бериш муҳим. Қоғознинг сифати, ҳимоя иплари, сув белгиси ва ранг ўзгариши — банкнотнинг ҳақиқийлигини текширишда асосий белгилардан ҳисобланади.

1. Купюрани ушлаб кўринг

Ҳақиқий АҚШ доллари оддий қоғоздан фарқ қилади. Банкнота махсус таркибдаги қоғозда ишлаб чиқарилади ва қўлга олганда ўзига хос текстура сезилади.

Айрим ёзувлар ва портрет элементлари релефли бўлиб, бармоқ билан сезилади.

Сохта купюраларда эса қоғоз ҳаддан ташқари силлиқ, юмшоқ ёки оддий принтер қоғозига ўхшаш бўлиши мумкин.

Биринчи текширув — купюранинг ташқи кўриниши эмас, унинг қўлда қандай сезилиши.

2. Ёруғликка тутиб кўринг

Купюрани ёруғликка тутиб, унинг ичидаги ҳимоя элементларига қаранг.

Кўплаб АҚШ долларида:

  • сув белгиси;

  • ҳимоя ипи;

  • айрим банкнотларда қўшимча рангли ёки махсус белгилар

кўринади.

Сув белгиси одатда купюрадаги портретга мос тасвир сифатида кўринади. У оддий қоғозга кейинчалик босиб қўйилган расмдек бўлмаслиги керак.

3. Купюрани қия қилиб ҳаракатлантиринг

Янги сериядаги айрим АҚШ долларларида купюрани қиялатганда рангини ўзгартирувчи сиёҳдан фойдаланилган.

Масалан, $100 купюрада пастки ўнг томондаги «100» рақами қиялатилганда рангини ўзгартиради.

Бу белгини оддий нусха кўп ҳолларда аниқ такрорлай олмайди.

4. Майда ёзувларга диққат беринг

Ҳақиқий доллар банкнотларида жуда майда ҳимоя ёзувлари мавжуд.

Уларнинг айримлари оддий кўз билан қийин кўринади, шунинг учун зарур бўлса, лупадан фойдаланиш мумкин.

Сохта банкнотларда майда ёзувлар:

  • хира;

  • ноаниқ;

  • бир-бирига қўшилиб кетган;

  • ёки умуман мавжуд бўлмаслиги

мумкин.

Шунинг учун купюрадаги рақамлар ва ёзувларнинг аниқлигига ҳам қаранг.

5. Бир нечта ҳимоя белгисини биргаликда текширинг

Энг муҳим қоида — битта белгига ишониб қолманг.

Сохта пул тайёрловчилар айрим ташқи белгиларни тақлид қилиши мумкин. Шу сабабли купюрани бир вақтнинг ўзида бир нечта усул билан текшириш яхшироқ.

Қисқа текширув рўйхати:

Нимани текшириш

Нимага эътибор бериш керак

Қоғоз

Текстураси ва сифати

Ёруғлик

Сув белгиси ва ҳимоя ипи

Қиялатиш

Ранг ўзгарувчи элементлар

Майда ёзув

Аниқлиги ва сифатли босилгани

Умумий кўриниш

Рақамлар, портрет ва чоп сифати

Энг муҳими — шубҳали купюрани ишлатиб юборманг

Агар банкнота ҳақида шубҳа пайдо бўлса, уни бошқа одамга бериш ёки савдода ишлатишга уринманг. Энг хавфсиз йўл — банк ёки тегишли молиявий муассасага мурожаат қилиб, купюрани текширтириш.

Шуни ҳам унутмаслик керак: АҚШ долларининг турли йилларда чиқарилган сериялари ташқи кўриниши ва ҳимоя элементлари бўйича фарқ қилиши мумкин. Шунинг учун эскироқ купюрани фақат замонавий дизайнга ўхшамагани учун сохта деб ҳисоблаш тўғри эмас.

Сохта долларни аниқлашда энг ишончли ёндашув — қоғозни ҳис қилиш, ёруғликда текшириш, ранг ўзгаришини кўриш ва бир нечта ҳимоя белгисини солиштириш. Катта суммада пул қабул қилишда эса профессионал текширувдан фойдаланиш маъқул.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...29.08, 08:42Ҳаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одатҲаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одат28.08, 20:12Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?28.08, 20:11"Бахт"ни кейинга қолдирманг: унинг энг катта "сири" шу!"Бахт"ни кейинга қолдирманг: унинг энг катта "сири" шу!28.08, 12:34Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)27.08, 21:26Ҳаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоидаҲаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоида26.08, 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Эркаклар "бошқача" аёлни қандай ажратади? Идеал аёлнинг 10 та фазилати
Эркаклар "бошқача" аёлни қандай ажратади? Идеал аёлнинг 10 та фазилати
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини