Ўз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим савол

·0·Фойдали
Ўз-ўзини англаш ва ички «мен»ни топишга ёрдам берувчи 19 та муҳим савол

Кундалик ташвишлар, шошма-шошарлик ва чексиз мажбуриятлар оқимида инсон кўпинча ўз асл орзулари, руҳий эҳтиёжлари ҳамда аслида қаерга қараб кетаётганини унутиб қўяди. Психологларнинг таъкидлашича, инсонда кузатиладиган сурункали чарчоқ ва маъносизлик ҳисси кўпинча ташқи муаммолардан эмас, балки шахснинг ўз ички овозига қулоқ тутмай қўйганидан келиб чиқади. Руҳий тикланиш ва мақсадларни аниқ белгилаб олишнинг энг синалган усули — ўзинг билан ёлғиз қолиб, виждон қаршисида очиқ саволларга жавоб излашдир.

Қуйидаги 19 та савол инсонга ўз имкониятларини қайта кашф этиш, ички юк ва қўрқувлардан халос бўлиш ҳамда ҳаётига янги мазмун бағишлашда компас вазифасини ўтайди.

Ҳаракат ва салоҳият: Ўсиш чегараларини белгилаш

Кўпинча биз мавжуд кундалик қолипларга кўникиб қоламиз, бироқ онг доимо ривожланиш ва янги билимларга талпинади:

  • Мен айнан нимани ўрганишни ва қайси иш билан чин дилдан шуғулланишни хоҳлайман?

  • Нима ҳақида кўпроқ билиш ва қайси соҳаларни чуқурроқ ўзлаштириш истаги бор?

  • Келажакда ўз ҳаётимда қайси ютуғим ёки натижам билан чин юракдан фахрланишни истайман?

Ички тозаланиш ва чегаралар: Тўсиқларни баҳолаш

Олдинга силжиш учун аввало нималар сизни ортга тортаётганини аниқлаб олиш шарт:

  • Бугунги кунда менга айнан нима етишмаяпти?

  • Ҳаётимда нимани чуқурроқ тушуниб етишни ва англашни истайман?

  • Нимадан халос бўлиш (озод бўлиш) ва нималарни ўзгартириш вақти келди?

  • Ҳаётимдаги қайси қадриятлар ва ютуқларни ҳар қандай шароитда ҳам сақлаб қолишим керак?

Орзулар ва журъат: Ички қўрқувларни енгиш

Инсонни ўз орзусидан фақатгина журъатсизлик ва чекланган муҳит тўсиб туради:

  • Дунёнинг қайси бурчакларига саёҳат қилишни ва қаерларда бўлишни орзу қиламан?

  • Атрофимда қандай инсонлар бўлишини ва кимлар билан яқин мулоқотда бўлишни хоҳлайман?

  • Нимани жуда хоҳлайман-у, лекин ҳалигача қадам ташлашга журъатим етмаяпти?

  • Ҳаётимда ақалли бир марта бўлса ҳам қайси туйғу ва тажрибани бошдан кечиришни истайман?

  • Кимга ўхшашни ва қайси инсонларга беминнат ёрдам қўлини чўзишни истайман?

Умр мазмуни ва мерос: Кексаликдаги хотиржамлик

Энг муҳим босқич — умр поёнига етганда ортга қарашдан қўрқмаслик ва тўғри яшалганига ишонч ҳосил қилишдир:

  • Ҳар куни ўзимни қандай ҳис қилишга лойиқман?

  • Келажакда қандай шахс бўлиб шаклланишни хоҳлайман?

  • Одамлар хотирасида қандай фазилатлар билан эсланиб қолишни истайман?

  • Кексайган чоғимда нималарни ширин ва беғубор хотира билан эслашни хоҳлайман?

Мутахассислар бу саволларга шошилмасдан, телефон ва бегона овозлардан узоқлашган ҳолда, қоғоз ва ручка билан ёзма равишда жавоб беришни маслаҳат беради. Қоғозга туширилган ҳар бир самимий фикр ҳақиқий мақсад ва истакларни аниқлаштириб беради.

Сиз учун ушбу 19 та савол ичида энг кўп ўйлантирган ва жавоб беришга журъат талаб қилгани қайси бири бўлди? Ўз фикр ва хулосаларингизни изоҳларда билдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усулМуносабатлардаги «яширин бошқарув»: Эркак онг остига таъсир ўтказувчи 6 та синалган усулБугун, 16:03Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...Бугун, 09:1930 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?30 та олтин қоида: Руҳият, вақт ва ортиқча юклардан қандай қутулиш мумкин?Бугун, 08:57Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!31.08, 17:35Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усулиСохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усули31.08, 10:52Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...29.08, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?
Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради