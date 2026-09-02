Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)

·33·Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2 сентябрь — Биринчи Президент хотираси куни муносабати билан Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасига ташриф буюрди. Давлат раҳбари мустақил давлатчилигимиз пойдеворини яратган йўлбошчи ҳайкали пойига гулчамбар қўйиб, марҳум Биринчи Президент руҳига чуқур эҳтиром бажо келтирди. Маросимда Қуръон тиловат қилиниб, мустақилликнинг аҳамияти, миллий ўзликни англаш ва аждодлар меросини эъзозлаш борасидаги муҳим маънавий қадриятлар ёдга олинди.

Қуйида пойтахтдаги ушбу юксак мақомдаги маросим тафсилотлари, давлатимиз раҳбарининг Ислом Каримов меросига берган баҳоси ҳамда вилоятларда ўтказилган хотира тадбирлари ҳақида батафсил фикр юритамиз.

Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)

1. Оқсаройдаги маросим: Гулчамбар ва тиловат қилинган Қуръон

Пойтахт марказидаги Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси (Оқсарой) ҳар йили 2 сентябрь санасида давлат ва жамоат арбоблари, зиёлилар ҳамда кенг жамоатчиликни ўз бағрига чорлайди.

Президент Шавкат Мирзиёев мажмуага ташриф буюриб, Биринчи Президент монументи пойига тантанали равишда гулчамбар қўйди. Шундан сўнг марҳум давлат раҳбарининг ҳаққига бағишлаб Қуръон оятлари тиловат қилинди ва дуо ўқилди.

Маросимда Ислом Каримовнинг мамлакат мустақиллигини эълон қилиш, миллий армия ва чегараларни мустаҳкамлаш, оғир ўтиш даврида юртда тинчлик ҳамда барқарорликни таъминлаш йўлида кўрсатган жасорати ва фидокорона меҳнатлари алоҳида эътироф этилди.

Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)

2. «Мустақиллик бизга ўзлигимизни қайтарди»: Давлат раҳбаридан муҳим иқтибос

Президент матбуот хизмати томонидан эълон қилинган маълумотда Биринчи Президентнинг миллий давлатчилик тикланишидаги бебаҳо хизматларига алоҳида тўхталиб ўтилди.

Таъкидланганидек, Ўзбекистоннинг мураккаб геосиёсий ва ижтимоий даврда ўз йўлини йўқотмасдан, суверен давлат сифатида қад ростлаши айнан Ислом Каримов номи билан бевосита боғлиқдир:

«Ислом Каримов мамлакатимиз тарихининг ғоят мураккаб ва масъулиятли даврида Ўзбекистонга раҳбарлик қилди. Унинг номи мустақилликнинг қўлга киритилиши, миллий давлатчилигимизнинг тикланиши ва юртимизнинг мустақил тараққиёт йўлига чиқиши билан узвий боғлиқ.

Мустақиллик, энг аввало, бизга шону шарафимиз, муқаддас динимиз, она тилимиз, унутилаётган миллий қадриятларимизни қайтариб берди. Истиқлол туфайли биз ўзлигимизни англадик, номи ҳамиша эъзозда бўлган ота-боболаримизнинг муносиб ворислари эканимизни бутун дунёга намоён этдик», — дейилади президент матбуот хизмати хабарида.

Шунингдек, давлат раҳбари мустақиллик пойдеворини яратишга, мамлакат тинчлигини асрашга ва халқ манфаатлари йўлида хизмат қилган шахсларнинг хотирасини қадрлаш Янги Ўзбекистон жамиятининг энг асосий маънавий мезонларидан бири эканини қайд этди.

Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)

3. Давлат ва жамоат арбоблари бир сафда: Пойтахтдаги юксак эҳтиром

Ёдгорлик мажмуасида бўлиб ўтган хотира тадбирида давлат аппаратининг барча бўғинлари ва кенг жамоатчилик вакиллари фаол иштирок этди.

Ҳайкал пойига гул қўйиш маросимида қатнашган тузилмалар:

  • Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенати раҳбарияти ҳамда депутатлар;

  • Президент Администрацияси ва Вазирлар Маҳкамаси аъзолари;

  • Вазирлик, давлат қўмиталари ва идоралар раҳбарлари;

  • Фан ва маданият арбоблари, нуронийлар, ёшлар ҳамда Тошкент шаҳри жамоатчилиги.

Иштирокчилар Ислом Каримов ҳайкали пойига гуллар қўйиб, суверен давлатнинг шаклланишидаги тарихий воқеаларни, мураккаб йилларда қабул қилинган муҳим сиёсий қарорларни ёдга олдилар.

Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)

4. Самарқанд ва Қарши шаҳарларида ҳам хотира тадбирлари

Ислом Каримовни ёд этиш тадбирлари нафақат пойтахт билан чекланди, балки Биринчи Президентнинг ҳаёти ва фаолияти билан чамбарчас боғлиқ бўлган ҳудудларда ҳам кўтаринки руҳда ўтказилди:

  1. Самарқанд шаҳри: Ислом Каримов мангу қўним топган Ҳазрати Хизр мажмуаси ёнидаги ёдгорлик мақбарасида вилоят жамоатчилиги, оқсоқоллар ва меҳмонлар иштирокида хотира маросимлари бўлиб ўтди. У ерда ҳам Қуръон тиловат қилиниб, элга ош берилди.

  2. Қарши шаҳри: Ислом Каримовнинг Қашқадарё вилояти раҳбари сифатида ҳудудни оғир иқтисодий кризисдан олиб чиқишдаги хизматлари аҳоли томонидан юксак қадрланади. Шаҳар марказидаги ҳайкал пойига қашқадарёликлар томонидан гулдасталар қўйилди.

Ушбу тадбирлар мамлакатда тарихий хотиранинг давомийлиги ва тарих саҳифаларига ҳурмат билан қараш анъанаси изчил давом этаётганини намоён этди.

Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)

Хулоса ва жамоатчилик муносабати

Ўзбекистон тарихида мустақилликни эълон қилиш ва унинг хавфсиз пойдеворини қуриш энг оғир имтиҳонлардан бири бўлган. Шавкат Мирзиёевнинг Биринчи Президент хотирасига кўрсатаётган бундай юксак эҳтироми давлатчилик анъаналарининг давомийлигини ҳамда аждодлар меҳнатини қадрлаш маданиятини яққол кўрсатади.

Сиз Ислом Каримов раҳбарлиги давридаги қайси тарихий воқеалар ва қарорларни кўпроқ хотирлайсиз? Мустақиллик пойдеворини асрашда аждодлар хотирасини эъзозлашнинг ўрни ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинЎзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинКеча, 21:04«Замин» сайти таҳририяти барча юртдошларимизни Мустақилликнинг 35 йиллиги билан қутлайди«Замин» сайти таҳририяти барча юртдошларимизни Мустақилликнинг 35 йиллиги билан қутлайдиКеча, 17:11Ўзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етдиЎзбекистонда аҳоли зичлиги 85,8 нафарга етдиКеча, 16:277 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатилади7 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатиладиКеча, 12:11Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Кеча, 08:10Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Кеча, 07:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди