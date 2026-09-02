Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2 сентябрь — Биринчи Президент хотираси куни муносабати билан Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасига ташриф буюрди. Давлат раҳбари мустақил давлатчилигимиз пойдеворини яратган йўлбошчи ҳайкали пойига гулчамбар қўйиб, марҳум Биринчи Президент руҳига чуқур эҳтиром бажо келтирди. Маросимда Қуръон тиловат қилиниб, мустақилликнинг аҳамияти, миллий ўзликни англаш ва аждодлар меросини эъзозлаш борасидаги муҳим маънавий қадриятлар ёдга олинди.
Қуйида пойтахтдаги ушбу юксак мақомдаги маросим тафсилотлари, давлатимиз раҳбарининг Ислом Каримов меросига берган баҳоси ҳамда вилоятларда ўтказилган хотира тадбирлари ҳақида батафсил фикр юритамиз.
1. Оқсаройдаги маросим: Гулчамбар ва тиловат қилинган Қуръон
Пойтахт марказидаги Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси (Оқсарой) ҳар йили 2 сентябрь санасида давлат ва жамоат арбоблари, зиёлилар ҳамда кенг жамоатчиликни ўз бағрига чорлайди.
Президент Шавкат Мирзиёев мажмуага ташриф буюриб, Биринчи Президент монументи пойига тантанали равишда гулчамбар қўйди. Шундан сўнг марҳум давлат раҳбарининг ҳаққига бағишлаб Қуръон оятлари тиловат қилинди ва дуо ўқилди.
Маросимда Ислом Каримовнинг мамлакат мустақиллигини эълон қилиш, миллий армия ва чегараларни мустаҳкамлаш, оғир ўтиш даврида юртда тинчлик ҳамда барқарорликни таъминлаш йўлида кўрсатган жасорати ва фидокорона меҳнатлари алоҳида эътироф этилди.
2. «Мустақиллик бизга ўзлигимизни қайтарди»: Давлат раҳбаридан муҳим иқтибос
Президент матбуот хизмати томонидан эълон қилинган маълумотда Биринчи Президентнинг миллий давлатчилик тикланишидаги бебаҳо хизматларига алоҳида тўхталиб ўтилди.
Таъкидланганидек, Ўзбекистоннинг мураккаб геосиёсий ва ижтимоий даврда ўз йўлини йўқотмасдан, суверен давлат сифатида қад ростлаши айнан Ислом Каримов номи билан бевосита боғлиқдир:
«Ислом Каримов мамлакатимиз тарихининг ғоят мураккаб ва масъулиятли даврида Ўзбекистонга раҳбарлик қилди. Унинг номи мустақилликнинг қўлга киритилиши, миллий давлатчилигимизнинг тикланиши ва юртимизнинг мустақил тараққиёт йўлига чиқиши билан узвий боғлиқ.
Мустақиллик, энг аввало, бизга шону шарафимиз, муқаддас динимиз, она тилимиз, унутилаётган миллий қадриятларимизни қайтариб берди. Истиқлол туфайли биз ўзлигимизни англадик, номи ҳамиша эъзозда бўлган ота-боболаримизнинг муносиб ворислари эканимизни бутун дунёга намоён этдик», — дейилади президент матбуот хизмати хабарида.
Шунингдек, давлат раҳбари мустақиллик пойдеворини яратишга, мамлакат тинчлигини асрашга ва халқ манфаатлари йўлида хизмат қилган шахсларнинг хотирасини қадрлаш Янги Ўзбекистон жамиятининг энг асосий маънавий мезонларидан бири эканини қайд этди.
3. Давлат ва жамоат арбоблари бир сафда: Пойтахтдаги юксак эҳтиром
Ёдгорлик мажмуасида бўлиб ўтган хотира тадбирида давлат аппаратининг барча бўғинлари ва кенг жамоатчилик вакиллари фаол иштирок этди.
Ҳайкал пойига гул қўйиш маросимида қатнашган тузилмалар:
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенати раҳбарияти ҳамда депутатлар;
Президент Администрацияси ва Вазирлар Маҳкамаси аъзолари;
Вазирлик, давлат қўмиталари ва идоралар раҳбарлари;
Фан ва маданият арбоблари, нуронийлар, ёшлар ҳамда Тошкент шаҳри жамоатчилиги.
Иштирокчилар Ислом Каримов ҳайкали пойига гуллар қўйиб, суверен давлатнинг шаклланишидаги тарихий воқеаларни, мураккаб йилларда қабул қилинган муҳим сиёсий қарорларни ёдга олдилар.
4. Самарқанд ва Қарши шаҳарларида ҳам хотира тадбирлари
Ислом Каримовни ёд этиш тадбирлари нафақат пойтахт билан чекланди, балки Биринчи Президентнинг ҳаёти ва фаолияти билан чамбарчас боғлиқ бўлган ҳудудларда ҳам кўтаринки руҳда ўтказилди:
Самарқанд шаҳри: Ислом Каримов мангу қўним топган Ҳазрати Хизр мажмуаси ёнидаги ёдгорлик мақбарасида вилоят жамоатчилиги, оқсоқоллар ва меҳмонлар иштирокида хотира маросимлари бўлиб ўтди. У ерда ҳам Қуръон тиловат қилиниб, элга ош берилди.
Қарши шаҳри: Ислом Каримовнинг Қашқадарё вилояти раҳбари сифатида ҳудудни оғир иқтисодий кризисдан олиб чиқишдаги хизматлари аҳоли томонидан юксак қадрланади. Шаҳар марказидаги ҳайкал пойига қашқадарёликлар томонидан гулдасталар қўйилди.
Ушбу тадбирлар мамлакатда тарихий хотиранинг давомийлиги ва тарих саҳифаларига ҳурмат билан қараш анъанаси изчил давом этаётганини намоён этди.
Хулоса ва жамоатчилик муносабати
Ўзбекистон тарихида мустақилликни эълон қилиш ва унинг хавфсиз пойдеворини қуриш энг оғир имтиҳонлардан бири бўлган. Шавкат Мирзиёевнинг Биринчи Президент хотирасига кўрсатаётган бундай юксак эҳтироми давлатчилик анъаналарининг давомийлигини ҳамда аждодлар меҳнатини қадрлаш маданиятини яққол кўрсатади.
Сиз Ислом Каримов раҳбарлиги давридаги қайси тарихий воқеалар ва қарорларни кўпроқ хотирлайсиз? Мустақиллик пойдеворини асрашда аждодлар хотирасини эъзозлашнинг ўрни ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…