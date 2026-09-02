Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлари

·0·Техно
Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлари

Xiaomi асосчиси Лэй Тсззюн яқинда тақдим этилиши кутилаётган Xiaomi 18 Фолд букламафонининг асосий ўзига хос жиҳатларини ошкор қилди. IXBT.com нашрининг хабар беришича, янги авлод қурилмаси ўзига хос экран нисбати ҳамда кучли техник хусусиятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий тақдимоти 7-сентябрга белгиланган флагман горизонтал йўналтирилган камера блоки ва ёрқин ранглар гаммасида ишлаб чиқарилади. Лэй Тсззюннинг сўзларига кўра, қурилманинг бош ютуғи сифатида ташқи ва ички экранларнинг 2:1 нисбатга эгалиги намоён бўлади.

Қулайлик ва эргономика

Мазкур формат кундалик сценарийларда фойдаланишни сезиларли даражада осонлаштиради. Хусусан, китоб ўқиш жараёнида тасвир ҳақиқий китоб саҳифасини эслатади, фильмларни томоша қилишда эса ички экранда катта қора ҳошиялар қолмайди. Шунингдек, ҳужжатлар экран сиғимига мослашиб, доимий масштаблаш заруриятини йўққа чиқаради.

Қурилманинг техник параметрлари ҳам эътиборга лойиқ. Xiaomi 18 Фолд 5,38 дюймли ташқи дисплей ҳамда 7,58 дюймли буккланувчи ички экран билан жиҳозланган. Xiaomi Груп президенти Лу Вейбингнинг фикрича, компания букламафонлар учун доимий муаммо бўлиб келган ихчамлик ва катта экраннинг қулайлиги ўртасидаги анъанавий муросани бартараф этишга муваффақ бўлган.

Унумдорлик ва янги процессор

Инновацион гаджет компаниянинг махсус Хринг O3 платформасида ишлайдиган илк қурилма бўлиши кутилмоқда. ГеекБенч 6 синовларида мазкур процессор кўпядровий тестда 15 221 баллни қўлга киритиб, аввалги авлод натижасидан нақд 60 фоизга ўзиб кетди.

Янги чиплар тўплами нафақат юқори қувват, балки юқори энергия самарадорлигини ҳам таъминлайди. Паст ва ўрта юкламалар шароитида процессор кундалик вазифаларни бажаришда аввалги авлодга нисбатан энергия сарфини 25 фоизга қисқартиради.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонларЛэй ТсззюнТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиБугун, 15:25Қурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиҚурилиш соҳасида тарихий инқилоб: Данияда 3D-принтерда турар жой қурилдиБугун, 15:08Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиXiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиБугун, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиHuawei Watch Ultimate 2 янги версияси тақдим этиладиБугун, 14:29Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиБугун, 13:54Vivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиVivo V80 Lite 5G смартфони 10 000 мА·ч аккумулятор билан тақдим этиладиБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди