Xiaomi 18 Фолд флагмани: янги букламафоннинг асосий афзалликлари
Xiaomi асосчиси Лэй Тсззюн яқинда тақдим этилиши кутилаётган Xiaomi 18 Фолд букламафонининг асосий ўзига хос жиҳатларини ошкор қилди. IXBT.com нашрининг хабар беришича, янги авлод қурилмаси ўзига хос экран нисбати ҳамда кучли техник хусусиятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Расмий тақдимоти 7-сентябрга белгиланган флагман горизонтал йўналтирилган камера блоки ва ёрқин ранглар гаммасида ишлаб чиқарилади. Лэй Тсззюннинг сўзларига кўра, қурилманинг бош ютуғи сифатида ташқи ва ички экранларнинг 2:1 нисбатга эгалиги намоён бўлади.
Қулайлик ва эргономикаМазкур формат кундалик сценарийларда фойдаланишни сезиларли даражада осонлаштиради. Хусусан, китоб ўқиш жараёнида тасвир ҳақиқий китоб саҳифасини эслатади, фильмларни томоша қилишда эса ички экранда катта қора ҳошиялар қолмайди. Шунингдек, ҳужжатлар экран сиғимига мослашиб, доимий масштаблаш заруриятини йўққа чиқаради.
Қурилманинг техник параметрлари ҳам эътиборга лойиқ. Xiaomi 18 Фолд 5,38 дюймли ташқи дисплей ҳамда 7,58 дюймли буккланувчи ички экран билан жиҳозланган. Xiaomi Груп президенти Лу Вейбингнинг фикрича, компания букламафонлар учун доимий муаммо бўлиб келган ихчамлик ва катта экраннинг қулайлиги ўртасидаги анъанавий муросани бартараф этишга муваффақ бўлган.
Унумдорлик ва янги процессорИнновацион гаджет компаниянинг махсус Хринг O3 платформасида ишлайдиган илк қурилма бўлиши кутилмоқда. ГеекБенч 6 синовларида мазкур процессор кўпядровий тестда 15 221 баллни қўлга киритиб, аввалги авлод натижасидан нақд 60 фоизга ўзиб кетди.
Янги чиплар тўплами нафақат юқори қувват, балки юқори энергия самарадорлигини ҳам таъминлайди. Паст ва ўрта юкламалар шароитида процессор кундалик вазифаларни бажаришда аввалги авлодга нисбатан энергия сарфини 25 фоизга қисқартиради.
…