Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...

·28·Дунё
Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...

Дунё бўйлаб иқлим ўзгаришлари ва глобал қурғоқчилик хавфи кенг муҳокама қилинаётган бир пайтда, халқаро метеорология ва иқлимшунослик ташкилотлари сайёрамизнинг энг серёғин мамлакатлари рейтингини очиқлади. Маълумотларга кўра, Жанубий Американинг бетакрор мамлакати — Колумбия йилига ўртача 3 240 миллиметрлик ёғингарчилик миқдори билан дунёда мутлақ пешқадам деб топилди. Хўш, кучли учликдан яна қайси давлатлар жой олди, Африканинг ягона вакили қайси ва нега дунёнинг энг серёмғир нуқтаси жойлашган Ҳиндистон рўйхатнинг юқори поғоналарида йўқ?

Қуйида Ер юзининг энг нам ҳудудлари, табиатнинг бетакрор иқлим мўъжизалари ва серёғин мамлакатлар географияси тафсилотлари билан батафсил танишамиз.

1. Мутлақ пешқадам: Йилига 3 240 мм ёғин ва Колумбиянинг иқлим контрасти

Колумбиянинг ушбу рейтингда биринчи ўринни эгаллаши тасодиф эмас, бироқ бутун мамлакат ҳудуди бир хил ёмғир остида қолган дегани ҳам эмас. Мазкур кўрсаткич мамлакатнинг алоҳида бир нуқтаси эмас, балки бутун миллий ҳудуди бўйича ҳисобланган ўртача йиллик қиймат ҳисобланади.

  • Йиллик ўртача миқдор: 3 240 миллиметр;

  • Иқлим хилма-хиллиги: Колумбия ҳудуди табиий контрастларга бой. Мамлакатнинг бир қисмида қуруқ ва иссиқ саванналар жойлашган бўлса, Тинч океани соҳиллари ва Амазонка ҳавзасида жойлашган қисмларида тинимсиз ёғадиган жалалар ва нам тропик ўрмонлар ҳукмронлик қилади.

Ушбу ўзига хос географик жойлашув — иккита океан (Атлантика ва Тинч океани) ҳаво оқимлари ҳамда Анд тоғларининг тўқнашуви Колумбияни сайёранинг энг нам мамлакатига айлантирган.

2. Кучли учлик: Африканинг ягона марвариди ва Океания гиганти

Дунёнинг энг серёғин мамлакатлари шоҳсупасидан яна иккита экзотик ҳудуд жой олди:

  1. 2-ўрин — Сан-Томе ва Принсипи (3 200 мм):
    Гвинея қўлтиғида жойлашган Африканинг ушбу мўъжаз орол-давлати йилига 3 200 миллиметр ёғингарчилик билан иккинчи поғонани банд этди. Энг ҳайратланарлиси, мазкур оролларда ёмғирли мавсум деярли 9 ой давом этади. Сан-Томе ва Принсипи дунёнинг энг серёғин топ-10 давлатлари рўйхатига кира олган ягона Африка мамлакати ҳисобланади.

  2. 3-ўрин — Папуа — Янги Гвинея (3 142 мм):
    Тинч океанининг жануби-ғарбида жойлашган мазкур улкан давлат йилига ўртача 3 142 миллиметр ёғингарчилик қабул қилади. Тўхтаровсиз ёмғирлар ва қалин чакалакзорлар бу ерда биохилма-хилликнинг максимал даражада сақланиб қолишини таъминлаган.

3. Серёғин мамлакатлар географияси: Қайси минтақалар сув ичида яшайди?

Рейтинг таҳлили шуни кўрсатадики, сайёрамизнинг энг серёмғир давлатлари асосан учта йирик географик минтақада мужассамлашган:

  • Жануби-Шарқий Осиёнинг денгиз ҳудудлари: Муссон ёмғирлари ва нам океан шамоллари остида яшовчи Индонезия, Бруней ва Малайзия юқори ўринларни эгаллаган.

  • Жанубий Тинч океани минтақаси: Папуа — Янги Гвинеядан ташқари, кўплаб архипелаглардан иборат Самоа ва Соломон ороллари ҳам тинимсиз ёғингарчиликлар зонаси ҳисобланади.

  • Марказий Америка белбоғи: Икки қитъани боғлаб турувчи ва тропик ўрмонларга бой бўлган қўшни Коста-Рика ва Панама энг нам мамлакатлар ўнлигидан мустаҳкам ўрин олган.

Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...

4. «Ҳиндистон парадокси»: Нега энг нам нуқта бор-у, мамлакат рейтингда йўқ?

Кўпчилик география ихлосмандларида ҳақли савол туғилади: нима учун дунёнинг энг кўп ёмғир ёғадиган машҳур маскани жойлашган Ҳиндистон бу рўйхатнинг етакчилари сафида кўринмайди?

Гап шундаки, Ҳиндистоннинг Мегхалая штатида жойлашган Маусинрам қишлоғи ҳақиқатан ҳам Ер юзидаги энг серёмғир аҳоли пункти (йилига ўртача 11 800 миллиметрдан ортиқ ёғин) сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилган.

Аммо тақдим этилган глобал рейтинг алоҳида бир шаҳар ёки тоғли ҳудуд кўрсаткичига эмас, балки бутун мамлакат ҳудуди бўйича ўртача ёғин миқдорига асосланган. Ҳиндистон ҳудуди жуда катта бўлиб, унда улкан қурғоқчил даштлар, Тар чўли ва ёғингарчилик кам бўлган марказий платолар мавжудлиги сабабли, умумий миллий ўртача кўрсаткич сезиларли даражада пасайиб кетган.

Хулоса ва жамоатчилик муносабати

Йилига 3 000 миллиметрдан ортиқ ёғингарчилик қабул қиладиган Колумбия ва бошқа тропик мамлакатлар сайёрамизнинг чинакам «ўпкаси» ва улкан чучук сув манбалари ҳисобланади. Бундай кучли ёғингарчилик бир томондан яшил табиат ва улкан ўрмонларни таъминласа, иккинчи томондан кўчки ва тошқинлар каби мунтазам хавфларни келтириб чиқаради.

Сизнингча, доимий ёмғирли ва нам иқлимда яшаш инсон ҳаёти учун қулайми ёки қуёшли ва қуруқ ҳудудлар афзалми? Ўзингиз кузатган энг кучли ва узоқ давом этган ёғингарчилик қаерда юз берган? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиМарсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиБугун, 13:43Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Бугун, 12:16Дубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиДубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиБугун, 10:30115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этдиБугун, 09:54200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалдиБугун, 09:42Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Кеча, 23:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди