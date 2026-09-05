Оддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқланди

·1·Дунё
Оддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқланди

Қозоғистоннинг Атирау вилоятида икки нафар мактаб ўқувчисининг оддий тажрибаси кутилмаган натижага олиб келди. 11 ёшли Шаттиқ Хами ва 12 ёшли Айим Жанкелди Хитойдан буюртма қилинган лотос уруғларини уйлари яқинидаги сув ҳавзасига экиб, орадан икки йил ўтиб янги лотос ўсадиган ҳудуд пайдо бўлишига сабаб бўлди. Бу ҳақда AtyrauPress хабар берди.

Қизлар 2024 йилда лотосларни уй шароитида етиштиришга уриниб кўрган. Кейинчалик уруғларни табиий сув ҳавзасига экишга қарор қилган. 2025 йилда сув юзасида дастлабки барглар пайдо бўлган бўлса, 2026 йил ёзида лотослар илк бор гуллаган.

Қизлар бу тажриба натижасида янги лотос ҳудуди шаклланишини кутмаган. Янги ўсиш ҳудудини «Ақжайиқ» давлат табиий резервати мутахассислари дала тадқиқотлари вақтида аниқлаган.

Nilufarlar o'sgan ko'l bo'yida turgan ikki yosh qiz.

Лотослар Тасқола қишлоғи яқинидаги Перетаска ирмоғида ўсиб чиққан. Мутахассислар бу ерда янги лотос популяцияси шаклланганини қайд этган.

Бунга қадар Атирау вилоятида лотоснинг асосий табиий ўсиш ҳудуди Қурманғози туманида экани маълум бўлган.

Айни пайтда Атирауда хитойлик мутахассислар иштирокида лотос етиштириш бўйича яна бир тажриба лойиҳаси ҳам амалга оширилмоқда. Тухлая Балка ҳудудидаги қарийб 500 квадрат метр майдонга 270 туп лотос экилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатди«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатдиБугун, 06:12Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Бугун, 05:59Британияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБританияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБугун, 05:33Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Бугун, 05:09Трамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафариТрамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафариБугун, 00:37Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди