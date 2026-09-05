Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этди
Италия А Сериясининг 3-тури Европа футболида ҳафтанинг энг шов-шувли ва кутилмаган натижаларидан бирини тақдим этди. Испаниялик афсонавий мутахассис Сеск Фабрегас бошчилигидаги шижоатли «Комо» сафарда «Женоа» меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп йўллади ва 4:1 ҳисобида йирик ғалабани тантана қилди. Ўйин аввалида ҳисобда ортда қолган бўлса-да, шиддатли камбэк кўрсатган «Комо» ушбу муваффақият ортидан очколари сонини 7 тага етказиб, Италия чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олди.
Осмаичнинг голидан сўнг бошланган тўфон: «Комо»дан шиддатли камбэк
Генуядаги «Луижи Феррарис» стадионида кечган беллашув дастлаб мезбонларнинг режаси бўйича бошланган эди:
«Женоа»нинг тезкор голи: Баҳснинг 19-дақиқасида генуяликлар ҳужумчиси Осмаич ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);
Батуринанинг тезкор жавоби: Қўл қовуштириб ўтирмаган меҳмонлар атиги 6 дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади — 25-дақиқада Мартин Батурина рақиб посбони Бейлони доғда қолдирди (1:1);
Диао ва Нико Паснинг зарбалари: 30-дақиқада Диао «Комо»ни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса, 40-дақиқада мадридликларнинг собиқ тарбияланувчиси, ёш истеъдод Нико Пас чиройли ҳаракатлари билан ҳисобни 3:1 кўринишига келтириб, биринчи бўлимдаёқ ўйин тақдирини ҳал қилди;
Диаодан дубль: Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкор ўйинини давом эттирган Фабрегас шогирдлари 78-дақиқада яна ўз сўзини айтди — Диао ўзининг иккинчи голини киритиб, дублни расмийлаштирди ва якуний нуқтани қўйди (1:4).
Фабрегаснинг ҳужумкор фалсафаси ва юлдузли ёшлар уйғунлиги
Ўтган мавсумда қуйи лигадан чиқиб, таркибини қимматбаҳо ва истиқболли ёшлар билан кучайтирган «Комо»нинг бугунги ўйини мутахассисларнинг олқишига сазовор бўлмоқда:
Креатив марказ ва ҳужум учлиги: Нико Пас, Мартин Батурина ва Максимо Перроне майдон марказида тўп назоратини тўлиқ ўз қўлларига олиб, рақиб мудофаасини ортиқча қийинчиликсиз парчалаб ташлади. Захирадан майдонга тушган Максанс Какре ва Мойзе Кен ҳам ўйин суръатини туширмади;
Ишончли мудофаа: Чалоба, Рамон ва Коутодан иборат ҳимоя қўрғони мезбонлар ҳужумчилари — Коломбо ва Балданцига деярли эркин ҳаракат қилиш имконини бермади.
Турнир жадвали: 7 очколик пешқадам ва 0 очко билан қолган «Женоа»
Мазкур йирик сафар ғалабаси А Сериянинг юқори қисмида ҳақиқий интригани вужудга келтирди:
«Комо» чўққига кўтарилди: Дастлабки учта баҳсда икки ғалаба ва бир дуранг қайд этган Сеск Фабрегас жамоаси 7 очко билан Италия чемпионати жадвалида пешқадамликни қўлга олди;
«Женоа» учун қора кунлар: Учта ўйиндан бери мағлубият гирдобида қолаётган ва ҳали бирорта ҳам очко жамғара олмаган Генуя жамоаси турнир жадвалининг энг қуйи поғонасига тушиб кетди.
Сизнингча, Сеск Фабрегас бошчилигидаги «Комо» жорий мавсумда А Серияда еврокубоклар учун кураша оладими ёки ушбу муваффақиятли старт шунчаки вақтинчалик тўлқинми? Нико Пас ва Диао яқин йилларда Европанинг қайси гранд клублари нишонига айланиши мумкин? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…