Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этди

·9·Спорт
Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этди

Италия А Сериясининг 3-тури Европа футболида ҳафтанинг энг шов-шувли ва кутилмаган натижаларидан бирини тақдим этди. Испаниялик афсонавий мутахассис Сеск Фабрегас бошчилигидаги шижоатли «Комо» сафарда «Женоа» меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп йўллади ва 4:1 ҳисобида йирик ғалабани тантана қилди. Ўйин аввалида ҳисобда ортда қолган бўлса-да, шиддатли камбэк кўрсатган «Комо» ушбу муваффақият ортидан очколари сонини 7 тага етказиб, Италия чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олди.

Осмаичнинг голидан сўнг бошланган тўфон: «Комо»дан шиддатли камбэк

Генуядаги «Луижи Феррарис» стадионида кечган беллашув дастлаб мезбонларнинг режаси бўйича бошланган эди:

  • «Женоа»нинг тезкор голи: Баҳснинг 19-дақиқасида генуяликлар ҳужумчиси Осмаич ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Батуринанинг тезкор жавоби: Қўл қовуштириб ўтирмаган меҳмонлар атиги 6 дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади — 25-дақиқада Мартин Батурина рақиб посбони Бейлони доғда қолдирди (1:1);

  • Диао ва Нико Паснинг зарбалари: 30-дақиқада Диао «Комо»ни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса, 40-дақиқада мадридликларнинг собиқ тарбияланувчиси, ёш истеъдод Нико Пас чиройли ҳаракатлари билан ҳисобни 3:1 кўринишига келтириб, биринчи бўлимдаёқ ўйин тақдирини ҳал қилди;

  • Диаодан дубль: Иккинчи бўлимда ҳам ҳужумкор ўйинини давом эттирган Фабрегас шогирдлари 78-дақиқада яна ўз сўзини айтди — Диао ўзининг иккинчи голини киритиб, дублни расмийлаштирди ва якуний нуқтани қўйди (1:4).

Фабрегаснинг ҳужумкор фалсафаси ва юлдузли ёшлар уйғунлиги

Ўтган мавсумда қуйи лигадан чиқиб, таркибини қимматбаҳо ва истиқболли ёшлар билан кучайтирган «Комо»нинг бугунги ўйини мутахассисларнинг олқишига сазовор бўлмоқда:

  • Креатив марказ ва ҳужум учлиги: Нико Пас, Мартин Батурина ва Максимо Перроне майдон марказида тўп назоратини тўлиқ ўз қўлларига олиб, рақиб мудофаасини ортиқча қийинчиликсиз парчалаб ташлади. Захирадан майдонга тушган Максанс Какре ва Мойзе Кен ҳам ўйин суръатини туширмади;

  • Ишончли мудофаа: Чалоба, Рамон ва Коутодан иборат ҳимоя қўрғони мезбонлар ҳужумчилари — Коломбо ва Балданцига деярли эркин ҳаракат қилиш имконини бермади.

Турнир жадвали: 7 очколик пешқадам ва 0 очко билан қолган «Женоа»

Мазкур йирик сафар ғалабаси А Сериянинг юқори қисмида ҳақиқий интригани вужудга келтирди:

  • «Комо» чўққига кўтарилди: Дастлабки учта баҳсда икки ғалаба ва бир дуранг қайд этган Сеск Фабрегас жамоаси 7 очко билан Италия чемпионати жадвалида пешқадамликни қўлга олди;

  • «Женоа» учун қора кунлар: Учта ўйиндан бери мағлубият гирдобида қолаётган ва ҳали бирорта ҳам очко жамғара олмаган Генуя жамоаси турнир жадвалининг энг қуйи поғонасига тушиб кетди.

Сизнингча, Сеск Фабрегас бошчилигидаги «Комо» жорий мавсумда А Серияда еврокубоклар учун кураша оладими ёки ушбу муваффақиятли старт шунчаки вақтинчалик тўлқинми? Нико Пас ва Диао яқин йилларда Европанинг қайси гранд клублари нишонига айланиши мумкин? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?Бугун, 07:58Моуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиМоуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 07:54Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлдиБугун, 07:48Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиБугун, 02:57«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)