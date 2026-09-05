Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғиди
Франция 1-лигасининг 3-тури Европа футболида ҳафтанинг энг йирик сенсацияларидан бирини тақдим этди. Ўз майдони — «Парк де Пренс»да «Монако»ни қабул қилган амалдаги чемпион «ПСЖ» 1:0 ҳисобида олдинда бора туриб, кутилмаганда 1:2 ҳисобида аламли мағлубиятга учради. Дастлабки уч турда атиги 2 очко тўплаган Париж суперклуби турнир жадвалининг 12-поғонасига тушиб кетди, юз фоизлик натижа қайд этаётган «Монако» эса чемпионатда якка пешқадамликни мустаҳкамлади.
«Парк де Пренс»даги камбэк: Маркиньос голидан кейин содир бўлган тўнтариш
Учрашув мезбонларнинг фаоллиги билан бошланган бўлса-да, иккинчи бўлимда ташаббус тўлиқ князлик клуби томонига ўтиб кетди:
Маркиньосдан тезкор етакчилик: Баҳснинг 31-дақиқасида жамоа сардори Маркиньос бурчакдан узатилган тўпни дарвозага йўллаб, ҳисобни очди ва парижликларни олдинга олиб чиқди (1:0);
Назинюнинг жавоб зарбаси: Иккинчи бўлимда шиддатни оширган меҳмонлар 58-дақиқада Назинюнинг аниқ ҳаракати эвазига таблодаги мувозанатни тиклади (1:1);
Идумбонинг ғалаба тўпи: 72-дақиқада монегаскларнинг ёш вингери Идумбо парижликлар посбони Матвей Сафоновни ожиз қолдириб, учрашувнинг ҳал қилувчи голига муаллифлик қилди (1:2).
Юлдузли таркиб ва «Монако»нинг темир мудофааси
Луис Энрике шогирдлари сўнгги дақиқаларгача ҳужумга зўр беришди, бироқ меҳмонлар ҳимоясини ёриб ўтишнинг имкони бўлмади:
Юлдузлар қаноти: «ПСЖ» сафида Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш, Витинья ва Ашраф Ҳакимий учрашувни асосий таркибда бошлади. Мураббийлар штаби ўйин тақдирини ўзгартириш мақсадида 63-дақиқада Ферран Торрес ва Люка Эрнандесни, 68-дақиқада эса Усмон Дембелени майдонга ташлади;
Градецки ва Дайер қўрғони: Дарвозабон Лукаш Градецки ва тажрибали ҳимоячи Эрик Дайер бошчилигидаги «Монако» ҳимоя чизиғи парижликларнинг барча босимларини совуққонлик билан қайтарди;
Асабий лаҳзалар: 68-дақиқада юзага келган тўқнашув ортидан Люка Эрнандес ва меҳмонлар ҳимоячиси Жордан Тезе сариқ карточка билан жазоланди.
Турнир жадвали: 12-ўриндаги гранд ва 9 очколик «Монако»
Франция чемпионатининг дастлабки турларида кутилмаган вазият юзага келди:
«ПСЖ» инқирози: Дастлабки учта баҳсда икки бор дуранг ўйнаб, бир марта мағлубиятга учраган Париж клуби бор-йўғи 2 очко билан 12-ўринда бормоқда ва мавсумни жуда оғир бошлади;
«Монако» чўққида: Барча 3 та учрашувда ғалаба қозонган «Монако» 9 очко жамғариб, Лига 1 пешқадамига айланди.
Сизнингча, «ПСЖ»нинг мавсум бошидаги бундай омадсиз стартига нима сабаб бўлмоқда — жамоа янги таркиб ва тактикага мослаша олмаяптими ёки рақиблар парижликларга қарши калит топиб улгурдими? «Монако» бу мавсумда чемпионлик унвонини тортиб ола биладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…