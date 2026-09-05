Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғиди

·2·Спорт
Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғиди

Франция 1-лигасининг 3-тури Европа футболида ҳафтанинг энг йирик сенсацияларидан бирини тақдим этди. Ўз майдони — «Парк де Пренс»да «Монако»ни қабул қилган амалдаги чемпион «ПСЖ» 1:0 ҳисобида олдинда бора туриб, кутилмаганда 1:2 ҳисобида аламли мағлубиятга учради. Дастлабки уч турда атиги 2 очко тўплаган Париж суперклуби турнир жадвалининг 12-поғонасига тушиб кетди, юз фоизлик натижа қайд этаётган «Монако» эса чемпионатда якка пешқадамликни мустаҳкамлади.

«Парк де Пренс»даги камбэк: Маркиньос голидан кейин содир бўлган тўнтариш

Учрашув мезбонларнинг фаоллиги билан бошланган бўлса-да, иккинчи бўлимда ташаббус тўлиқ князлик клуби томонига ўтиб кетди:

  • Маркиньосдан тезкор етакчилик: Баҳснинг 31-дақиқасида жамоа сардори Маркиньос бурчакдан узатилган тўпни дарвозага йўллаб, ҳисобни очди ва парижликларни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Назинюнинг жавоб зарбаси: Иккинчи бўлимда шиддатни оширган меҳмонлар 58-дақиқада Назинюнинг аниқ ҳаракати эвазига таблодаги мувозанатни тиклади (1:1);

  • Идумбонинг ғалаба тўпи: 72-дақиқада монегаскларнинг ёш вингери Идумбо парижликлар посбони Матвей Сафоновни ожиз қолдириб, учрашувнинг ҳал қилувчи голига муаллифлик қилди (1:2).

Юлдузли таркиб ва «Монако»нинг темир мудофааси

Луис Энрике шогирдлари сўнгги дақиқаларгача ҳужумга зўр беришди, бироқ меҳмонлар ҳимоясини ёриб ўтишнинг имкони бўлмади:

  • Юлдузлар қаноти: «ПСЖ» сафида Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш, Витинья ва Ашраф Ҳакимий учрашувни асосий таркибда бошлади. Мураббийлар штаби ўйин тақдирини ўзгартириш мақсадида 63-дақиқада Ферран Торрес ва Люка Эрнандесни, 68-дақиқада эса Усмон Дембелени майдонга ташлади;

  • Градецки ва Дайер қўрғони: Дарвозабон Лукаш Градецки ва тажрибали ҳимоячи Эрик Дайер бошчилигидаги «Монако» ҳимоя чизиғи парижликларнинг барча босимларини совуққонлик билан қайтарди;

  • Асабий лаҳзалар: 68-дақиқада юзага келган тўқнашув ортидан Люка Эрнандес ва меҳмонлар ҳимоячиси Жордан Тезе сариқ карточка билан жазоланди.

Турнир жадвали: 12-ўриндаги гранд ва 9 очколик «Монако»

Франция чемпионатининг дастлабки турларида кутилмаган вазият юзага келди:

  • «ПСЖ» инқирози: Дастлабки учта баҳсда икки бор дуранг ўйнаб, бир марта мағлубиятга учраган Париж клуби бор-йўғи 2 очко билан 12-ўринда бормоқда ва мавсумни жуда оғир бошлади;

  • «Монако» чўққида: Барча 3 та учрашувда ғалаба қозонган «Монако» 9 очко жамғариб, Лига 1 пешқадамига айланди.

Сизнингча, «ПСЖ»нинг мавсум бошидаги бундай омадсиз стартига нима сабаб бўлмоқда — жамоа янги таркиб ва тактикага мослаша олмаяптими ёки рақиблар парижликларга қарши калит топиб улгурдими? «Монако» бу мавсумда чемпионлик унвонини тортиб ола биладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиФабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиБугун, 08:01«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?Бугун, 07:58Моуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиМоуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 07:54«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлдиБугун, 07:48Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиБугун, 02:57«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)