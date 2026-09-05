«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?
Туркия Суперлигасининг 4-туридан ўрин олган «Истанбул Башакшеҳир» ва «Галатасарой» (2:3) ўртасидаги голларга бой шиддатли тўқнашувдан сўнг халқаро нуфузли спорт ва статистика портали Flashscore учрашувда майдонга тушган футболчиларнинг ҳаракатларига расмий баҳо берди. Баҳсни асосий таркибда бошлаган Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев мезбонлар ҳужумида ҳал қилувчи ролни ўйнаган бўлса-да, таҳлилий портал уларнинг ўйинини ўзига хос баҳолар билан қайд этди.
Шомуродовнинг совуққонлиги, 4-голи ва 6,9 баллик баҳо
31 ёшли тажрибали ҳужумчи Истанбул грандига қарши беллашувда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, яна ўз маҳоратини намойиш этди:
Пенальти ва тўпурарлик натижаси: Ўйиннинг 66-дақиқасида Аббосбек ишлаган 11 метрлик жарима тўпини Элдор совуққонлик билан голга айлантирди ва «Башакшеҳир»нинг баҳсдаги илк тўпига муаллифлик қилди;
Тўпурарлар пойгасида 2-ўрин: Ушбу аниқ зарба Шомуродов учун Туркия Суперлигаси жорий мавсумидаги 4-гол бўлди. Форвард ушбу кўрсаткич билан чемпионат тўпурарлари пойгасида 2-поғонага мустаҳкам жойлашиб олди;
Flashscore баҳоси: Таҳлилчилар Шомуродовнинг тўлиқ ўйин давомидаги яккакурашлари, жамоавий босими ва киритган муҳим голини 6,9 балл билан баҳолади.
Файзуллаевнинг чаққонлиги, жароҳат эвазига ишланган пенальти ва 6,6 балл
«Башакшеҳир» сафида яна бир бор бошланғич таркибдан жой олган Аббосбек Файзуллаев рақиб мудофаасига жиддий ташвиш туғдирди:
Ҳимоячиларни довдиратган дриблинг: 66-дақиқада чаққон ҳаракатлар билан икки нафар рақиб ҳимоячисини доғда қолдириб, жарима майдончасига ёриб кирган Файзуллаев рақибнинг юзига берган қўпол зарбаси оқибатида йиқитилди ва меҳмонлар дарвозасига ҳақли пенальти белгиланишини таъминлади;
74-дақиқадаги ўзгариш: Учрашувда катта ҳажмдаги қора ишни бажарган Аббосбек 74-дақиқада мураббий қарори билан алмаштирилди;
Flashscore баҳоси: Нашр мутахассислари Аббосбек Файзуллаевнинг майдондаги 74 дақиқалик фаол ҳаракатлари учун 6,6 балллик баҳони муносиб кўрди.
Баҳснинг энг яхши ўйинчиси ва мавсумдаги умумий кўрсаткичлар
Беллашув таҳлилида яна бир қатор муҳим жиҳатлар ва мавсумий рақамлар очиқланди:
Учрашув қаҳрамони — Юнус Акгюн: Flashscore талқинига кўра, марказий баҳснинг энг ёрқин футболчиси сифатида «Галатасарой» ҳужумчиси Юнус Акгюн эътироф этилди. Унинг майдондаги сермаҳсул ҳаракатлари энг юқори — 8,2 балл билан тақдирланди;
Шомуродовнинг 6 та ўйинда 4 та голи: Ўтган ёздан буён «Башакшеҳир» шарафини ҳимоя қилаётган Элдор жорий мавсумда барча мусобақаларда жами 6 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол киритишга эришди;
Файзуллаевнинг барқарор ўрни: Янги мавсумдан эътиборан жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланган Аббосбек ҳам барча турнирларда 6 та баҳсда иштирок этиб, ўз ҳисобига 1 та голли узатма ёздириб қўйган.
Сизнингча, Flashscore таҳлилчилари томонидан Шомуродовга (6,9) ва Файзуллаевга (6,6) қўйилган баҳолар адолатли бўлдими? Гол урган ва пенальти яратган ўзбек тандеми аслида янада юқорироқ кўрсаткичларга лойиқ эмасмиди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…