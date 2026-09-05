«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?

·3·Спорт
«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?

Туркия Суперлигасининг 4-туридан ўрин олган «Истанбул Башакшеҳир» ва «Галатасарой» (2:3) ўртасидаги голларга бой шиддатли тўқнашувдан сўнг халқаро нуфузли спорт ва статистика портали Flashscore учрашувда майдонга тушган футболчиларнинг ҳаракатларига расмий баҳо берди. Баҳсни асосий таркибда бошлаган Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев мезбонлар ҳужумида ҳал қилувчи ролни ўйнаган бўлса-да, таҳлилий портал уларнинг ўйинини ўзига хос баҳолар билан қайд этди.

Шомуродовнинг совуққонлиги, 4-голи ва 6,9 баллик баҳо

31 ёшли тажрибали ҳужумчи Истанбул грандига қарши беллашувда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиб, яна ўз маҳоратини намойиш этди:

  • Пенальти ва тўпурарлик натижаси: Ўйиннинг 66-дақиқасида Аббосбек ишлаган 11 метрлик жарима тўпини Элдор совуққонлик билан голга айлантирди ва «Башакшеҳир»нинг баҳсдаги илк тўпига муаллифлик қилди;

  • Тўпурарлар пойгасида 2-ўрин: Ушбу аниқ зарба Шомуродов учун Туркия Суперлигаси жорий мавсумидаги 4-гол бўлди. Форвард ушбу кўрсаткич билан чемпионат тўпурарлари пойгасида 2-поғонага мустаҳкам жойлашиб олди;

  • Flashscore баҳоси: Таҳлилчилар Шомуродовнинг тўлиқ ўйин давомидаги яккакурашлари, жамоавий босими ва киритган муҳим голини 6,9 балл билан баҳолади.

Файзуллаевнинг чаққонлиги, жароҳат эвазига ишланган пенальти ва 6,6 балл

«Башакшеҳир» сафида яна бир бор бошланғич таркибдан жой олган Аббосбек Файзуллаев рақиб мудофаасига жиддий ташвиш туғдирди:

  • Ҳимоячиларни довдиратган дриблинг: 66-дақиқада чаққон ҳаракатлар билан икки нафар рақиб ҳимоячисини доғда қолдириб, жарима майдончасига ёриб кирган Файзуллаев рақибнинг юзига берган қўпол зарбаси оқибатида йиқитилди ва меҳмонлар дарвозасига ҳақли пенальти белгиланишини таъминлади;

  • 74-дақиқадаги ўзгариш: Учрашувда катта ҳажмдаги қора ишни бажарган Аббосбек 74-дақиқада мураббий қарори билан алмаштирилди;

  • Flashscore баҳоси: Нашр мутахассислари Аббосбек Файзуллаевнинг майдондаги 74 дақиқалик фаол ҳаракатлари учун 6,6 балллик баҳони муносиб кўрди.

Баҳснинг энг яхши ўйинчиси ва мавсумдаги умумий кўрсаткичлар

Беллашув таҳлилида яна бир қатор муҳим жиҳатлар ва мавсумий рақамлар очиқланди:

  • Учрашув қаҳрамони — Юнус Акгюн: Flashscore талқинига кўра, марказий баҳснинг энг ёрқин футболчиси сифатида «Галатасарой» ҳужумчиси Юнус Акгюн эътироф этилди. Унинг майдондаги сермаҳсул ҳаракатлари энг юқори — 8,2 балл билан тақдирланди;

  • Шомуродовнинг 6 та ўйинда 4 та голи: Ўтган ёздан буён «Башакшеҳир» шарафини ҳимоя қилаётган Элдор жорий мавсумда барча мусобақаларда жами 6 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол киритишга эришди;

  • Файзуллаевнинг барқарор ўрни: Янги мавсумдан эътиборан жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланган Аббосбек ҳам барча турнирларда 6 та баҳсда иштирок этиб, ўз ҳисобига 1 та голли узатма ёздириб қўйган.

Сизнингча, Flashscore таҳлилчилари томонидан Шомуродовга (6,9) ва Файзуллаевга (6,6) қўйилган баҳолар адолатли бўлдими? Гол урган ва пенальти яратган ўзбек тандеми аслида янада юқорироқ кўрсаткичларга лойиқ эмасмиди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиФабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиБугун, 08:01Моуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиМоуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 07:54Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлдиБугун, 07:48Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиБугун, 02:57«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)