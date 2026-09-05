Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди
Бухоро шаҳридаги олий таълим муассасаларидан бирида фаолият юритувчи 40 ёшли тютор ўз талабаси билан боғлиқ номақбул хатти-ҳаракатлари учун 3 суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда суд ҳужжатларига таяниб QALAMPIR.UZ хабар берди.
Суд ҳужжатларида қайд этилишича, воқеа 2026 йил 14 август куни соат тахминан 22:00 да содир бўлган. А.А. университетда таҳсил олаётган қизга телефон қилиб, уни оралиқ назоратлардан ўтказиб қўйишини айтган. Бунинг эвазига эса унга жинсий яқинликни таклиф қилган.
Бундан ташқари, тютор талабанинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирловчи номақбул сўзларни ишлатиб, унга шаҳвоний шилқимлик қилган.
3 сентябрь куни Жиноят ишлари бўйича Бухоро шаҳар судида мазкур иш кўриб чиқилган. Суд мажлисида А.А. айбига иқрор бўлган. У университетда ўқитувчи бўлиб ишлашини, воқеа содир бўлган куни маст ҳолатда бўлганини айтиб, талабадан кечирим сўраган.
Жабрланувчи талаба ҳам судда воқеа тафсилотларини тасдиқлаган. Унинг сўзларига кўра, А.А. унга ишқий муносабат ўрнатишни ва жинсий алоқа қилишни таклиф қилган. Бундан қўрқиб кетган қиз ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилишини билдирган.
Шунга қарамай, А.А. талабанинг телефонига қўнғироқ қилишда давом этган ҳамда унинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирловчи номақбул сўзларни ишлатган.
Суд қарорига кўра, А.А. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган шаҳвоний шилқимлик қилиш ҳуқуқбузарлигини содир этган деб топилган.
Унга 3 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.
…