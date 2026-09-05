Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди

·0·Жамият
Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди

Бухоро шаҳридаги олий таълим муассасаларидан бирида фаолият юритувчи 40 ёшли тютор ўз талабаси билан боғлиқ номақбул хатти-ҳаракатлари учун 3 суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда суд ҳужжатларига таяниб QALAMPIR.UZ хабар берди.

Суд ҳужжатларида қайд этилишича, воқеа 2026 йил 14 август куни соат тахминан 22:00 да содир бўлган. А.А. университетда таҳсил олаётган қизга телефон қилиб, уни оралиқ назоратлардан ўтказиб қўйишини айтган. Бунинг эвазига эса унга жинсий яқинликни таклиф қилган.

Бундан ташқари, тютор талабанинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирловчи номақбул сўзларни ишлатиб, унга шаҳвоний шилқимлик қилган.

3 сентябрь куни Жиноят ишлари бўйича Бухоро шаҳар судида мазкур иш кўриб чиқилган. Суд мажлисида А.А. айбига иқрор бўлган. У университетда ўқитувчи бўлиб ишлашини, воқеа содир бўлган куни маст ҳолатда бўлганини айтиб, талабадан кечирим сўраган.

Жабрланувчи талаба ҳам судда воқеа тафсилотларини тасдиқлаган. Унинг сўзларига кўра, А.А. унга ишқий муносабат ўрнатишни ва жинсий алоқа қилишни таклиф қилган. Бундан қўрқиб кетган қиз ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилишини билдирган.

Шунга қарамай, А.А. талабанинг телефонига қўнғироқ қилишда давом этган ҳамда унинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирловчи номақбул сўзларни ишлатган.

Суд қарорига кўра, А.А. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган шаҳвоний шилқимлик қилиш ҳуқуқбузарлигини содир этган деб топилган.

Унга 3 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиБугун, 06:18"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 01:04Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиКеча, 15:52Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Кеча, 15:45Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Кеча, 15:28Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиГлинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиКеча, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ