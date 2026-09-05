«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди

·3·Спорт
«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди

Испания Ла Лигасининг 4-турида кутилмаган сенсация қайд этилди: мавсумни қаторасига учта ғалаба билан бошлаган Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Бетис» меҳмони бўлиб, 0:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Мухлисларни ларзага солган учрашувнинг энг драматик кульминацияси 90+4-дақиқада юз берди: жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе муқаррар дурангни таъминлаши мумкин бўлган пенальтини голга айлантира олмади.

Пэрроттдан ҳал қилувчи зарба ва 90+4-дақиқадаги шок

Севильядаги баҳс сўнгги дақиқаларгача асабий ва кескин руҳда давом этди:

  • Захирадан тушган қаҳрамон: «Бетис» сафида 69-дақиқада Эрнандес ўрнига майдонга тушган ҳужумчи Трой Пэрротт атиги 12 дақиқа ўтиб, 81-дақиқада Тибо Куртуа дарвозасини ишғол қилди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Мбаппенинг хатоси: Қўшиб берилган дақиқаларда мадридликлар рақиб дарвозаси томон ёпирилди ва 90+4-дақиқада ҳакам «Бетис» дарвозасига пенальти белгилади. Бироқ тўп қаршисига келган Килиан Мбаппенинг зарбаси ноаниқ кетди ва франциялик форвард «қироллик клуби»ни қутқариб қолиш учун берилган сўнгги имкониятни кўкка совурди;

  • «Бетис» ҳимоясининг қаҳрамонлиги: Мезбонлар посбони Валлес ва ҳимоя чизиғи Винисиус, Мбаппе ҳамда Беллингҳэм бошчилигидаги юлдузли ҳужум триосининг барча уринишларини совуққонлик билан бартараф этди.

Юлдузли қайднома нега натижа бермади? Мадридликларнинг оқсаши

«Реал» бош мураббийи майдонга энг кучли таркибни ташлаган бўлса-да, якуний паллада жамоага аниқлик етишмади:

  • Ҳимоя ва марказдаги номутаносиблик: Ҳимояда Дензел Думфрис, Ибраима Конате, Дин Ҳейсен ва Марк Кукурелья ҳаракат қилган бўлса, марказда Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде ҳамда Арда Гюлер ўйинни назорат қилишга уринди. Аммо «Бетис»нинг жисмоний курашларга бой ўйини мадридликларнинг режасини бузиб юборди;

  • Сариқ карточкалар ёмғири: Ҳар икки томон ҳам октагондаги каби шиддатли тўқнашувларни намойиш этди. Мадридликлар сафида Арда Гюлер (45), Ибраима Конате (55) ва Эдуардо Камавинга (62) огоҳлантирилган бўлса, мезбонлардан Берналь, Рока ва Натан сариқ карточка олди.

Турнир жадвали: Очколар тенглашди ва интрига кучайди

Мазкур тўқнашувдан сўнг Ла Лиганинг юқори қисмида вазият кескинлашди:

  • «Реал» 2-ўринда қолди: Мавсумдаги дастлабки очко йўқотишига дучор бўлган Мадрид клуби 9 очко билан 2-поғонада қолмоқда;

  • «Бетис» грандлар қаторида: Шов-шувли ғалабага эришган Севилья жамоаси ҳам ўз очколари сонини 9 тага етказиб, тўплар нисбатига кўра турнир жадвалининг 3-ўрнига кўтарилиб олди.

Сизнингча, Килиан Мбаппенинг сўнгги сониялардаги пенальти хатосига босим сабаб бўлдими ёки «Реал»нинг ҳужум чизиғида ҳали ҳам бир-бирини тушуниш етишмаяптими? Бу мағлубият мадридликларнинг чемпионлик пойгасига қанчалик жиддий зарба бўлади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиБугун, 02:57«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Кеча, 23:51Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиВазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиКеча, 23:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)