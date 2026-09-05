«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди
Испания Ла Лигасининг 4-турида кутилмаган сенсация қайд этилди: мавсумни қаторасига учта ғалаба билан бошлаган Мадриднинг «Реал» клуби сафарда «Бетис» меҳмони бўлиб, 0:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Мухлисларни ларзага солган учрашувнинг энг драматик кульминацияси 90+4-дақиқада юз берди: жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе муқаррар дурангни таъминлаши мумкин бўлган пенальтини голга айлантира олмади.
Пэрроттдан ҳал қилувчи зарба ва 90+4-дақиқадаги шок
Севильядаги баҳс сўнгги дақиқаларгача асабий ва кескин руҳда давом этди:
Захирадан тушган қаҳрамон: «Бетис» сафида 69-дақиқада Эрнандес ўрнига майдонга тушган ҳужумчи Трой Пэрротт атиги 12 дақиқа ўтиб, 81-дақиқада Тибо Куртуа дарвозасини ишғол қилди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);
Мбаппенинг хатоси: Қўшиб берилган дақиқаларда мадридликлар рақиб дарвозаси томон ёпирилди ва 90+4-дақиқада ҳакам «Бетис» дарвозасига пенальти белгилади. Бироқ тўп қаршисига келган Килиан Мбаппенинг зарбаси ноаниқ кетди ва франциялик форвард «қироллик клуби»ни қутқариб қолиш учун берилган сўнгги имкониятни кўкка совурди;
«Бетис» ҳимоясининг қаҳрамонлиги: Мезбонлар посбони Валлес ва ҳимоя чизиғи Винисиус, Мбаппе ҳамда Беллингҳэм бошчилигидаги юлдузли ҳужум триосининг барча уринишларини совуққонлик билан бартараф этди.
Юлдузли қайднома нега натижа бермади? Мадридликларнинг оқсаши
«Реал» бош мураббийи майдонга энг кучли таркибни ташлаган бўлса-да, якуний паллада жамоага аниқлик етишмади:
Ҳимоя ва марказдаги номутаносиблик: Ҳимояда Дензел Думфрис, Ибраима Конате, Дин Ҳейсен ва Марк Кукурелья ҳаракат қилган бўлса, марказда Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде ҳамда Арда Гюлер ўйинни назорат қилишга уринди. Аммо «Бетис»нинг жисмоний курашларга бой ўйини мадридликларнинг режасини бузиб юборди;
Сариқ карточкалар ёмғири: Ҳар икки томон ҳам октагондаги каби шиддатли тўқнашувларни намойиш этди. Мадридликлар сафида Арда Гюлер (45), Ибраима Конате (55) ва Эдуардо Камавинга (62) огоҳлантирилган бўлса, мезбонлардан Берналь, Рока ва Натан сариқ карточка олди.
Турнир жадвали: Очколар тенглашди ва интрига кучайди
Мазкур тўқнашувдан сўнг Ла Лиганинг юқори қисмида вазият кескинлашди:
«Реал» 2-ўринда қолди: Мавсумдаги дастлабки очко йўқотишига дучор бўлган Мадрид клуби 9 очко билан 2-поғонада қолмоқда;
«Бетис» грандлар қаторида: Шов-шувли ғалабага эришган Севилья жамоаси ҳам ўз очколари сонини 9 тага етказиб, тўплар нисбатига кўра турнир жадвалининг 3-ўрнига кўтарилиб олди.
Сизнингча, Килиан Мбаппенинг сўнгги сониялардаги пенальти хатосига босим сабаб бўлдими ёки «Реал»нинг ҳужум чизиғида ҳали ҳам бир-бирини тушуниш етишмаяптими? Бу мағлубият мадридликларнинг чемпионлик пойгасига қанчалик жиддий зарба бўлади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…