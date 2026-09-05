Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)

·28·Дунё
Чехияда телефонга чалғиган 7 ёшли бола метро рельсига тушиб кетди (видео)

Чехия пойтахти Прагада 7 ёшли бола телефонга қараб кетаётиб, метро рельсига тушиб кетди. Уни поезд етиб келишидан бир неча сония олдин бошқа йўловчилар қутқариб қолди. Бу ҳақда Чехия Республикаси полицияси хабар берди.

Ҳодиса 2 сентябрь куни соат тахминан 18:00 да “Muzeum” метро бекатида содир бўлган. Полиция маълумотига кўра, оила аъзоси ҳамроҳлигида бўлган бола телефонга қараб кетаётгани сабабли рельс томон юрганини пайқамаган.

Бола тўсатдан мувозанатини йўқотиб, рельслар устига тушиб кетган. Шу пайтда бир нафар хорижлик йўловчи уни қутқариш учун рельсга сакраган. Бошқа йўловчилар ҳам ёрдам бериб, болани атиги бир неча сония ичида перронга олиб чиққан.

Боланинг ҳаётини сақлаб қолишда перрон четида жойлашган фавқулодда тўхтатиш тугмаси ҳам муҳим рол ўйнаган. Тугма босилгач, яқинлашаётган метро поезди тўхтатилган.

Полиция ходимлари етиб келганидан сўнг бола енгил жароҳатлар билан тез ёрдам ходимларига топширилган ва шифохонага олиб кетилган.

Чехия полицияси воқеа ортидан болалар ва уларнинг ота-оналарини метро ҳамда темирйўл ҳудудларида телефондан ёки қулоқчиндан фойдаланишда эҳтиёт бўлишга чақирди. Полиция қисқа муддатли эътиборсизлик ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бомба ҳақидаги ҳазили сабаб йўловчи рейсдан қолдирилдиБомба ҳақидаги ҳазили сабаб йўловчи рейсдан қолдирилдиБугун, 07:06Оддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиОддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиБугун, 06:30«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатди«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатдиБугун, 06:12Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Бугун, 05:59Британияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБританияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБугун, 05:33Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Бугун, 05:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди