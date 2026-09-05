Моуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирди

·0·Спорт
Моуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирди

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Ла Лиганинг 4-тури доирасида «Бетис»га қарши сафарда кечган ва кутилмаган 0:1 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган тўқнашувдан сўнг Marca нашрига ўз фикрларини билдирди. Мадридликлар устози жамоанинг майдонда тўлиқ устунлик қилганини таъкидлаб, натижани изоҳлаш ва мантиқан қабул қилиш жуда оғир кечаётганини яширмади.

«Биз ҳатто дурангдан ҳам хафа бўлардик»: Моуриньонинг кутилмаган эътирофи

Португалиялик мутахассис жамоаси кўрсатган ўйин сифати натижага мутлақо мос келмаганини алоҳида қайд этди:

  • Майдондаги тўлиқ назорат: «Менимча, жамоа кучли ўйин ўтказди. Баъзида мағлуб бўласан ва сабабини тушунмайсан, буни қандай изоҳлашни билмайсан. Биз катта устунликка эга бўлдик. Марказий ҳимоячилар аъло даражада ҳаракат қилди, улар майдондаги барча жараённи назорат қилди. Ҳужумда кўплаб комбинациялар ва гол уриш учун вазиятлар яратдик», — деди устоз;

  • Мағлубият шоки: «Агар учрашув дуранг билан якунланганида ҳам хафа бўлардик, чунки биз ғалаба учун анча кўпроқ иш қилдик. Энди эса мағлубиятдан кейинги ҳолатимизни тасаввур қилиб кўринг», — дея ўз ҳафсаласи пир бўлганини билдирди Моуриньо.

Карлос Эспига мақтов ва баҳсли вазиятлар жумбоғи

Мураббий матбуот анжуманида айрим ўйинчилар ва баҳсли лаҳзалар ҳақида тўхталиб ўтди:

  • «У фантастик зарба берди»: «Карлос Эспи фантастик зарба берди. Балки ўша вазиятда офсайд бўлгандир, балки йўқ. Лекин у ўз вазифасини тўлиқ бажарди. Унинг салоҳияти жуда катта ва у ривожланишда давом этади. Мен бу футболчидан жуда мамнунман», — дея ёш истеъдоднинг ўйинини юқори баҳолади бош мураббий;

  • Ҳакамлик можаролари: Ўйиндаги баҳсли қарорлар ҳақида сўралганда, португалиялик мураббий одатдагидан фарқли равишда хотиржам жавоб қайтарди: «Мен уларни батафсил ўрганмадим. Кийиниш хонасида ҳам қайта кўриб чиқмадим, шу сабабли ҳозир баҳо бера олмайман».

Турнир жадвали: 9 очколик зичлик ва Севильядаги кураш

Ушбу натижадан сўнг Ла Лига пешқадамлар гуруҳида интрига кескин тус олди:

  • «Реал» 2-ўринда қолди: Мавсумдаги илк мағлубиятни қабул қилиб олган Моуриньо шогирдлари 9 очко билан қўшимча кўрсаткичларга кўра 2-поғонани сақлаб турибди;

  • «Бетис» грандлар сафида: «Қироллик клуби» устидан қозонилган ғалаба Севилья клубини ҳам 9 очко билан турнир жадвалининг 3-ўрнига олиб чиқди.

Сизнингча, «Реал»нинг Севильядаги омадсизлиги шунчаки тасодифми ёки Жозе Моуриньо тактикаси Ла Лиганинг кучли жамоаларига қарши оқсай бошладими? «Қироллик клуби» кейинги турларда ўз ўрнини қайтариб ололадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлдиБугун, 07:48Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиБугун, 02:57«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Кеча, 23:51Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиВазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиКеча, 23:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)