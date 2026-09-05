Моуриньо «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирди
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Ла Лиганинг 4-тури доирасида «Бетис»га қарши сафарда кечган ва кутилмаган 0:1 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган тўқнашувдан сўнг Marca нашрига ўз фикрларини билдирди. Мадридликлар устози жамоанинг майдонда тўлиқ устунлик қилганини таъкидлаб, натижани изоҳлаш ва мантиқан қабул қилиш жуда оғир кечаётганини яширмади.
«Биз ҳатто дурангдан ҳам хафа бўлардик»: Моуриньонинг кутилмаган эътирофи
Португалиялик мутахассис жамоаси кўрсатган ўйин сифати натижага мутлақо мос келмаганини алоҳида қайд этди:
Майдондаги тўлиқ назорат: «Менимча, жамоа кучли ўйин ўтказди. Баъзида мағлуб бўласан ва сабабини тушунмайсан, буни қандай изоҳлашни билмайсан. Биз катта устунликка эга бўлдик. Марказий ҳимоячилар аъло даражада ҳаракат қилди, улар майдондаги барча жараённи назорат қилди. Ҳужумда кўплаб комбинациялар ва гол уриш учун вазиятлар яратдик», — деди устоз;
Мағлубият шоки: «Агар учрашув дуранг билан якунланганида ҳам хафа бўлардик, чунки биз ғалаба учун анча кўпроқ иш қилдик. Энди эса мағлубиятдан кейинги ҳолатимизни тасаввур қилиб кўринг», — дея ўз ҳафсаласи пир бўлганини билдирди Моуриньо.
Карлос Эспига мақтов ва баҳсли вазиятлар жумбоғи
Мураббий матбуот анжуманида айрим ўйинчилар ва баҳсли лаҳзалар ҳақида тўхталиб ўтди:
«У фантастик зарба берди»: «Карлос Эспи фантастик зарба берди. Балки ўша вазиятда офсайд бўлгандир, балки йўқ. Лекин у ўз вазифасини тўлиқ бажарди. Унинг салоҳияти жуда катта ва у ривожланишда давом этади. Мен бу футболчидан жуда мамнунман», — дея ёш истеъдоднинг ўйинини юқори баҳолади бош мураббий;
Ҳакамлик можаролари: Ўйиндаги баҳсли қарорлар ҳақида сўралганда, португалиялик мураббий одатдагидан фарқли равишда хотиржам жавоб қайтарди: «Мен уларни батафсил ўрганмадим. Кийиниш хонасида ҳам қайта кўриб чиқмадим, шу сабабли ҳозир баҳо бера олмайман».
Турнир жадвали: 9 очколик зичлик ва Севильядаги кураш
Ушбу натижадан сўнг Ла Лига пешқадамлар гуруҳида интрига кескин тус олди:
«Реал» 2-ўринда қолди: Мавсумдаги илк мағлубиятни қабул қилиб олган Моуриньо шогирдлари 9 очко билан қўшимча кўрсаткичларга кўра 2-поғонани сақлаб турибди;
«Бетис» грандлар сафида: «Қироллик клуби» устидан қозонилган ғалаба Севилья клубини ҳам 9 очко билан турнир жадвалининг 3-ўрнига олиб чиқди.
Сизнингча, «Реал»нинг Севильядаги омадсизлиги шунчаки тасодифми ёки Жозе Моуриньо тактикаси Ла Лиганинг кучли жамоаларига қарши оқсай бошладими? «Қироллик клуби» кейинги турларда ўз ўрнини қайтариб ололадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…